《路透早报》--12月5日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第三季企业库存和11月ANZ整体招聘广告(0030)

--财新中国11月服务业PMI数据(0145)

--香港公布11月日经PMI数据(0230)

--日本11月消费者信心指数(0500)

--台湾公布11月底外汇存底(约0800)

--意大利/法国/德国/欧元区11月服务业暨综合PMI(0845/0850/0855/0900)

--欧元区12月Sentix投资者信心指数(0930)

--英国11月服务业PMI(0930)

--欧元区10月零售销售(1000)

--美国11月服务业暨综合PMI(1445)

--美国11月就业趋势指数(1500)

--美国11月ISM非制造业指数(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--穆迪-中诚信国际2017年中国市场信用风险年会

--欧元区财长会议(0830)

--欧元区银行业救助机构--单一处理委员会(SRB)的主席Elke Koenig在欧洲议会经济委员会讲话(1600)

--纽约联邦储备银行总裁杜德利就宏观经济前景及其对纽约的意义发表演说(1330)

--美国芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济状况与货币政策发表演说(1425)

--圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济与货币政策发表讲话(1905)

--英国央行总裁卡尼在利物浦约翰摩尔斯大学发表演说(1700)

--日本央行总裁黑田东彦和欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛在Europlace论坛发表演说(1245)

--瑞典央行常务理事会会议(1200)

以下为12月2日下午5:00至12月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--伦齐在意大利修宪公投中遭遇惨败

周日意大利就宪法改革举行公投，总理伦齐在这场公投中赌上了自己的政治前途。根据实际计票结果的第一次预测显示，伦齐在公投中遭遇惨败。Piepoli Institute/IPR为意大利广播电视公司(RAI)所作的预估显示，支持改革的“肯定”票比例约为39-43%，而“否决”票则占到57-61%。

投票将在当地时间晚上11点结束。伦齐曾表示，若选民否决其削减参议院影响力、并从地方政府收回部分权力的改革方案，他将会辞职。他将在2300GMT左右向全国发表讲话。

意大利反对党称，总理伦齐应立即辞职。欧元周一在亚洲盘初下跌，欧元兑美元跌0.6%至1.0585，略接近上个月末触及的一年半低位1.0518。欧元兑日圆跌逾1.0%至119.70日圆。

--极右翼候选人在奥地利总统选举中败北，欧洲松了一口气

奥地利选民在周日的总统大选中坚决抛弃了极右翼候选人，从而避免了二战后欧洲首次出现极右翼国家元首，至少暂时阻止了民粹主义浪潮席卷西方民主国家的势头。

投票即将结束时的选情显示，霍费尔已经确定败给了绿党候选人范德贝伦。后者将有关英国6月退欧公投的议题做为竞选核心，称霍费尔将带领奥地利走上英国的老路，并警告选民不要“玩火”。

--美国就业岗位稳步增长，失业率降至逾九年低位

美国雇主11月加大招聘力度，失业率回落至逾九年低位，美联储本月稍后升息基本是板上钉钉。劳工部周五报告，11月非农就业岗位增加17.8万，10月增幅为14.2万，就业岗位稳步增加可能反映出，对经济的信心不断增强。失业率下降0.3个百分点，触及2007年8月以来最低，因更多人找到工作，同时也有更多人退出劳动力大军。

不过，上月薪资近一年来首次下降，之前连续两个月大幅增长。经济学家认为，这部分是因日历问题导致平均时薪减少。他们预计，在12月13-14日的政策会议上，美联储官员会忽略该因素。薪资预计将在12月反弹。就业数据公布后，美股小涨。美元指数回落。公债价格攀升。

--OPEC与非OPEC国家12月10日将于维也纳开会落实减产--消息

两位消息人士周六对路透表示，石油输出国组织(OPEC)将在12月10日于维也纳和非OPEC国家开会，以敲定全球石油限产协议。这两位OPEC消息人士稍早称，该会议将在俄罗斯首都莫斯科举行，但稍后表示计划有所改变。

另据产业消息人士表示，OPEC成员国科威特11月原油产量小幅降至290万桶/日；阿联酋则几近持稳在319.5万桶/日。

--英国政府对脱欧案提起上诉，最高法院周一开庭审理

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)政府向最高法院提起上诉，要求撤销需经议会通过方能启动脱欧程序的法院判决，因这项裁决可能打乱英国的脱欧计划。最高法院将在周一开始审理，预计审理将持续四天。所有11位法官将首次全数参加聆讯，最终裁决将在1月稍晚宣布。

--中行在上海限制企业购买外汇，以减轻人民币贬值压力--消息

中国四大国有银行之一的中国银行已经开始在上海限制企业客户购买外汇。消息人士周五表示，此举旨在抑制资本外流，缓解人民币贬值压力。

两位消息人士称，根据这项不成文的新政策，中银的工作人员本周已经开始劝阻企业不要把人民币换成美元。对于那些坚持要兑换美元的企业，他们被告知兑换上限是100万美元。此前企业购买外汇不受限制。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五几无变动，非农就业报告对美联储本月加息的预期没有影响，银行股回软，但本周连续第四周上涨。道琼工业指数收跌20.51点，或0.11%，至19,170.42点；标准普尔500指数收升0.87点，或0.04%，至2,191.95点；纳斯达克指数收高4.55点，或0.09%，至5,255.65点。本周，道琼工业指数上涨0.1%，标准普尔500指数下滑1%，纳斯达克指数下跌2.7%。

--欧洲股市收低，稍早跌至三周低点，因在意大利周末修宪公投可能引发该地区新的政治不确定性前，投资人交投谨慎。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，因金融股下滑，商品股受金属价格下跌拖累回落。该指数本周收低，此前连升三周。

汇市:

--美元全线下滑，此前连升三周，因稳健但不算亮丽的美国非农就业报告令投资人对明年美国升息的路径产生了疑虑。不过分析师表示，美元下滑可能仅是短期修正，在11月8日特朗普意外赢得美国大选后美元一路走强，急需修正。美元指数录得四周来首周下滑，但今年迄今仍升1.7%。

纽约尾盘，美元指数跌0.3%，报100.77。美元兑日圆跌0.4%，报113.69日圆。在周日意大利修宪公投前，欧元兑美元持平，报1.0657美元。欧元一周隐含波动率上涨至英国6月退欧公投以来最高。

债市:

--美国公债收益率从多月和多年高位回落，因交易员在意大利公投前买入美债，今日美国就业数据对美债走势的影响非常短暂。上月美债录得近八年来最糟月度表现。指标公债收益率在美国数据公布后跳升至2.4393%，在上午交易稍晚回落至2.374%的盘中低位；美国30年期公债收益率触及3.036%的盘中低位，周四曾触及16个半月高位3.156%。

本周，美国30年期和10年期公债收益率可能分别上涨约5个和3个基点，这是收益率连续第四周上涨。两至五年期公债收益率可能录得四周来的首个周线下跌。

--意大利借款成本本周创7月来最大周度降幅，因在本周末意大利举行关键的修宪公投可能带来出人意料的结果前，投资人在周五匆忙回补空头。10年期意大利公债收益率大跌13个基点，报1.90%，本周下挫约18个基点，为五个月最大周度跌幅，从11月触及的14个月高位回落了约25个基点。意大利10年期公债较可比德债利差周五降至163个基点，上周一度冲高至两年半高位逾190个基点。欧元区公债收益率大多下滑，德国10年期公债收益率跌5个基点，报0.28%，部分投资人在意大利公投前青睐避险德债和美债。

奥地利周日将举行总统大选。自由党候选人Norbert Hofer可能成为西欧自二战以来第一位民选的极右翼领导人。根据Tradeweb数据，10年期奥地利公债收益率跌6个基点，报0.53%。10年期奥地利和德国公债利差也从上周触及的近10个月高位33个基点缩窄至25个基点。

油市:

--原油创下至少五年来最大单周涨幅，站稳在每桶51美元以上，此前石油输出国组织(OPEC)达成减产协议，以控制重压油价两年的全球供应过剩局面。周五，近月布兰特原油期货上涨0.52美元，或0.96%，收报每桶54.46美元。本周狂涨超过15%，为2009年初以来最大单周涨幅。美国原油周五上升0.62美元，或1.21%，收报每桶51.68美元。本周暴涨12%，为2011年初以来最大单周涨幅。

金属市场:

--金价收高，四个交易日来首次上涨，没有理会美国就业岗位增加的数据，分析师称，因利率上涨的预期已经被消化。1933 GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,174.03美元，从周四触及的2月5日以来最低的1,160.38美元反弹。本周可能录得连续第四周周线下跌。美国12月期金周五收高0.7%，报每盎司1,177.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌和期铅跌至一周最低水准，因投资人为欧洲可能发生的意外作准备，周末意大利将举行修宪公投，奥地利将进行大选。三个月期锌收低2.2%，报2,668美元，期铅下挫1.9%，报2,270美元。过去一个月期锌和期铅在LME基本金属中涨幅居前，因投机商买盘带动，但较上周五触及的多年高位已经大幅回落。三个月期铜周五收跌0.5%，报每吨5,760美元，延续上日跌势。(完)