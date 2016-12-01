（更正）《路透早报》--12月1日

2016年11月23日，图为在美国纽约证交所内工作的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

（更正：在市场摘要部分的国际油市报道中，美国1月原油期货涨幅应为“9.3%”，非“9.6%”）

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第三季企业资本支出(30日2350)

--韩国11月贸易收支初值(0000)

--日本、韩国、台湾11月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0030)

--澳洲第三季资本支出(0030)

--中国11月官方制造业及非制造业PMI(0100)、财新中国11月制造业PMI(0145)

--英国11月Nationwide房价(0700)、11月Markit/CIPS制造业PMI(0930)

--香港10月份零售销售(0830)

--瑞士10月零售销售(0815)、11月制造业PMI(0830)

--意大利11月Markit/ADACI制造业PMI(0845)、10月失业率(0800)、第三季GDP终值(1000)

--法国11月Markit制造业PMI(0850)

--德国11月Markit/BME制造业PMI(0855)

--欧元区11月Markit制造业PMI终值(0900)、10月失业率(1000)

--美国11月Challenger企业计划裁员岗位(1230)、美国一周初请失业金人数(1330)、11月Markit制造业PMI终值(1445)

--加拿大11月RBC经季节调整制造业PMI(1430)

--美国10月建筑支出(1500)、11月供应管理协会(ISM)制造业指数(1500)、11月汽车销量年率(1830)

--韩国第三季GDP(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--亚洲开发银行学会就负利率政策举行会议(至12月2日)

--日本央行审议委员樱井真在滋贺县发表演说

--欧盟执委会能源事务执委塞夫科维奇与欧盟执委莫达斯在一项能源会议发表演说

--美国财政部金融研究办公室与克利夫兰联储举办主题为“创新、市场结构与金融稳定”的会议(至12月2日)，克利夫兰联储总裁梅斯特在会上致介绍词(1330)

--达拉斯联储总裁柯普朗参加圣玛丽大学企业家早餐论坛的问答活动(1400)

--挪威央行副总裁Egil Matsen在一次聚会中发表演说

以下为11月30日下午5:00至12月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--OPEC与俄罗斯自2001年来首度联手减产，沙特承担较大份额

石油输出国组织(OPEC)周三达成2008年以来首个减产协议，沙特接受大幅减产，并放弃要求伊朗降低产量。非OPEC成员的俄罗斯也将加入减产行列，此为15年来首见，藉以帮助OPEC支撑油价。根据达成的协议，该组织将从2017年1月起减产约120万桶/日。沙特将承担最大的减产份额，每日产量降至1,006万桶，减产近50万桶。沙特的海湾OPEC盟国--阿联酋、科威特和卡塔尔将合计减产30万桶/日。伊拉克意外同意减产20万桶/日。伊朗则被允许在10月水平的基础上小幅提高产量。受此影响，油价周三飙升逾10%，至每桶50美元上方的一个月高位。

--美国民间就业岗位和消费者支出均增长，支持美联储加息前景

美国11月民间部门招聘活动加速，10月消费者支出也增长，再次表明经济增长势头可能进一步强化美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息理由。周三公布的数据还显示，10月个人所得稳步增长，储蓄升至七个月高位，未来的家庭支出有望增加。民间就业服务机构ADP Employer Services公布报告显示，美国11月民间就业岗位增加21.6万个，远高于分析师预估的增长16.5万个。

美国其他重要数据：

* 10月个人所得较前月增加0.6%，个人支出较前月增长0.3%

* 10月成屋待完成销售环比几乎持平，弱于预期

* 11月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至去年1月来最高57.6

--达拉斯FED总裁支持升息，认同特朗普经济政策

由于美国经济顺利迈向充分就业，通胀率也升向美联储的2%目标，达拉斯联储总裁柯普朗暗示，现在已是适合升息时机。柯普朗明年将首次在联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权。他表示，升息应以“渐进且耐心”的方式进行。

克利夫兰联储总裁梅斯特称，她将支持“马上”升息。她并称，美国经济需要升息，将密切关注预期出现的财政，贸易和移民政策调整。美联储理事鲍威尔则称决策者应少强调短期升息前景，多谈经济表现驱动政策和预期的不确定性。

--美国薪资和物价上涨仍温和，各地区经济活动参差不齐-褐皮书

美联储发布的褐皮书指出，10月至11月期间，美国经济活动继续扩张，但薪资和物价仅温和上涨，美元上涨给制造业带来压力。褐皮书称，12个联储地区中有七个地区报告就业市场状况不断收紧。美联储称，各地区经济活动参差不齐，但前景主要为正面，六个地区预计经济将“适度”增长。

--欧洲央行总裁称，民粹主义削弱了欧洲一体化

欧洲央行总裁德拉吉在刊出的采访中称，民粹主义运动的蔓延不仅威胁到欧洲一体化，还威胁到在移民、安全和其他共同关注问题上找到联合应对举措的努力。德拉吉向西班牙El Pais报纸表示，欧盟民众的主要关切现在是“移民、反恐安全措施、防卫和边防”。这是他近来就政治局势发出的最严厉表态。德拉吉警告，英国退欧谈判持续愈久，政治不确定性将升高。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周三基本收平至下跌，但11月录得较大涨幅，归功于美国总统选举后的升势；标准普尔500指数近收平，因公用事业和科技类股下跌抵消了能源股上涨带来的提振。

道琼工业指数收高1.98点，或0.01%，至19,123.58点；标准普尔500指数收低5.85点，或0.27%，至2,198.81点；纳斯达克指数收低56.237点，或1.05%，至5,323.681点。

--欧洲股市盘中触及三周高位，11月收涨；能源股攀升，因在OPEC达成减产协议后，油价急升。能源股扶助泛欧STOXX 600指数上扬0.3%，指数盘中攀升0.7%，触及11月10日以来最高。意大利银行股指数连续第二日急升，上涨3%。英股富时100指数收涨0.17%，法股CAC指数收高0.59%，德股DAX指数上涨0.19%。

汇市:

--美元兑日圆触及九个月最高，兑欧元和瑞郎也急升，因油价大涨推升美国公债收益率，且美国民间就业数据强劲，提振美联储明年将秉持鹰派立场的预期。美元兑日圆日内急升1.9%，至3月2日以来最高114.53日圆。欧元兑美元回落近0.9%，触及日低1.0554美元。美元指数尾盘上扬0.5%，报101.470。

债市:

--美国公债收益率上涨，因OPEC达成2008年以来首个减产协议，导致油价急升逾8%，并提振通胀预期。指标10年期公债价格下跌17/32，收益率从周二的2.30%升至2.36%。30年期公债价格大跌1-1/1 2，收益率从周二的2.95%攀升至3.02%。

--德国公债收益率上涨，因油价飙升。德国10年期公债收益率逆转上午的跌势，上涨1.6个基点至0.25%。德国10年期和美国10年期公债收益率差扩至213个基点，接近至少1990年以来最阔。

油市:

--油价飙升逾10%，至每桶50美元之上的一个月最高价位，因部分全球最主要产油国就2008年以来的首个减产协议达成一致，以提振油价。美国1月原油期货暴涨4.21美元，或9.3%，收报49.44美元；稍早升10%，为2月以来的最大单日升幅。布兰特1月原油猛涨4.09美元，或8.82%，收报每桶50.47美元；该合约于周三到期，2月合约劲涨8.9%，报51.51美元。

金属市场:

--金价跌至近10个月低位，令11月跌幅进一步扩大，因美国经济数据强劲，美债收益率走高，提振美元上涨，进一步夯实12月升息预期。11月金价可能录得逾三年来的最大月度跌幅。现货金收低为每盎司1,172.70美元，盘中跌至2月8日以来最低的1,170.35美元。美国12月期金收跌1.4%，报每盎司1,170.80美元。

--期铜跌至一周低位，因投资者减少看涨铜价的押注，他们对11月价格急升是基于稳健基本面的疑虑日益加重。伦敦金属交易所(LME)期铜下跌至一周低位5,612.50美元，尾盘收升2%，报5,825美元。11月铜价可望上涨近20%，将为2006年4月来最大单月升幅。(完)