《路透早报》--11月16日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国公布10月银行结售汇数据

--澳洲第三季薪资价格指数(0030)

--新西兰10月公债海外持有比例(0200)

--新西兰第三季生产者物价指数(PPI)(2145)

--英国10月请领失业金人数、按ILO标准计算的失业率(0930)

--瑞士11月ZEW投资者信心指数(1000)

--美国MBA抵押贷款市场指数(1200)

--加拿大9月制造业销售(1330)

--美国10月生产者物价指数(PPI)(1330)

--美国10月工业生产(1415)

--全美11月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(1500)

--美国9月整体资本流动(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第三届世界互联网大会(至18日)

--中国国务院台湾事务办公室在国台办新闻发布厅举办新闻发布会

--英国央行副总裁康利夫于曼彻斯特大学为经济、商业与政治学学生授课

--美国费城联储总裁哈克就“联储的目的与功能”发表演说

--美国圣路易斯联储总裁布拉德参加2016年瑞银欧洲会议的小组讨论会

--加拿大央行副总裁连恩于滑铁卢市的国际治理创新中心发表演说(0305)

以下为11月15日下午5:00至11月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国10月零售销售数据强劲，强化12月升息预期

美国10月零售销售增幅超过预期，因家庭买入机动车等一系列产品，直指经济持续增长，可能允许美联储在下月升息。美国商务部周二称，上月零售销售增长0.8%，也受到建筑材料需求上升推动，因在经历飓风马修后，受影响的家庭开始清理家园、修缮房屋。9月零售销售数据从之前报告的增长0.6%上修至增长1.0%，这增添了报告的利好基调。9月和10月销售增长比去年同期共增长4.3%，为2014年初以来的最大两月增幅。

表格：美国10月出口物价较前月上升0.2%，进口物价较前月上升0.5%

表格：美国10月零售销售较前月增加0.8%，优于预估

表格: 美国9月企业库存较上月增加0.1%，预估为增加0.2%

--美国波士顿联储总裁称，只有重大负面消息才会使联储放弃12月升息

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示，只有“非常重大的负面消息”才会使美联储打消在下月升息的高度预期。罗森格伦的讲话似乎巩固了12月中升息的市场预估。他是美国大选后首先发言的联储官员之一。他表示，如果新一届美国政府大力刺激经济，美联储将会以较当前计划更为激进的步伐加息。

美联储理事塔鲁洛周二称，特朗普当选可能已经在推高利率，令金融市场收紧，美联储在决定如何快速收紧货币政策时必须关注这些情况。塔鲁洛称，美联储不一定因为特朗普政府料会增加基础设施支出项目就调整步调。这方面支出增加会导致赤字增长，并可能推高通胀率。

--中国总理：有把握较好完成全年主要发展目标任务，稳固经济向好态势

中国总理李克强周二表示，有把握较好完成全年主要发展目标任务，面对国内国际多方面挑战，要适度扩大总需求推进供给侧结构改革，要保基本稳就业，加强公租房体系建设，持续推进棚改。

--德勤备忘录显示英国没有退欧整体方略；政府称之无可信度

据一份泄露给媒体的德勤备忘录显示，英国并没有退出欧盟(EU)的总体策略，而且首相特雷莎梅内阁存在分歧，可能导致英国要迟六个月才能确定清晰的退欧谈判立场。不过，英国政府称这份备忘录没有可信度。特雷莎梅发言人表示，德勤主动提供备忘录，但与政府亳无瓜葛，既无可信度、也不正确，因为政府的确有退欧计划。德勤表示，该备忘录最初是打算供内部使用，并非是受政府所委托，而且书写时也没有任何政府部门提供信息。报告是供德勤内部还是政府内部使用，还不清楚。

--欧洲央行执委：冒太大的风险可能威胁到欧元区银行业

欧洲央行执委劳滕施莱格周二表示，欧元区银行业或许比欧债危机发生之前更具弹性，但低迷的利润率可能使银行业面临为寻求获利冒太大风险的威胁。“过度追求收益可能很容易使银行业本身乃至整个金融系统遇到新的麻烦，”她说。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收高，道琼工业指数连续第四日创下纪录收盘高位，得益于科技股自大选后的跌势中反弹，而且油价大涨提振能源股。道琼工业指数连涨势头延续至第七日，尾盘时由跌转升。道琼工业指数上涨54.37点或0.29%，收报18,923.06点。标准普尔500指数收高16.19点或0.75%，报2,180.39点。纳斯达克指数收升57.23点或1.1%，至5,275.62点。

--欧洲股市小涨，受助于油价大涨以及公用事业股反弹，但电信设备生产商诺基亚受令人失望的财测拖累大跌。泛欧STOXX 600指数收高0.3%，今年迄今该指数下挫了7%。英股富时100指数收高0.59%，法股CAC指数收高0.62%，德股DAX指数上升0.39%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币升至11个月高位，因10月美国零售销售数据意外大涨，提振美债收益率升至10个月高位，并支持下月美国加息前景。美元指数升0.1%，报100.22。欧元兑美元从周一触及的11个月低点1.0709美元反弹至1.0816美元，尾盘回落至1.0719美元，当日跌0.2%。美元兑日圆升0.8%，报109.26日圆。人民币兑美元在岸市场汇率跌至近八年最低水准，跌破6.85元水平。

债市:

--美国30年期公债价格上涨，之前连跌五个交易日。投资人担心在当选总统特朗普的新政下，美国通胀将上升，随抛售公债，今日投资人稍作喘息。尾盘，30年期公债价格升9/32，收益率报2.968%。10年期公债跌4/32，收益率报2.238%。两年期公债收益率报1.004%。

--欧元区公债收益率从近期高位回落，此前数据显示意大利和葡萄牙经济数据好于预期，缓解部份围绕南欧国家的担忧。意大利公债收益率下跌13个基点，其他欧债收益率下挫4-8个基点不等，欧债持续六周的抛售势头暂竭。意大利10年期公债收益率盘中一度低见1.86%，最新下跌13个基点，至1.90%。

油市:

--油价跳升6%，美国原油录得七个月来的最大单日百分比涨幅，因石油输出国组织将在本月晚些时候同意减少全球供应过剩的预期重燃。美国原油结算价涨2.49美元，报45.81美元，急升5.8%，为4月初以来的最大单日百分比涨幅。布兰特原油结算价报每桶46.95美元，上涨2.52美元，或5.7%，为9月28日以来的最大单日百分比涨幅。

金属市场:

--金价走高，终结了三连跌走势，因美国当选总统特朗普的经济政策存在不确定性。现货金收报1,227.98美元。美国现货期金收高0.2%，报1,224.50美元。

--期铜价格下跌，因美元在11个月高位附近持稳，交易商在长达一周的涨势后锁定利润，此前特朗普在美国大选中获胜激发了此波上涨行情。伦敦三个月期铜最多下跌3.2%，至一周低位的5,360美元，收盘下跌0.9%，报5,520美元。上海期铜收跌1.29%，报每吨44,360元人民币。(完)