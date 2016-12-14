《路透早报》--12月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国10月L货供额(0300)

--日本10月工业生产修正值(0430)

--法国11月消费者物价调和指数(HICP)终值(0745)

--瑞士11月生产者/进口物价(0815)

--意大利11月消费者物价指数(CPI)终值/消费者物价调和指数(HICP)(0900)

--英国11月请领失业金人数(0930)

--欧元区10月工业生产(1000)

--瑞士12月ZEW投资者信心指数(1000)

--美国MBA抵押贷款市场指数(1200)

--美国11月生产者物价指数(PPI)、零售销售(1330)

--美国11月工业生产(1415)

--美国10月企业库存(1500)

--美国12月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1600)

--加拿大12月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1600)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会(0200)

--香港贸发局公布2017年香港出口预测

--瑞典央行执委会会议(0800)

--欧洲央行管理委员会会议，无利率决策

--美国联邦储备委员会宣布利率决定(1900)

--印尼央行管理委员会会议(至15日)

以下为12月13日下午5:00至12月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国11月进口物价创九个月来最大按月跌幅，受油价下滑拖累

美国11月进口物价创下九个月来最大跌幅，因石油价格下滑，美元重新走强有可能令输入型通胀继续保持疲弱。

劳工部周二公布，上月进口物价下降0.3%，10月下修为上涨0.4%。11月的降幅为2月以来最大，9月和10月均为上涨。报告还显示11月出口价格下降0.1%，较上年同期下降了0.3%。美元兑一篮子主要货币周二在数据公布后下跌。美国公债价格和美国股票指数期货走高。

--IEA月报：明年石油需求将加速增长，目前评估减产影响为时尚早

国际能源署(IEA)周二表示，2016和2017年全球石油需求增幅将高于预期，而目前评估全球最大产油国联合减产的影响为时尚早。

IEA在月度油市报告中称，对中国和俄罗斯石油消费预估的修正，已使其将今年全球油市需求增长上调12万桶/日，至140万桶/日，并将2017年需求增长预估上调11万桶/日，至130万桶/日。

--欧洲央行管委称，油价飙升可能令通胀超出央行预期

两位欧洲央行决策者周二表示，随着主要产油国的减产决定推动原油价格飙升，欧元区通胀可能超出央行的预期。

爱沙尼亚央行总裁韩伟森表示，“可以肯定的是，(通胀)上升的可能性超过我们本来预想...因为预期基于最晚到11月24日的数据。” 欧洲央行管委会成员马库赫表示，通胀有上扬的风险，但警告称还不清楚OPEC减产能持续多久。

--日本央行将把廉价贷款计划截止期限延长至明年3月--消息人士

消息人士表示，日本央行预计将把廉价贷款计划的最后截止期限延长，配合政府提振经济脱离低增长态势的努力。该项廉价贷款旨在促进银行对具有增长潜能产业的信贷。

知情人士对路透表示，日本央行由九位委员组成的委员会，要么将在下周的会议上做出此项决定，要么在1月的下次会议上做出决定。

上述消息人士称，鉴于金融机构需求强劲，日本央行将把这些贷款计划的截止期限延长至2017年3月。

--意大利裕信银行将供股筹资130亿欧元，创下该国最大规模供股

意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)拟进行该国史上最大一次的供股计划，藉此筹集130亿欧元(138.3亿美元)，将用于清理资产负债表，保护自身免于该国普见的银行业危机。

裕信银行周二宣布此计划时，也同时宣布将裁员14,000个岗位及关闭逾900家分行。裕信银行是意大利唯一被视为具有全球金融系统重要性的银行。这次发股将在2019年把该银行的核心资本比率提高到12.5%以上，现在约为10.8%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二再创纪录新高，道琼工业指数距离20,000点大关仅差不到100点，大选后的升势没有显现出走疲的迹象。

道琼工业指数收高114.78点，或0.58%，至19,911.21点；标准普尔500指数收升14.76点，或0.65%，至2,271.72点。纳斯达克指数收涨51.29点，或0.95%，至5,463.83点。

--欧洲股市上涨，受助于意大利最大的银行－裕信银行因增资计划暴涨，以及购并臆测带动意大利广播公司Mediaset创历来最大单日升幅。

泛欧STOXX 600指数收高1.1%，盘中触及11个月新高。英股富时100指数收高1.13%。德股DAX指数上扬0.84%。法股CAC指数收高0.91%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币持稳，因不确定美联储在备受关注的政策会议后将暗示以缓慢还是快速的步伐升息。

美元指数纽约尾盘小涨0.04%，报101.070。美元兑日圆升0.15%，报115.19日圆。欧元兑美元尾盘跌0.12%，报1.0621美元。

债市:

--美国较短期公债收益率升至今年最高水准，两年期公债收益率更是创下逾六年高位，市场普遍预计美联储将在周三的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上决定升息 。

纽约尾盘，10年期美国公债价格下跌1/32，收益率报2.482%；30年期美国公债价格上扬15/32，收益率报3.138%。

--意大利10年期公债收益率跌至一个月低位，此前意大利裕信银行宣布进行该国历来最大的股票发售计划，这是该国银行业进行清理整顿的最新努力。

据Tradeweb数据，意大利10年期公债收益率最多跌12个基点，至一个月低位的1.878%，势将录得临近公投日的12月2日以来的最大单日跌幅。德国10年期公债收益率跌幅较小，下跌4个基点，至0.36%，欧元区多数其他公债收益率跌5-8个基点不等。

油市:

--油价回吐稍早的涨幅，收盘基本持平，因石油输出国组织(OPEC)限产计划带来的影响，被能源监管机构对该组织成员国当前产量的评估所抵消。

美国原油期货收盘仅上涨0.15美元，报每桶52.98美元。布兰特原油期货收高0.03美元，报每桶55.72美元。

金属市场:

--金价小跌，美联储今日开始举行为期两天的政策会议，削弱黄金的吸引力，因市场预期，联储将会进行近10年来第二次升息，并会透露一些对明年经济前景的想法。

现货金收跌至每盎司1,157.96美元。美国12月期金收挫0.6%，报每盎司1,159美元。

--部份基本金属下跌，因预期美联储将在周三结束的政策会议上加息。期铜价格跌幅最大，因库存进一步增加。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌1.3%，报每吨5,691美元。期锌收跌1%，报2,705美元，期铅跌1.2%，报2,323美元。期镍攀升0.9%，收报11,400美元。期铝上涨0.6%，报1,741美元。期锡收涨1.3%，报21,300美元。(完)