《路透早报》--12月4日

[重大数据或新闻]

--周五美国非农就业报告稳健但不算亮丽，令投资人对明年美国升息的路径产生了疑虑，美元全线下滑。该报告对美国公债的影响短暂，因周日意大利将举行修宪公投，带动对避险美债的买需。市场关注周日意大利公投和奥地利总统选举，以及下周四的欧洲央行政策会议。

--美国雇主11月加大招聘力度，失业率回落至逾九年低位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)本月稍后升息基本是板上钉钉。劳工部周五报告，11月非农就业岗位增加17.8万，10月增幅为14.2万，失业率下降0.3个百分点，触及2007年8月以来最低。不过，上月薪资近一年来首次下降，之前连续两个月大幅增长。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 欧盟统计局公布，欧元区10月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.8%，路透调查预估为上升0.2%。10月PPI较上年同期下降0.4%，路透调查预估为下降1.0%。

* 加拿大统计局公布，加拿大11月就业岗位增加1.07万个，失业率降至6.8%。

* 加拿大统计局公布，加拿大第三季劳动生产率上升1.2%，第二季修正后为下滑0.2%，前值为下滑0.3%。

--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，过于仓促的加息蕴含风险，他对央行近期在货币政策未来方向上采取的中性立场感到满意。

--俄罗斯央行总裁纳比乌里娜称，央行在明年第一或第二季之前不太可能会调降指标利率。她又表示，产油国减产协议将带动油价上涨，并使俄经济更快复苏。另外，该央行称，准备解决美联储升息和英国退欧所产生的影响。

--标准普尔将南非长期本币评级调降至BBB；确认外币投资级的信贷评等；展望仍为负面。在标普确认南非投资级的信贷评等后，南非兰特兑美元急升逾1.5%。

--中国四大国有银行之一的中国银行已经开始在上海限制企业客户购买外汇。消息人士周五表示，此举旨在抑制资本外流，缓解人民币贬值压力。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五几无变动，非农就业报告对美联储本月加息的预期没有影响，银行股回软，但本周连续第四周上涨。道琼工业指数收跌20.51点，或0.11%，至19,170.42点；标准普尔500指数收升0.87点，或0.04%，至2,191.95点；纳斯达克指数收高4.55点，或0.09%，至5,255.65点。本周，道琼工业指数上涨0.1%，标准普尔500指数下滑1%，纳斯达克指数下跌2.7%。

* 欧洲股市收低，稍早跌至三周低点，因在意大利周末修宪公投可能引发该地区新的政治不确定性前，投资人交投谨慎。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，因金融股下滑，商品股受金属价格下跌拖累回落。该指数本周收低，此前连升三周。

汇市:

--美元全线下滑，此前连升三周，因稳健但不算亮丽的美国非农就业报告令投资人对明年美国升息的路径产生了疑虑。不过分析师表示，美元下滑可能仅是短期修正，在11月8日特朗普意外赢得美国大选后美元一路走强，急需修正。美元指数录得四周来首周下滑，但今年迄今仍升1.7%。

纽约尾盘，美元指数跌0.3%，报100.77。美元兑日圆跌0.4%，报113.69日圆。在周日意大利修宪公投前，欧元兑美元持平，报1.0657美元。欧元一周隐含波动率上涨至英国6月退欧公投以来最高。

债市:

--美国公债收益率从多月和多年高位回落，因交易员在意大利公投前买入美债，今日美国就业数据对美债走势的影响非常短暂。上月美债录得近八年来最糟月度表现。指标公债收益率在美国数据公布后跳升至2.4393%，在上午交易稍晚回落至2.374%的盘中低位；美国30年期公债收益率触及3.036%的盘中低位，周四曾触及16个半月高位3.156%。

本周，美国30年期和10年期公债收益率可能分别上涨约5个和3个基点，这是收益率连续第四周上涨。两至五年期公债收益率可能录得四周来的首个周线下跌。

--意大利借款成本本周创7月来最大周度降幅，因在本周末意大利举行关键的修宪公投可能带来出人意料的结果前，投资人在周五匆忙回补空头。10年期意大利公债收益率大跌13个基点，报1.90%，本周下挫约18个基点，为五个月最大周度跌幅，从11月触及的14个月高位回落了约25个基点。意大利10年期公债较可比德债利差周五降至163个基点，上周一度冲高至两年半高位逾190个基点。欧元区公债收益率大多下滑，德国10年期公债收益率跌5个基点，报0.28%，部分投资人在意大利公投前青睐避险德债和美债。

奥地利周日将举行总统大选。自由党候选人Norbert Hofer可能成为西欧自二战以来第一位民选的极右翼领导人。根据Tradeweb数据，10年期奥地利公债收益率跌6个基点，报0.53%。10年期奥地利和德国公债利差也从上周触及的近10个月高位33个基点缩窄至25个基点。

油市:

--原油创下至少五年来最大单周涨幅，站稳在每桶51美元以上，此前石油输出国组织(OPEC)达成减产协议，以控制重压油价两年的全球供应过剩局面。周五，近月布兰特原油期货上涨0.52美元，或0.96%，收报每桶54.46美元。本周狂涨超过15%，为2009年初以来最大单周涨幅。美国原油周五上升0.62美元，或1.21%，收报每桶51.68美元。本周暴涨12%，为2011年初以来最大单周涨幅。

金属市场:

--金价收高，四个交易日来首次上涨，没有理会美国就业岗位增加的数据，分析师称，因利率上涨的预期已经被消化。1933 GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,174.03美元，从周四触及的2月5日以来最低的1,160.38美元反弹。本周可能录得连续第四周周线下跌。美国12月期金周五收高0.7%，报每盎司1,177.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌和期铅跌至一周最低水准，因投资人为欧洲可能发生的意外作准备，周末意大利将举行修宪公投，奥地利将进行大选。三个月期锌收低2.2%，报2,668美元，期铅下挫1.9%，报2,270美元。过去一个月期锌和期铅在LME基本金属中涨幅居前，因投机商买盘带动，但较上周五触及的多年高位已经大幅回落。三个月期铜周五收跌0.5%，报每吨5,760美元，延续上日跌势。(完)