《路透早报》--12月6日

2015年3月13日，图为以股市曲线为背景拍摄的多枚欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾公布11月CPI(0030)

--日本10月加班工资(0000)

--澳洲第三季经常帐收支(0030)

--德国10月工业订单(0700)

--瑞士11月CPI(0815)

--欧元区第三季GDP修正值(1000)

--加拿大10月贸易收支(1330)/11月Ivey PMI(1500)

--美国10月贸易收支(1330)/第三季劳工成本与生产率修正值(1330)/10月工厂订单(1500)

--日本12月路透短观制造业景气判断指数(2300)

--日本11月外汇储备(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行利率决定(0330)

--印度央行召开货币政策委员会会议。

以下为12月5日下午5:00至12月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国11月服务业活动升至一年高位，为美联储升息铺路

美国服务业活动11月达到一年高点，生产大增促进招聘，进一步证明经济的力道，给美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周升息扫平道路。

美国供应管理协会(ISM)称非制造业活动指数跃升2.4个百分点至57.2，为2015年10月以来最高点。服务业生产分项指数增加4个百分点，就业分项指数飙升5.1个百分点至13个月高位。新订单分项指数小幅下滑，但仍处于扩张领域。出口订单分项指数则稳健增长。

此外，数据公司Markit的另一份调查显示，美国11月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)终值为54.6，初值为54. 7，10月终值为54.8。新订单分项指数升至2015年8月以来最高；新业务分项指数处于一年高位。

美债价格周一下跌，30年期公债一度因该数据而下跌一个大点，之后因公债期货买盘而扳回跌幅。美元指数下跌；美股则上涨。

--美联储官员认为特朗普不应像经济处于危机那样进行财政支出

美联储官员周一警告，候任特朗普政府的经济计划不应像经济处于危机那样进行设计，而是应该有利于经济长期前景。

美联储官员担心在当前经济力道下，财政、税收和其他方面的调整若过于激进，可能推升通胀。这可能迫使美联储加快升息，有可能加剧衰退风险。不过美联储官员认为税收、监管和基础设施支出若设计得当，也有潜力提高美国迟滞的生产率。

圣路易斯联储总裁布拉德称，如果特朗普提出的财政政策能提高生产率，则可能提振美国经济。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，预计利率将随着经济好转而继续上升，因美国10年期公债收益率上涨，以及他预测明年经济约增长2.25%。

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，特朗普当选美国总统给他将采取的政策造成“很大”不确定性，因此现在让美联储判断逐步升息的计划是否需要调整还为时过早。

--欧元区PMI显示11月企业活动增速创年内最快，物价压力加大

周一公布的调查显示，欧元区企业活动11月以今年内最快速度增长，企业上调价格的幅度创五年最大。

欧元区11月Markit综合PMI终值为53.9，创12月以来最高，但低于初 值的54.1。该指数自2013年年中以来一直处于荣枯分水岭50上方。欧元区服务业PMI终值为53.8，高于10月的52.8，并创今年最高水准 ，但低于初值54.1。

德国数据：11月服务业活动触及六个月高位，暗示第四季经济增速加快--PMI

法国数据：PMI调查显示11月服务业景气连续五个月扩张

意大利数据：11月服务业PMI升至53.3，增速创九个月最快

--英国11月Markit服务业PMI指数升至10个月高位

周一公布的一项调查显示，英国11月服务业以1 月以来最快速度扩张，整体经济在年末维持动能，即便企业有些担心明年 的情况。

英国11月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)升至55.2，高于路 透调查中所有分析师的预测值。10月PMI为54.5。

Markit称，尽管上周所公布的制造业调查数据有所下滑，但11月整体PMI数据表明，英国经济整体仍会将第三季0.5%的稳健增速维持到年底。

--欧元区财长同意给予希腊短期债务减免

欧元区官员周一称，欧元区财长就给予希腊短期债务减免的举措达成一致，到2060年，希腊的公共债务将减少相当于国内生产总值(GDP)的20个百分点。欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林在与欧元区财长开会后举行的记者会上表示，举措的落实需要一段时间，但ESM将在未来几周启动该进程。

--中国银行称在上海对“需求合理”的客户结售汇均正常办理

中国四大国有银行之一的中国银行周一称，该行在上海对有“合理”需求的客户结售汇业务均正常，有关其限制向企业售汇的报导内容不实。中国银行上海分行周一在给路透的电邮声明中称，该行“切实履行监管部门的管理要求”，“目前交易背景真实、需求合理的结售汇业务均正常办理”。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一上涨，道琼工业指数创纪录新高，因服务业数据进一步证实美国经济表现强劲。

道琼工业指数收高45.82点，或0.24%，至19,216.24点；标准普尔500指数收升12.76点，或0.58%，至2,204.71点；纳斯达克指数收高53.24点，或1.01%，至5,308.89点。

--意大利股市在震荡交投中下滑，表现落后于其他欧洲股市，因该国修宪公投遭遇惨败，投资人对该国脆弱的银行业的担忧又被激活。但跌势未见明显的扩散迹象，欧洲银行股指数升0.8%。

泛欧STOXX 600指数收高0.6%，意大利FTSE MIB指数则下滑0.2%，为欧洲主要股市中唯一收低的指数。英股富时100指数收高0.24%，法股CAC指数大涨1%，德股DAX指数劲升1.63%。

汇市:

--欧元兑美元跳升，此前意大利总理伦齐在修宪公投中失败，但交易员早已预计到此结果。预计欧洲央行将在周四开会时暗示将减少公债购买计划，这被认为给欧元增加了支撑。

欧元上涨0.96%，报1.0774美元，稍早升至11月15日以来最高的1.0796美元。美元指数下跌0.67%，报100.09，盘中低见11月15日以来最低的99.849，因投资者认为近期美元升势过度。

债市:

--美国长期公债收益率在震荡交投中走低，因投资者认为，特朗普意外赢得大选后，公债市场出现的大举抛售有些过度。短期公债收益率小涨，因预期美联储将在下周的政策会议上升息。

指标10年期公债收益率下跌0.5个基点，报2.385%。30年期公债收益率跌1个基点，报3.051%。两年期公债收益率上涨逾1个基点，报1.124%。

--意大利公债收益率上升，此前意大利总理伦齐因修宪公投失利宣布将辞职，但公债价格的抛售受到抑制，因市场预期或许不需要提前进行大选。

意大利10年期公债收益率一度涨14个基点至2.07%，但收报1.98%，持于11月末所及14个月高位约2.17%之下。德债收益率最初下跌，因公投结果提振对避险公债的需求，但很快逆转走势，收涨5个基点至0.33%。意大利和德国公债利差从周五的约163个基点走宽至约170个基点，但低于近期触及的两年半高位逾190个基点。

油市:

--美国原油期货收盘上涨，后在盘后交易中回落，因市场对OPEC减产是否足以缓解全球供应过多的局面存疑，鉴于美国钻探活动增加。

美国原油盘初上涨，在尾盘缩减涨幅，收报每桶51.79美元，升0.11美元，或0.21%，结算后回落至最低51.11美元。布兰特原油收报每桶54.94美元，上涨0.48美元，或0.88%，后回落至54.22美元。

金属市场:

--金价降至10个月最低水准，因全球股市上涨，投资者对意大利政治不稳的担忧缓解，以及美国经济数据公布后美国公债收益率攀升。

现货金下跌最多1.6%，至2月初来最低每盎司1,157美元，较日内高位低超过30美元，尾盘收报每盎司1,169.86美元。美国12月期金收低0.1%，报每盎司1,176.50美元。

--美元下跌和程序驱动的买盘帮助伦敦金属交易所(LME)锌、铜和其它基本金属价格走高，交易员称，但一些人预计上涨将是短暂的，年底前可能会进一步下跌。

指标期锌急升3.7%，报2,766美元，扳回了上周五2.2%的跌幅。三个月期铜攀升3.3%，报每吨5,950美元。期镍升1.6%，报11,640美元，因预计菲律宾供应将减少。(完)