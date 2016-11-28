《路透早报》--11月28日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国10月货物和服务贸易数据

--意大利11月制造业企业信心指数(0900)

--欧元区10月M3货供额(0900)

--欧元区11月企业景气指数(1000)

--美国11月达拉斯联储制造业活动指数(1530)

--韩国央行12月制造业景气判断指数(2100)

--日本10月所有家庭支出和失业率(2330)

--日本10月零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行首席经济学家普雷特于2016年ECFIN年度研究大会就“欧洲层面经济整合面临的挑战”发表演说(1030)

--欧洲央行执委会成员于美国希腊商会年度大会发表演说(1300)

--欧洲央行总裁德拉吉于欧洲议会经济与货币事务委员会(ECON)季度听证会上发表介绍性声明(1400)

以下为11月25日下午5:00至11月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国感恩节和黑五实体店销售下滑，在线销售放光彩

美国感恩节和黑色星期五实体店销售和客流量较上年下滑，因商店折扣持续不限于周末，而且更多顾客在线购物。周六公布的数据显示，两天网上销售增长都达到两位数，黑色星期五当天销售首次超过30亿美元。分析公司RetailNext数据显示，实体店两天的净销售下降5.0%，交易数量减少7.9%。据全美零售商联合会，今年整体假日季销售料增长3.6%至6,558亿美元。

--沙特希望OPEC先解决内部分歧，再与非OPEC国家开会

石油输出国组织(OPEC)消息人士称，沙特阿拉伯对该组织称，不会参加周一与非OPEC国家讨论限产的会议，因为希望集中注意力先在组织内达成一致。11月28日在维也纳召开的会议，计划讨论非OPEC国家对限产协议的贡献。OPEC石油部长周三会面以敲定协议。“(沙特)官方信件称其不会参加会议，因为各国部长应该先同意减产，再向非OPEC国家拿出协议，”OPEC消息人士称。“这样更有效率。”

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫周日称，他相信即便产油国不干预，2017年油市也能自行平衡，所以产量维持现状是合理的。法力赫周日称，沙特坚持在阿尔及利亚时的立场，认为所有国家都应参与合作。

--中国央行副行长称，人民币汇率完全有条件保持在合理均衡水平基本稳定

针对近期人民币兑美元汇率贬值压力加大，中国央行副行长易纲周日表示，从数据看，人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势货币特征，未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上基本稳定。他指出，近期人民币对美元有所贬值，但幅度相对大多数非美货币还是比较小的。易纲并称，观察人民币汇率要采用一篮子货币视角。易纲还提到，尽管近期中国外汇储备有所下降，但仍高居全球首位，是十分充足的。

--中国10月工业企业利润同比增速加快至9.8%，1-10月增8.6%

中国国家统计局周日公布，10月规模以上工业企业实现利润总额6,161亿元人民币，同比增长9.8%，增速比9月加快2.1个百分点，显示企业效益向好态势进一步稳固。1-10月全国规模以上工业企业实现利润总额52,567.7亿元，同比增长8.6%，增速比1-9月加快0.2个百分点。数据显示，1-10月，在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增加，12个减少。

--中港证监会联合公告称，深港通将于12月5日正式启动

在沪港通开通两年后，中国证监会和香港证监会周五晚间联合宣布，深港股票交易互联互通机制(深港通)下的股票交易将于12月5日开始。中港两地证监会要求，两地交易所、证券交易服务公司及登记结算机构应依法履行深港通各项职责，组织市场各方有序开展深港通业务。

--德国总理默克尔称，G20必须想法解决全球钢铁产能过剩问题

德国总理默克尔周六表示，20国集团(G20)国家必须想办法解决全球钢铁产业的过剩产能问题，并称一些国家产量过剩导致其他国家失业人口增加。默克尔称，德国将推动找到共同解决办法，来解决全球过剩问题。“我们必须一起解决这个问题，这样才不会让一国的不节制影响其他国家，”默克尔称。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五三大股指均刷新纪录收盘高位，受助于必需消费品类股和科技类股上涨，投资者在大选后的升势中寻找低价股进行投资。三大股指连升第三周，延续美国大选后的升势。标普500指数自11月8日来已经第七次刷新纪录收盘高位。

道琼工业指数周五收高68.96点，或0.36%，至19,152.14点；标准普尔500指数收高8.63点，或0.39%，至2,213.35点；纳斯达克指数收升18.24点，或0.34%，至5,398.92点。本周道指和纳斯达克指数升1.5%，标普500指数涨1.4%。

--欧洲股市小幅上涨，接近逾两周最高水平，因制药行业并购活动预期推升该类股上涨，进而支撑股市。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，本周升1%。该指数自特朗普意外赢得美国大选以来已上涨2.3%。

英股富时100指数微升0.17%，法股CAC指数收高0.17%，德股DAX指数收高0.09%。

汇市:

--美元兑主要货币下滑，因投资者利用美债收益率从近期高位小幅回落，以及本周因节日交易时间缩短的机会，对美元涨势进行整固；此前美元触及近14年高位。美国通胀将走高及美国联邦储备委员会(FED/美联储)将升息的预期，驱使美元在过去两个月急升逾6%，为2015年初以来的最强劲两个月表现。

在周五下午初段的交易中，美元指数下跌0.3%至101.42，前一交易日触及近14个月高位。该指数录得11月初以来的最大单日跌幅。美元兑日圆稍早触及八个月高位的113.90日圆，而后下跌0.2%至113.11，但本周仍上涨2%。欧元兑美元升0.5%，报1.0601，周四曾跌至2015年3月以来最低的1.0518。

债市:

--美国公债市场本月势将录得近八年来的最差月度表现，投资者揣摩共和党候选人特朗普当选美国总统带来的美债抛售潮还将持续多久。指标10年期公债价格下跌2/32，收益率报2.36%，特朗普11月8日胜选前该收益率约为1.80%。两年期公债对加息最为敏感，收益率报1.14%。该收益率隔夜升至1.17%，为2010年4月5日以来最高。

--德国两年期公债收益率触及纪录新低，料将录得逾三年来的最大两周跌幅，凸显出在全球债市受创之际，市场对这类最高评级资产的需求。两年期德债收益率跌至负0.76%的纪录低位。该收益率料将录得2013年7月以来最大两周跌幅，下跌15个基点。两年期德国和美国公债收益率差周五位于约190基点，为2005年以来最阔水平。欧元区10年期公债收益率持稳至下滑5个基点。

油市:

--美国原油下跌近4%，因不确定OPEC是否将达成减产协议，此前沙特称不会出席周一举行的该组织与非OPEC产油国的减产磋商。布兰特原油下滑1.76美元，或3.59%，收报每桶47.24美元。美国原油期货跌1.90美元，或3.96%，收报46.06美元。油价在盘后交易中扩大跌幅，低见45.88美元。美国原油本周上涨0.13美元，布兰特原油本周上升0.20美元。

金属市场:

--黄金价格触及九个半月低位后回稳，势将连续第三周下跌，因包括美国升息预期在内的因素，驱使投资者卖出黄金。现货金收跌0.03%，报每盎司1,182.88美元，此前触及2月8日以来最低1,171.21美元。黄金在11月迄今下跌了逾7%，势将录得2013年6月以来最大单月跌幅。美国期金收低0.9%，报1,178.40美元，之前降至2月5日来最低1,170.30美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌价格升至逾八年半最高，因基金买盘持续，但分析师警告价格可能较供需基本面超前。期锌今年在LME市场表现最佳，劲升77%，因担心大型矿场关停将导致供应短缺。指标三个月期锌周五收高3.5%，报2,819美元，为2008年3月6日来最高；本周大涨11%，为2010年2月来最大周度升幅。

期铅也扩大升势，涨至三年九个月高位。LME期铅劲升6.7%，报2,391.50美元，为2013年2月来最高，且为五年最大单日升幅。期铜收高0.2%，报5,879美元。(完)