《路透早报》--12月7日

2016年3月30日，伦敦，图为英国国旗和欧盟旗帜迎风飘扬。 REUTERS/Toby Melville

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本11月外汇储备(6日2350)

--中国11月外汇储备数据

--澳洲第三季GDP数据(0030)

--香港11月底外汇储备资产数字(0830)

--德国10月工业生产(0700)

--法国10月贸易收支和经常帐收支(0745)

--台湾11月进出口数据(0800)

--英国11月Halifax房价指数(0830)/10月工业生产(0930)

--美国10月消费者信贷(2000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞典央行副总裁扬松就通胀目标发表演说(0700)

--日本央行副总裁岩田规久男在与商界领袖的会议上发表讲话

--加拿大央行宣布利率决议(1500)

以下为12月6日下午5:00至12月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国10月贸易逆差创逾一年半最大增幅，因大豆等商品出口下降

美国商务部周二称，10月贸易逆差扩阔17.8%，至426亿美元，为2015年3月以来最大增幅，因大豆等商品的出口下降，表明贸易将拖累第四季经济成长。对欧盟的出口下降1.1%，对英国的出口骤降12.2%。但对中国的出口急增32.8%，创2013年12月以来最高水平。从中国的进口增加4.2%，为一年来最高水平。政治敏感性很强的中美贸易逆差收窄4.2%，至311亿美元。

商务部公布的另一份报告显示，10月工厂订单急增2.7%，9月增幅为0.6%。这是2015年6月以来最大增幅，且为连续第四个月增长。未完成订单增长0.7%，为2014年7月以来最大增幅，结束了连续四个月下降的局面。报告显示，制造业在经历了漫长的滑坡，给经济增长造成严重拖累后，开始焕发生机。

数据公布后，美国公债价格在上午中段的交易中小跌；美股基本持平；美元兑一篮子货币走强。

--日本软银将在美国投资500亿美元，给特朗普送上大礼

美国总统当选人特朗普周二在曼哈顿特朗普大厦(Trump Tower)与日本软银社长孙正义会面时称，软银计划在美国投资500亿美元，创造5万个新工作岗位。

根据华尔街日报，这些投资资金将来自一规模为1千亿美元的投资基金，孙正义正与沙特主权财富基金以及其他潜在伙伴共同设立该基金。孙正义对记者表示，他的公司将在美国投资初创企业，从而创造就业机会。

软银在美国股市交易的存托凭证终场收高近3%至30.99美元，日高为31.5美元。软银持有82%股份的Sprint股价触及日高，并达到两年半来最高水平，盘中交投热络，收盘上涨1.49%，报8.17美元。

--英国政府接受公布退欧计划的动议，但请议会尊重退欧时间表

英国政府接受了反对党工党提出的在正式谈判前公布退欧计划的要求，但要求议会尊重退欧的时间表。除了希望获得欧盟单一市场的“最佳准入协议”，并对自由流动施加某些限制以外，尚不清楚英国政府还将会公布其退欧计划的哪些细节。

此外，欧盟负责英国退欧事宜的首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周二表示，英国与欧盟进行的退欧谈判需要在18个月内完成，可能要在2018年10月之前完成。

--日本12月制造业信心触及16个月高点，因日圆疲软--路透短观

路透短观调查显示，日本12月制造业信心连续第四个月上升，触及16个月高位，与此同时，服务业信心亦上升，日圆疲软提振出口前景。调查发现，制造业和服务业信心较三个月前都改善，预示央行下周将公布的调查结果好转。

调查显示，12月制造业景气判断指数从11月的正14升至正16，受钢铁与运输设备制造行业推动。这是2015年8月以来最高水平，但未来三个月制造业信心料下滑至正10。

--麦当劳决定在中国和香港店面业务中保留少数股权--消息

一位直接知情人士周二表示，麦当劳寻求通过出售中国和香港门店筹集10-20亿美元，之前该公司决定在上述业务中“保留相当一部分的少数股权。”这位知情人士称，该公司已选定由私募股权公司凯雷和中国中信集团领衔的一个财团来收购上述店面，而其作出的保留少数股权的决定，令其把交易对价从先前预期的多达30亿美元水平下调。由于交易细节尚未公开，该人士不愿具名。该公司目前也将保留韩国的门店，此前这些门店也计划出售。

--EIA月报上调今明两年全球石油日需求增长预估

美国能源资料协会(EIA)周二将2017年全球石油日需求增长预估上调4万桶，至156万桶/日，今年的全球石油日需求增长预估上调3万桶，至136 万桶/日。

EIA并预计，今明两年美国原油产量降幅将小于之前的预期。2016年美国原油日产量将减少56万桶，至886万桶/日。2017年日产量将减少8万桶，至878万桶/日。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二走高，因电信巨擘美国电话电报公司(AT&T)和威瑞森通讯上涨，银行股延续了大选后的升势，帮助道琼工业指数再创纪录最高收位。

道琼工业指数收高35.54点，或0.18%，至19,251.78点；标准普尔500指数收升7.52点，或0.34%，至2,212.23点；纳斯达克指数收高24.109点，或0.45%，至5,333.001点。

--欧洲股市连续第二日收高，银行股升至11个月高位，因投资人在意大利上周末修宪公投后回补受创的意大利银行股。意大利银行股劲升9%，创7月来最大单日升幅，

欧洲银行股指数升4.4%，至1月14日来最高水准，银行股升势扶助泛欧STOXX 600指数收高1%。英股富时100指数收高0.49%，法股CAC指数大涨1.26%，德股DAX指数升0.85%。

汇市:

--欧元兑美元从三周高位下跌，投资者等待将于周四召开的备受瞩目的欧洲央行政策会议。欧元周二重拾跌势，市场认为，这是周一大涨后的盘整，并不是受到基本面因素驱动。

纽约汇市尾盘，欧元下跌0.46%，报1.0713美元，周一曾触及三周高位的1.0796美元。美元指数上涨0.41%，至100.50，周一跌至11月15日以来最低的99.849。澳元下跌，此前澳大利亚央行对发表对经济谨慎的看法，并维持利率不变。

债市:

--多数美国公债收益率几无变动，维持于狭窄区间内，交易商等待周四欧洲央行政策会议可能调整购债计划的线索。

指标10年期美国公债收益率报2.394%，较周一的水准上升0.7个基点。30年期美债收益率报3.080%，上升2.5个基点。两年期公债收益率报1.120%，下跌0.4个基点，离11月底触及2010年4月来最高水准不远。

--南欧国家借贷成本下跌，意大利公债收益率一度触及三周低位，因市场焦点从意大利公投转向欧洲央行本周稍晚的会议是否会给金融市场带来影响。

意大利10年期公债收益率最多下跌14个基点至约1.888%，但在意大利内政部长称，可能最快于2月举行新的大选后回升，尾盘时仍下跌5个基点，报1.96%。高评级的可比德债收益率上升3个基点，至0.37%。两者收益率差收紧至160个基点。西班牙和葡萄牙公债收益率下跌6-9个基点。

油市:

--油价收低，为约一周前石油输出国组织(OPEC)同意减产以来首见，因数据显示多数产油大国的产量均创新高，对OPEC是否能减产的疑虑不断加重。

自11月30日OPEC会议以来的四日内，油价猛涨超过15%，布兰特原油期货周二收低1.01美元或1.8%，结算价报每桶53.93美元，美国原油期货跌0.86美元或1.7%，报50.93美元。

金属市场:

--金价徘徊在10个月低位附近，因市场为美国本月升息做准备，且预计明年货币政策将进一步收紧。

现货金微跌，收报每盎司1,169.64美元，略高于周一触及的10个月低位1,157美元。美国12月期金收跌6.4美元，或0.54%，报1,170.1美元。

--期铜价格下跌，因投资者在前日大涨后锁定利润，他们担心金属价格在过去一个月的急升已经过度。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.1%，报每吨5,884美元。锌价稍早也下跌，收盘上涨1.2%，报2,800美元。铝价收跌1.5%，报每吨1,709美元。(完)