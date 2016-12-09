《路透早报》--12月9日

2011年1月22日，图为以汇市曲线为背景拍摄的欧元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第四季大型制造业景气判断指数(8日2350)

--澳洲10月房屋融资(0030)

--中国11月居民消费价格指数(CPI)/工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--瑞士11月失业率(0645)

--德国10月贸易收支(0700)

--法国10月止年内预算收支(0745)/10月工业生产(0745)

--英国10月贸易收支/建筑业产出(0930)

--美国10月趸售销售修正值、密西根大学12月消费者信心指数初值(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国商务部召开例行发布会，新闻发言人沈丹阳将出席并作新闻发布(0200)

--马斯特里赫特条约签约25周年会议，发言人包括：欧盟执委会主席容克、欧洲议会议长舒尔茨和荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆等(0800)

--欧盟各成员国内政部长讨论难民危机

--比利时央行总裁斯麦茨在关于零售银行业务未来的会议上发表主题演讲(0815)

--欧洲央行执委科尔出席一场由欧洲开发银行理事会主办的会议(1515)

--南非央行总裁甘亚格发表讲话(1000)

以下为12月8日下午5:00至12月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行意外缩减资产购买规模，但延长刺激计划至明年底

欧洲央行周四宣布，将从明年4月起将月度购债规模从目前的800亿欧元削减至600亿，但把购债计划的原定结束期限从2017年3月延长至明年底，较市场预期多了三个月，以扶助仍然脆弱的经济复苏。央行还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。

由于基础通胀仍无持续反弹的迹象，且欧元区五大经济体中，有四国即将举行大选，政治风险高企，欧洲央行承诺，将在较预期更长的时间内，保持借贷成本在低位，甚至保留了一旦经济前景转弱，将重新增加资产购买规模的权利。

尽管削减月度购买规模，表明欧洲央行向诸如德国和荷兰等保守国家作出妥协，但市场认为，此举传达的深层信息偏鸽派，主要是为了帮助区内二线国家，并提振金融市场。今日的行动让金融市场措手不及。

声明公布后，欧元回落1.3%，欧洲股市急升1%，受助于银行股上涨。

--美初请失业金人数自五个月高位回落，就业强劲凸显经济动能

美国劳工部报告，截至12月3日当周，初请失业金人数减少1万人，经季节性调整后为25.8万。这是初请失业金人数连续第92周处于30万大关之下，反应就业市场状况强劲，持续时间为1970年以来最长。

美国上周初请失业金人数自五个月高位下滑，表明就业市场强劲，从而凸显出经济持续的动能。劳动力市场紧俏加上经济走强和通胀稳定上升的迹象，可能推动美联储在下周升息。

不过，美国金融市场基本未受该数据影响，投资者关注欧洲央行意外决定4月起削减资产购买规模。

--目前仅有五个非OPEC产油国同意出席周六扩大减产的会谈

两名石油输出国组织(OPEC)消息人士称，14个非OPEC产油国中，迄今只有五个同意周六与该组织开会讨论扩展一项减产协议。这令人怀疑OPEC能否完全实现减产目标。OPEC周六将在维也纳与非成员国会谈，希望他们也能限制供应。

部分熟知讨论情况的OPEC消息人士，相当确定非OPEC产油国将会作出足够的承诺。但其他OPEC消息人士则持怀疑态度。在14个受邀参加周六会议的非OPEC国家中，只有阿塞拜疆、哈萨克斯坦、阿曼、墨西哥和俄罗斯接受减产。

此外，能源咨询公司PIRA周四晚间公布的报告显示，沙特通知客户1月削减原油供应，遵守OPEC最近达成的减产协议。

--10月OECD领先指标显示主要发达经济体增长动能加强

经济合作暨发展组织(OECD)周四公布，10月该组织编制的35个成员国领先指标连续第三个月持平于99.8，稍低于长期均值100。指标显示，主要发达经济体的增长动能加强，而中国的经济增长预计也会加快。“在英国，也有短期内有改善的迹象，不过最终与欧盟达成协议的性质还存在不确定性，”OECD称。

--中国福建宏芯投资基金放弃收购德国芯片设备制造商爱思强

中国福建宏芯投资基金放弃了收购德国芯片设备制造商爱思强，之前美国以安全方面的理由阻止这项交易。福建宏芯投资基金周四表示，由于未获得美国监管方面的必要批准，其收购报价已失效，任何基于接受此报价的合同都不会生效。

--招商银行、平安保险均参与竞购亚洲航空飞机租赁部门股权

知情人士表示，亚洲航空求售旗下飞机租赁部门多数股权已经接获十余份收购出价，主要来自中国企业，包括中国招商银行及平安保险集团旗下租赁事业皆参与竞购。亚洲航空正在为其Asia Aviation Capital的多数股权寻找买家，估值约为10亿美元。消息人士对路透说，第一轮竞购在本周稍早结束。

[市场摘要]:

周四市场的主要行情体现为债券收益率上升和欧元下跌，此前欧洲央行宣布延长购债计划，但出人意料地缩减每月购债规模。欧洲央行总裁德拉吉表示这并不是在逐步撤走量化宽松计划，但他这番话并没有能完全安抚固定收益投资者。

股市:

--美国主要股指仍上涨，再创纪录新高，延续自大选以来长达一个月的升势。上周初请失业金人数报告直指劳动力市场强劲，凸显经济增长动能，支撑了市场的乐观人气。投资者亦在消化欧洲央行的政策决定。

道琼工业指数收高65.19点，或0.33%，至19,614.81点；标准普尔500指数收升4.84点，或0.22%，至2,246.19点；纳斯达克指数收高23.59点，或0.44%，至5,417.36点。小型股罗素2000指数也创出新高，自大选以来该指数已经急升了15%。

--欧洲股市升至11个月来最高，因欧洲央行意外决定缩减每月购债规模，扶助银行股延续升势。STOXX欧洲600银行指数劲扬2.3%，势将创五年来最佳周度表现。

泛欧STOXX 600指数收涨1.2%，至1月6日来最高，该指数也受助于矿业股和汽车股等景气类股的升势。英股富时100指数收高0.42%。德股DAX指数收盘劲升1.75%。法股CAC指数收高0.87%。

汇市:

--欧元下挫逾1%，此前欧洲央行削减每月购买资产规模，但延长购债计划期限至明年底，较市场预期多了三个月。交易商将关注美联储官员对明年升息次数的任何暗示。

在欧洲央行公布政策决定后，欧元一度应声升至四周高位1.0872美元，之后跌至1.0618美元，日内重挫1.25%。纽约尾盘，美元指数升0.87%，报101.10。美元兑日圆涨0.25%，报114.06日圆。

债市:

-- 美国公债收益率上涨，跟随欧债走势，此前欧洲央行一如预期延长了公债购买计划，但减少月度购债规模的决定令交易员措手不及。

指标10年期公债收益率上涨逾4个基点，至2.393%，从2.427%的盘中高位回落。

--欧元区长期公债收益率大幅上升，此前欧洲央行延长购债计划，但下调月度购债规模，且引入措施，令更多短债符合购债条款。

德国30年期公债收益率上升13个基点，至1月来最高的1.145%。两年期德债收益率下跌6个基点，至负0.74%。两者利差走宽至逾一年来最宽的187个基点。欧元区指标10年期德债收益率升3个基点，至0.38%。葡萄牙10年期公债收益率急升25个基点，至3.80%。

油市:

--油价从本周低点反弹，收在每桶50美元之上，因对非石油输出国组织(OPEC)产油国可能会在OPEC达成限产协议后也同意减产的乐观情绪升温。前OPEC秘书长发表了支持非OPEC产油国减产的言论后，布兰特原油期货和美国原油期货均上扬，但较12月5日OPEC达成协议后触及的高位仍低超过1美元。

布兰特原油期货收高0.89美元，或1.7%，报每桶53.89美元。美国原油期货收高1.07美元，或2.2%，报每桶50.84美元。

金属市场:

--黄金下跌，此前美元上涨，因欧洲央行将购债计划延长至明年12月，但下调月度购债规模，市场聚焦在欧洲央行将量化宽松计划延长至明年底，较市场预期的延期六个月还要长。

现货金收跌，报每盎司1,171.04美元。美国12月期金收低0.4%，报每盎司1,172.40美元。

--铜价走低，因美元反弹，此前欧洲央行决定减少月度购债额，但将购债计划延长至2017年年底。

三个月期铜收跌0.1%，报每吨5,782美元，逆转了稍早的升幅。三个月期锌收跌1.9%，报2,689美元。期铅收跌1.6%，报2,284美元；期锡收跌0.8%，报20,925美元；期镍下跌2.7%，报11,100美元。(完)