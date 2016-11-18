《路透早报》--11月18日

2016年7月5日，欧洲央行在总部展示的50欧元面值的新版纸币。 REUTERS/Ralph Orlowski

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告

--德国10月生产者物价指数(PPI)(0700)

--欧元区9月经常帐(0900)

--加拿大10月消费者物价指数(CPI)(1330)

--美国10月领先指标(1500)

--美国11月堪萨斯联储制造业指数(1600)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国圣路易斯联储总裁布拉德参加法兰克福欧洲银行业大会的讨论会

--美国纽约联储总裁杜德利参加经济新闻简报会

--美国堪萨斯城联储总裁乔治发表演说

--美国芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥联储主办的第11届年度社区银行家座谈会致开幕词

以下为11月17日下午5:00至11月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储主席叶伦称将“相对很快”升息，不受特朗普胜选影响

美联储主席叶伦周四在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。她还保证将完成任期。叶伦称，当新政府实施其数以千亿美元计的减税和扩大财政支出计划时，美联储如有必要将对其预估前景做出调整。她还建议新政府要牢记美国正接近全面就业，且通胀可能在上升。叶伦称，目前来说所获得的经济数据能为“相对很快”升息提供理据，在没有重大改变的情况下，此后将逐渐升息。

--美国通胀与就业数据强劲，12月升息理由更加充足

美国消费物价10月录得六个月来最大涨幅，受汽油与房租上升提振。这显示通胀增强，可能为美联储扫清12月升息之路。周四公布的其它数据亦增强了下月升息的前景。数据显示上周初请失业金人数降至43年低点，10月房屋开工激增至九年高位。这些数据显示第四季初经济形势乐观。劳工部发布，10月CPI较上年同期上扬1.6%，为2014年10月以来最大涨幅。

--ECB会议记录强烈暗示，12月管委会将对资产购买计划进行讨论

周四公布的欧洲央行会议记录显示，该央行决策者上月同意有必要维持史无前例的货币刺激措施，并将在12月决定是否延其规模达1.74万亿欧元的资产购买计划。10月20日的会议记录显示，核心通胀率依旧缺少令人信服的上行趋势，薪资增长意外迟滞，但欧元区经济正沿着此前的道路前进，因此无论向哪个方向作出决定都为时尚早，从而重申了决策者普遍讨论的观点。

--沙特能源大臣敦促OPEC减产至目标区间低端，对达成最终协议乐观

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫周四表示，对于石油输出国组织(OPEC)达成最终限产协议感到乐观，并提到先前各方同意的产量目标区间的下限。他的言论帮助刺激了当日油价上涨。法力赫对沙特Al-Arabiya电视台表示，油市处于走向供需平衡的道路上，“达成激活3,250万桶/日产量上限(的决定)，将加快(市场)复苏，并将让产油国与消费国都能受益。”

--墨西哥央行升息应对披索大跌，并警告特朗普胜选影响该国经济前景

墨西哥央行周四升息并警告称，特朗普当选美国总统，给墨西哥的经济走向罩上疑云。墨西哥央行将指标利率上调50个基点至5.25%，符合路透调查预估。墨西哥央行坚持表示，该国银行业者资本金状况良好，但政府仍应采取进一步举措，以改善经济基本面。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收高，标普500指数逼近纪录高位，因升息前景提振银行股，且经济数据和财报扶助非必需消费类股。标准普尔500指数收高10.18点，或0.47%，至2,187.12点，该指数在8月15日触及纪录高位2,190.15点。道琼工业指数收高35.68点，或0.19%，至18,903.82点；纳斯达克指数收升39.39点，或0.74%，至5,333.97点。

--欧洲股市收高，但意大利股市表现落后，因投资人担心该国下月的修宪公投，该国银行股挫至五周低点。泛欧STOXX 600指数收高0.6%。英股富时100指数收高0.67%，法股CAC指数上涨0.59%，德股DAX指数收高0.2%。

汇市:

--美元升至13年半高位，因美国12月升息的确定性增加，且有迹象显示美国经济稳固增长，债市恢复跌势。美元指数上涨0.5%，报100.94，盘中触及13年半高位的100.96。欧元兑美元全日下跌0.6%，报1.0620美元，接近11个半月低位。美元兑日圆上涨0.8%，报109.94日圆，此前美元兑日圆触及6月初以来最高水平。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前数据显示美国就业市场收紧和通胀开始积累动能，这引发投资者卖出公债。10年期和30年期公债收益率差走宽，在今年最高水准附近交投。10年期公债价格跌16/32，收益率报2.281%。30年期公债价格大跌1-10/32，收益率报2.992%。两年期公债收益率触及1月5日来最高，升至1.034%。

--欧元区较低评级公债再遭抛售，意大利公债领跌，因意大利银行业健康状况和下月公投的政治影响重新成为市场焦点。意大利10年期公债与德国10年期公债收益率差扩至逾两年最阔。意大利10年期公债收益率开盘小幅走低，后升7个基点，至2.03%，推高其它较低评级欧元区公债收益率。1500GMT，10年期德债收益率跌2个基点，至0.29%。

油市:

--油价小幅收低，在结算后下挫达1%，因美元走强，盖过了对石油输出国组织(OPEC)将达成限产协议的预期。布兰特原油下跌0.14美元，结算价报每桶46.49美元，2021GMT，油价进一步跌至46.12美元，下挫1.1%。美国原油下跌0.15美元，结算价报每桶45.42美元。结算后进一步跌至45.01美元，下挫0.56美元或1.2%。

金属市场:

--黄金下跌至五个半月低位，回吐稍早涨幅，因美元指数触及13年半高位，受助于强劲的美国经济数据和美联储主席叶伦的讲话提振下月加息的可能性。现货金收报每盎司1,216美元。美国12月期金下跌0.6%，报1,216.90美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜在震荡交投中上涨，因投机性买盘以及铜库存不断减少。指标三个月期铜收高1.2%，报每吨5,495.50美元。三个月期锌跌0.4%，报2,514美元。期铝收低0.5%，报1,685美元，期铅跌0.4%，报2,169.50美元。(完)