《路透早报》--12月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本10月机械订单(周日2350)

--美国11月联邦预算(1900)

--新西兰第三季制造业销售及贸易条件(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

暂无重要经济事件预告。

[重大数据或新闻]

--伊斯坦布尔一足球场外发生连环爆炸，死亡人数升至38人

周六晚间在土耳其伊斯坦布尔沃达丰体育场(Vodafone Arena)外，不到一分钟时间里发生两次爆炸，这是伊斯坦布尔Besiktas足球队的主场。土耳其总统埃尔多安称之为恐怖袭击。他表示，爆炸发生两小时前一场足球赛刚刚结束，目的就是造成最大的伤亡。土耳其内政部长称，爆炸已造成38人死亡，其中30名为警察，共计有155人正在接受治疗。内政部长称，已有13人被拘留。库尔德工人党(PKK)分支库尔德自由之鹰(TAK)在网站上发表声明称对此事负责。

--OPEC与非OPEC产油国达成2001年以来首次全球性减产协议

石油输出国组织(OPEC)成员国与非OPEC产油国周六自2001年以来首次达成减产协议，以缓解全球供应过剩。现在市场的目光将转向协议的遵守情况。上周OPEC同意从1月1日开始减产120万桶/日，沙特减产幅度高达48.6万桶/日。非OPEC产油国周六同意减产55.8万桶/日，略低于60万桶/日的最初目标，但仍为非OPEC国家历来为减产作出的最大贡献。该消息提振油价大涨。

--特朗普表示美国不见得要遵守“一个中国”政策

美国总统当选人特朗普表示，美国不一定要坚守长期以来的“一个中国”政策。他对这项实施将近四十年的政策所提出的质疑，或将引发中国不满。“我完全了解‘一个中国’政策，但我不知道我们为何必须受到‘一个中国’政策的束缚，除非我们和中国达成与其他方面的协议，包括贸易，”特朗普对福斯新闻台表示。

--意大利外长衔命接任总理，力争稳定政局及避免银行业危机

意大利总统马塔雷拉周日请外交部长真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)尝试筹组新政府，授权他带领意大利走出伦齐辞任总理之后引发的政治危机。真蒂洛尼是伦齐的拥护者，他将成为意大利五年内第五位总理，也是连续第四位未经全国大选获胜就成为总理的人。现年62岁的真蒂洛尼立即开始就组阁征询意见，他所筹组的政府将必须拟定新的选举法，以及处理意大利岌岌可危的银行。

--默多克再出手，旗下21世纪福斯拟以140亿美元收购英国Sky

传媒大亨默多克(Rupert Murdoch)旗下的21世纪福克斯达成初步协议，拟以约140亿美元购买英国付费电视公司Sky的61%股权。五年前默多克就打算买下不在自己手中的这部分Sky股权，但因一桩政治丑闻而化为泡影。了解内情的人士称，英国在6月公投中决定脱离欧盟，英镑兑美元贬值约14%，Sky股价也是暴跌，吸引福克斯再次出手。拿下Sky，福克斯将可以掌控英国、爱尔兰、奥地利、德国和意大利约2,200万家庭的付费电视网络。

--欧洲央行拒绝意大利西雅那银行延长增资计划期限要求--消息

一位消息人士周五透露，欧洲央行拒绝了意大利第三大银行西雅那银行延长增资计划期限的要求。这项决定是向意大利政府施压，迫使其采取行动救助该行。银行业消息人士称，意大利政府预计将在未来几天对该行进行资本重组，以避免其倒闭的风险。西雅那银行发言人称，尚未收到欧洲央行的任何通知。融资计划延期申请遭拒的消息公布后，西雅那银行股价重挫7.3%，后该股暂停交易。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市主要股指周五再创新高，标普500指数本周上涨约3%，自特朗普胜选以来此波升势已长达一个月。道指录得连续第五周周线上涨。道琼工业指数收高142.04点，或0.72%，至19,756.85点；标准普尔500指数收升13.34点，或0.59%，至2,259.53点；纳斯达克指数收高27.14点，或0.50%，至5,444.50点。标普500指数连续第六日上涨，今年已累积上涨10.5%。

* 欧洲股市升至近11个月高位，英国付费电视集团Sky因可能被收购而暴涨，带动媒体股走强，但意大利银行股承压下挫。泛欧STOXX 600指数周五连升第五日，上扬1%，本周表现为去年1月来最强。意大利的银行领跌银行股，意大利西雅那银行急挫超过10%，此前欧洲央行拒绝了该行提出的延长增资计划期限的要求。

汇市:

--欧元连续第二日下跌，继续对欧洲央行货币政策决定做出反应。欧洲央行削减每月购买资产规模，但延长购债计划期限至明年底，较市场预期多了三个月。市场普遍预计，美联储将加息，但对经济的评估可能会十分谨慎，交易商将关注美联储的经济预估。欧元兑美元周五跌至周一来最低的1.0528美元，纽约尾盘跌0.69%，报1.0541美元。美元指数尾盘升0.57%，报101.68。美元兑日圆盘中升至2月9日来最高的115.36日圆，尾盘大涨1.16%，报115.30日圆。

债市:

--美国公债收益率攀升，指标公债收益率连续第五周上涨，因中国通胀数据和美国消费者信心指数均强于预期，而且将迎来560亿美元美国公债供应。指标10年期美国公债收益率尾盘报2.467%，较周四上升8个基点，离12月1日触及的近一年半高位不远。30年期美债收益率触及去年7月来最高3.171%，尾盘回落至3.159%， 日内上涨7个基点。

--爱尔兰和葡萄牙公债收益率急升至两周高位，因投资者认为这两个国家可能面对符合欧洲央行资产购买计划要求的可购公债稀缺的问题。爱尔兰10年期公债收益率最多升6个基点，至1.00%。葡萄牙10年期公债收益率最多升9个基点至两周高位的3.90%，周四上涨24个基点。大部分其它欧元区公债收益率全日下跌1-5个基点。德国10年期公债收益率下跌5个基点，报0.35%。

油市:

--油价上扬约1%，因投资人希望非石油输出国组织(OPEC)产油国将在周末维也纳会议上同意减产，以配合上周OPEC达成的限产措施，抑制市场供应过剩的局面。美国原油期货收高0.66美元，或1.30%，报每桶51.50美元。布兰特原油期货收高0.44美元，或0.82%，报每桶54.33美元。不过，布兰特原油期货和美国原油均录得四周内首周下滑。

金属市场:

--金价跌至10个月来最低，因美元和全球股市上涨；金价势将录得连续第五周周线下挫，因预计美联储将于下周升息。现货金下跌逾1%，收报每盎司1,157.75美元， 盘中跌至2月初以来最低的1,156.05美元，当时美国10年期公债收益率触及盘中高位。美国2月期金收跌0.9%，报1,161.90美元。

--期铜上涨，此前中国发布的数据强劲，为中国经济正经历复苏提供了更多证据，但中国当局采取措施限制投机活动，令部分投资者保持谨慎。三个月期铜收高0.7%，报每吨5,825美元，本周上涨1%。(完)