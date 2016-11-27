《路透早报》--11月27日

[重大数据或新闻]

--周五是美国感恩节假期翌日黑色星期五，包括美国股市和债市在内的一些金融市场提前休市，市场成交清淡，投资者利用美债收益率从近期高位小幅回落以及本周交易时间缩短的机会对美元涨势进行整固，美元兑主要货币下滑，美国股市三大股指则刷新纪录收盘高位，延续大选后的涨势。美国公债市场本月可望录得近八年来的最差月度表现。市场下一个关注点是本月底石油输出国组织(OPEC)会议和下周五的11月非农就业数据。

--消息人士称，沙特告知OPEC，沙特将不参加计划于周一举行的该组织与非OPEC产油国较低级别的减产磋商。知情人士表示，沙特称在与非成员国达成更广泛共识前，OPEC需先解决内部问题，就限产达成一致。

* 俄罗斯消息人士称，俄罗斯仍将会出席11月28日OPEC限产磋商准备会议。

--华尔街日报周五援引所见文件和知情人士称，中国计划收紧对中国企业向境外投资的规管，旨在令资金大量外流速度放缓。报导称，控制措施包括中国商务部和国家发改委将对金额在100亿美元或以上的海外并购交易实行“严格控制”，国有企业在境外建设和投资额在10亿美元或以上的地产项目也将受到严控。非企业核心业务境外投资额10亿美元或以上的交易也将受到更严格控制。

--欧洲央行(ECB)管委史托纳拉斯在接受彭博电视采访时表示，ECB距离达到通胀目标仍很远，即使近期债券收益率和通胀率有所上升，但将继续保持宽松货币政策。

--即将出任欧盟轮值主席国的马耳他称，一旦退欧，英国与欧盟的关系就不可能比现在好。这预示着欧盟将在英国退欧谈判中持强硬立场。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国10月商品贸易逆差为619.9亿美元。10月趸售库存较前月下滑0.4%。10月趸售销售较前月下滑0.3%。

* 金融数据公司Markit公布，美国11月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为54.7，预估为54.8，10月终值为54.8。美国11月MARKIT服务业新订单分项指数初值为55.5，为去年11月来最高，10月终值为54.0。

* 英国工业联盟(CBI)公布，英国11月零售销售差值为正26，创下2015年9月来最 高，路透调查预估为正12(10月为正21)。

--惠誉将南非信贷评等展望下调至负面，确认'BBB-'评等。

--在沪港通开通两年后，中国证监会和香港证监会周五晚间联合宣布，深港股票交易互联互通机制（深港通）下的股票交易将于12月5日开始。

--中国上海证券交易所周五表示，将从严监管股权转让相关概念公司，防范和抑制过度投机炒作；同步加强对股权转让概念股二级市场交易的实时监控，将相关股票纳入上交所实时重点监控范围，对盘中拉抬、高买低卖等异常交易行为，采取书面警示、限制交易等监管措施。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五三大股指均刷新纪录收盘高位，受助于必需消费品类股和科技类股上涨，投资者在大选后的升势中寻找低价股进行投资。三大股指连升第三周，延续美国大选后的升势。标普500指数自11月8日来已经第七次刷新纪录收盘高位。

道琼工业指数周五收高68.96点，或0.36%，至19,152.14点；标准普尔500指数收高8.63点，或0.39%，至2,213.35点；纳斯达克指数收升18.24点，或0.34%，至5,398.92点。本周道指和纳斯达克指数升1.5%，标普500指数涨1.4%。

* 欧洲股市小幅上涨，接近逾两周最高水平，因制药行业并购活动预期推升该类股上涨，进而支撑股市。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，本周升1%。该指数自特朗普意外赢得美国大选以来已上涨2.3%。

汇市:

--美元兑主要货币下滑，因投资者利用美债收益率从近期高位小幅回落以及本周因节日交易时间缩短的机会对美元涨势进行整固，此前美元触及近14年高位。美国通胀将走高以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)将升息的预期驱使美元在过去两个月急升逾6%，为2015年初以来的最强劲两个月表现。在周五下午初段的交易中，美元指数下跌0.3%，至101.42，前一交易日触及近14个月高位。该指数录得11月初以来的最大单日跌幅。美元兑日圆稍早触及八个月高位的113.90日圆，后下跌0.2%，报113.11，但本周仍上涨2%。欧元兑美元升0.5%，报1.0601，周四曾跌至2015年3月以来最低的1.0518。

债市:

--美国公债市场本月势将录得近八年来的最差月度表现，投资者揣摩共和党候选人特朗普当选美国总统带来的美债抛售潮还将持续多久。指标10年期公债价格下跌2/32，收益率报2.36%，特朗普11月8日胜选前该收益率约为1.80%。两年期公债对加息最为敏感，收益率报1.14%。该收益率隔夜升至1.17%，为2010年4月5日以来最高。

--德国两年期公债收益率周五触及纪录新低，料将录得逾三年来的最大两周跌幅，凸显出在全球债市受创之际，市场对这类最高评级资产的需求。两年期德债收益率跌至负0.76%的纪录低位。该收益率料将录得2013年7月以来最大两周跌幅，下跌15个基点。两年期德国和美国公债收益率差周五位于约190基点，为2005年以来最阔水平。欧元区10年期公债收益率持稳至下滑5个基点。

油市:

--美国原油下跌近4%，因不确定OPEC是否将达成减产协议，此前沙特称不会出席周一举行的该组织与非OPEC产油国的减产磋商。布兰特原油下滑1.76美元，或3.59%，收报每桶47.24美元。美国原油期货跌1.90美元，或3.96%，收报46.06美元。油价在盘后交易中扩大跌幅，低见45.88美元。美国原油本周上涨0.13美元，布兰特原油本周上升0.20美元。

金属市场:

--黄金价格触及九个半月低位后回稳，势将连续第三周下跌，因包括美国升息预期在内的因素，驱使投资者卖出黄金。1915 GMT，现货金下跌0.03%，报每盎司1,182.88美元，此前触及2月8日以来最低1,171.21美元。黄金在11月迄今下跌了逾7%，势将录得2013年6月以来最大单月跌幅。美国期金收低0.9%，报1,178.40美元，之前降至2月5日来最低1,170.30美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌价格升至逾八年半最高，因基金买盘持续，但分析师警告价格可能较供需基本面超前。期铅也扩大升势，涨至三年九个月高位。期锌今年在LME市场表现最佳，劲升77%，因担心大型矿场关停将导致供应短缺。指标三个月期锌周五收高3.5%，报2,819美元，为2008年3月6日来最高，本周大涨11%，为2010年2月来最大周度升幅。LME期铅劲升6.7%，报2,391.50美元，为2013年2月来最高，且为五年最大单日升幅。期铜收高0.2%，报5,879美元。(完)