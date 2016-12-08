《路透早报》--12月8日

2016年12月5日，美国纽交所内交易员们的工作场景。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本10月经常帐/第三季GDP修正值/一周证券投资流动数据(7日2350)

--英国11月RICS房价差值(0001)

--澳洲10月贸易收支(0030)

--新西兰政府排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(0030)

--中国11月进出口贸易数据(约0200)

--法国第三季非农就业岗位(0630)

--加拿大11月房屋开工年率(1315)

--加拿大10月建筑许可/第三季产能利用率/10月新屋价格指数(1330)

--美国12月3日当周初请失业金人数(1330)

--日本11月银行放款余额(7-8日2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会(至10日)

--加拿大央行总裁波洛兹、财长摩尔诺等出席一个活动(1400)

--欧洲央行管理委员会会议，会后宣布利率决定并召开记者会

--德国财政部长朔伊布勒在Central Council of Jews年会上讲话

--马来西亚总理纳吉布出席2016年Global Entrepreneurship Community峰会(0100)

以下为12月7日下午5:00至12月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--意大利总理伦齐提交辞呈，总统将与各政党讨论后续行动

意大利总理伦齐在周末公投失利后，于周三向总统马塔雷拉提出辞呈；国会中大多数党派则力主在几个月内提前进行选举。马塔雷拉表示将与各政党讨论来决定接下来的步骤。他请求伦齐先肩负起看守内阁的角色，直到他们找出解决方案为止。

磋商将从周四1700 GMT开始直至周六下午，预计马塔雷拉将在磋商之后要求伦齐内阁的一位成员、或一位民主党政要负责筹组新政府。

--穆迪确认意大利BAA2发行人评级，展望下调至负面

债信评级机构穆迪预计，明年意大利债务负担增加。穆迪认为该国成长前景迟滞，政府财政状况面临的长期挑战犹存，庞大负债未来几年出现任何实质性减少的空间不大。宪法改革提议在公投中遭否决，将给迄今已落实的改革成果构成威胁，公投后意大利政府在所需的结构性经济和财政改革方面取得进一步进展的可能性降低。穆迪预计意大利2016年总赤字相当于GDP的2.4%，略低于2015年稳定计划中设定的1.8%的目标。

--印度央行意外维持利率不变，并将取消临时性的100%现金准备金率

印度央行货币政策委员会周三意外以6:0的投票，决定将政策附买回利率维持在6.25%不变，尽管外界呼吁央行出手行动，因现金严重短缺有可能导致印度经济放缓。

瑞穗银行驻孟买印度策略师TIRTHANKAR PATNAIK认为，央行此次决定维持利率不变，给明年2月份降息开辟空间。预计未来两个季度经济不会出现上行风险，因此认为未来的货币政策立场将更偏向温和。

此外央行还宣布，将开始取消取消上月底宣布的临时性100%现金准备金率(CRR)。该临时性措施旨在吸收废除两种大额纸币后产生的额外流动性。

--英国10月工业生产较前月降幅创2012年9月以来最大

英国脱欧公投以来英镑不断贬值，却未能提振英国10月的制造业。英国10月工业生产录得2012年以来最大按月降幅，该国最大油田停产也是原因之一。国家统计局周三公布的数据显示，英国10月工业生产较前月下滑1.3%，跌幅大于路透调查中所有分析师的预估。

数据公布后，英镑兑欧元当日最多下跌0.7%，至0.85145英镑，创下11月30日以来最低；数据公布前报0.84905左右。英镑兑美元触及日低1.2600美元，数据公布前为1.2632美元。制造企业表现如此疲弱，可能令人怀疑他们究竟能从英镑大跌中获得多大提振。

--加拿大央行维持利率不变，称不确定性犹存

加拿大央行周三维持利率不变，称不确定性犹存，经济中存在“大量”闲置。央行还指出，通胀低于预期，年末经济增长放缓。加拿大央行弃用了风险均衡的惯用措辞，称当前的货币政策状况“仍适合”。加元兑美元在纽约市场上涨0.3%。

--新西兰央行称，将在一段时间内保持利率不变

新西兰央行周四称，利率可能在一段时间内保持不变。不过有迹象显示，全球超宽松政策终于走到拐点。央行总裁惠勒在该行网站发表的演讲中称，官方隔夜拆款利率预测仍高度基于有关汇率、移民和房价的假设。

新西兰元兑美元反应冷淡，在惠勒演说后升约10个跳动点至0.7161美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三大涨，道琼工业指数和标准普尔500指数双双创新高，随着股市延续特朗普当选总统后的上行走势，且运输类股触及新高，增加股市的利多基调。

道琼工业指数收高297.84点，或1.55%，至19,549.62点；标准普尔500指数收升29.12点，或1.32%，至2,241.35点；纳斯达克指数收高60.76点，或1.14%，至5,393.76点。

--欧洲股市攀升，区内银行指数触及11个月峰值，此前瑞士信贷称将进一步降低成本，且意大利银行股创下2011年中来最大两日涨幅。

泛欧STOXX 600指数收涨0.9%，为9月中来最高。德股DAX指数盘中触及一年高位，收盘劲升1.96%。法股CAC指数收高1.36%，盘中触及11个月最高水准。英股富时100指数.FTSE大涨1.81%。

汇市:

--美元下跌，因美国公债收益率下滑，投资者静待下周美联储政策会议。市场预计美联储将会加息，但谨慎看待经济。

美元兑一篮子六种货币下滑0.26%，报100.23，但仍高于周一触及的三周低点99.849。欧元兑美元在纽约尾盘上涨0.37%，报1.0756美元，周一触及三周高位1.0796美元。加元兑美元上涨0.3%，此前加拿大央行维持利率不变。

债市:

--美国公债收益率下跌，30年期收益率势将录得逾三个月来的最大单日跌幅，因海外经济数据令人失望，在欧洲央行召开会议前削弱了对全球经济增长的乐观情绪。

指标10年期美债收益率报2.342%，较周二尾盘下跌5个基点；30年期公债收益率报3.020%，下跌6个基点；两年期公债收益率下跌1个基点，至1.104%。

--意大利公债收益率跌回三周低点附近，此前有报道称，意大利当局准备救助身陷困境的西雅那银行，因该行透过民间融资自救的希望消退。

意大利10年期公债收益率最多跌至1.8888%，追平了周二触及的这一三周低位水准。之后有所回升，但全日仍下跌7.5个基点，至1.89%。较低评级的二线国家公债--西班牙和葡萄牙公债收益率大幅下挫至三周低位，而德国10年期公债收益率小幅走低至0.35%。

油市:

--油价走低，因美国原油库存数据利空，且市场对石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯的减产承诺，是否足以结束供应过剩状况存疑。

布兰特原油期货收跌0.93美元，或1.7%，报每桶53.00美元。美国原油期货收挫1.16美元，或2.3%，报每桶49.77美元。

金属市场:

--金价上扬，从本周触及的10个月低位反弹，因在欧洲央行会议前美元兑欧元下跌，且美国下周升息的预期已经被消化。

现货金收高至每盎司1,173.56美元美元，周一曾触及10个月低点1,157美元。美国2月期金收高0.6%，报1,177.50美元。

--期铜回吐稍早录得的涨幅，因对铜价升势过度的担忧，盖过全球最大经济体需求上升的前景。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.7%，收报每吨5,785美元。期锌下跌1.5%，至每吨2,740美元。期镍下滑1.7%，至11,410美元。(完)