《路透早报》--11月20日

[重大数据或新闻]

--市场对美国当选总统特朗普的财政措施可能推高通胀的预期，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示下月可能加息，提振美元指数周五上升至2003年以来最高，并录得20个月来最大两周升幅，指标10年期美债收益率也升至12月来最高，两周升幅为2001年来最大。美国股市小幅收低，医疗保健股领跌，因投资者锁定大选后上涨带来的获利，等待特朗普政府的政策明朗化。

--纽约联储总裁杜德利称，在考虑计划中的升息时，大选后的市场反应并不令人担心，因债市抛售和美元上涨是受到美国政府新政预期驱动的。“市场走势看似与经济政策变化预期一致，”杜德利在一记者会上称，“所以我不认为金融市场现在的走势给货币政策带来忧虑。”

* 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治称尽管她支持加息，但美联储必须逐步进行。

* 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德正在倾向于支持在12月加息，并在周五表示，目前真正的问题在于美联储在2017年的利率走势。布拉德又称，2017年的前景没有变化，来自新一届政府的变化仅会在2018和2019年产生影响。

* 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在福克斯商业新闻网上重申，他认为快到美联储升息的时间了。

--沙特能源部长称，多哈石油会议“进展良好”。

* 知情人士表示，石油输出国组织(OPEC)成员国提议伊朗石油产量限制在大约392万桶/日。伊朗尚未对产量提议做出回应。

* 达拉斯联储总裁柯普朗称一旦油价升至55-65美元，美国石油公司将增加活跃钻机数。

--英国首相特雷莎·梅称，英国正步入脱欧轨道，法律程序将于明年3月底触发。

* 英国央行副总裁布罗德班特称，英镑贬值大部分是因为人们对实体经济而非通胀的担忧。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 世界大型企业研究会公布的数据显示，美国10月领先指标上升0.1%，为124.5，和预估一致。

* 加拿大统计局公布，加拿大10月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%，较上年同期上升1.5%。10月核心CPI较前月上升0.2%，较上年同期上涨1.7%。

--美国贸易代表弗罗曼称，签订跨太平洋伙伴关系协定(TPP)国家在APEC峰会称，若TPP无进展，他们或聚焦中国牵头的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)。

* 墨西哥经济部长称，墨西哥，日本，澳洲，马来西亚，新西兰和新加坡将推进TPP协议，无论美国是否参与。

--标准普尔确认瑞士“AAA/A-1+”信贷评等，展望为稳定。标普确认荷兰“AAA/A-1+”信贷评等，评等展望维持为稳定。

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗重申，他认为中国经济成长将可能放慢，预期会导致人民币汇率未来出现一波颓势。

--政策顾问表示，中国政策制定者对于近期人民币汇率的下跌并不太担心，不过他们已做好了让贬值速度放缓的准备，因担心如果人民币兑美元过快地失手7的重要心理关口，或会引发资本外流。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五小幅收低，医疗保健股领跌，因投资者锁定大选后上涨带来的获利，等待下一届美国政府的政策明朗化。道琼工业指数收跌35.89点，或0.19%，至18,867.93点；标准普尔500指数收跌5.22点，或0.24%，至2,181.90点；纳斯达克指数收低12.46点，或0.23%，至5,321.51点。

* 欧洲股市收低，美元大涨拖累商品价格下滑，令矿业股和能源股遭抛售。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，盘中稍早升至一周高位，不过该指数连续第二周收高，受助于美国当选总统特朗普承诺增加基建支出。意大利绩优股FTSE MIB指数收挫1.8%，表现逊于其他股市，因意大利银行股大跌至六周低点，12月4日意大利修宪公投可能推翻总理伦齐的改革派政府。英股富时100指数收低0.28%，法股CAC指数下滑0.52%，德股DAX指数收跌0.2%。

汇市:

--美元兑一篮子货币升至2003年4月以来最高水平，并录得2015年3月以来最大两周升幅，因交易员大量押注特朗普政府将祭出大规模财政刺激措施。美联储12月升息预期升温，也提振美元走高。过去两周，美元兑日圆急升7.3%，为1988年1月以来的最大两周升幅，也是浮动汇率时代表现第二强的两周。美元指数周五触及101.48，为2003年4月以来最高，后回落至101.25，当日上涨0.4%，势将录得4.2%的两周升幅，为2015年3月以来最大。美元兑日圆触及五个半月高位的110.92日圆，后回落至110.64日圆，较周四上涨0.6%。

债市:

--美国公债收益率上涨至今年最高水准，受技术性布仓和特朗普当选美国总统后对通胀和利率将上升的预期带动。美国指标10年期公债收益率升至2.355%，为去年12月4日来最高，两周升幅势将创下2001年11月来最大。因投资人在大选后抛售美债，所有年期的美债收益率均创下逾五年最大两周涨幅。两年期公债收益率周五升至1月4日来最高的1.071%。30年期公债收益率升至3.051%，接近今年高位，将为1月5日来首次收在3%之上。

--意大利公债收益率势将连续第四周上涨，因在席卷全球债市的抛售中，意大利公债受到最大的压力。目前10年期意大利公债收益率较8月中触及的低位1.05%几乎翻番，因特朗普意外胜选，以及意大利即将举行修宪公投，可能导致意大利总理伦齐辞职。多数其他欧元区公债收益率周五上扬，因美国通胀预期上升推高全球债市收益率。葡萄牙10年期公债收益率上升8个基点，至3.85%，迫近2月触及的最高水准。

油市:

--油价收高，本周大幅上涨，受助于市场愈发预计石油输出国组织(OPEC)在本月底将找到途径限制产量。本周，布兰特和美国原油各上涨约5%，为约一个月来首次周线上升。布兰特原油周五上涨0.37美元，或0.8%，收报每桶46.86美元。美国原油上涨0.27美元，或0.6%，收报45.69美元。

金属市场:

--金价下跌至5月底来最低水准，因美元急升至逾13年半高位，因预计美国下月升息和美国当选总统特朗普上台后将增加财政支出。2006 GMT，现货金下滑0.6%，报每盎司1,208.71美元。50日移动均线看来将会跌至200日移动均线以下，形成“死亡交叉”，技术交易商通常认为，这是利空信号。美国12月期金收低0.7%，报1,208.70美元，此前降至2月中来最低1,201.30美元。本周现货金下跌逾1%。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下挫，并录得一个月以来的最大周度跌幅，因美元急升至14年高位，交易员认为美国当选总统特朗普经济政策驱动的涨势目前来看已过度。三个月期铜收跌1.3%，报5,423美元，周线下跌2%。(完)