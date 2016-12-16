《路透早报》--12月16日

2011年1月21日，图为美元纸币上的一枚欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国11月银行结售汇数据、银行涉外代客收付款数据

--澳洲、日本、韩国12月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(0200)

--11月海外投资者持有新西兰公债比例(0200)

--法国12月企业景气指数(0745)

--意大利10月贸易收支(0900)

--欧元区10月贸易收支、11月消费者物价调和指数(HICP)(1000)

--英国12月工业联盟(CBI)总工业订单差值(1100)

--美国11月建筑许可年率(1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国财政大臣会晤韩国企划财政部长官柳一镐、韩国外交部长官尹炳世，及韩国央行总裁李柱烈。

--挪威央行总裁奥尔森发表讲话。

--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen、Egil Matsen发表演说。

--瑞典央行理事会会议(1200)。

--俄罗斯央行利率决议。总裁纳比乌里娜在央行理事会议后举行记者会(1200)。

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧于西班牙央行举办的German Bernacer Prize颁奖典礼上发表演说(1215)。

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔出席夏洛特商会经济前景讨论会(1730)

以下为12月15日下午5:00至12月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国11月租金上涨提振通胀，劳动力市场继续收紧

美国11月租金上涨提振基础通胀，直指物价压力稳步增加，可能支美联储明年进一步升息。劳工部称，上月扣除波动较大的食品和能源的核心消费者物价指数(CPI)上涨0.2%，10月时上涨0.1%。租金增长在核心CPI升幅中所占比重最大。

劳工部的另外一份报告显示，截至12月10日当周，初请失业金人数减少4,000人，经季节性调整后为25.4万人。这是连续第93周低于表明就业市场强劲的30万人门槛，为1970年以来的最长跨度，当时的劳动力市场规模要小得多。

--英国央行维持利率不变，称英镑近来上涨表明通胀超标幅度低于预期

英国央行周四称，英镑在过去一个月的强劲表现意味着，通胀率高出英国央行目标的幅度将不及该行11月做出的预期。英国央行决策者在12月政策会议上一致同意维持利率在纪录低点0.25%不变，并维持公债及公司债购买计划不变，与路透调查的经济学家预估一致。

英国央行政策制定者表示，过去一个月鲜有英国经济方面的消息。全球经济已经走强，但所面临风险也在加大。“全球前景已变得愈发脆弱，中国、欧元区和一些新兴市场面临风险，而且政策不确定性也升高，”英国央行称。

--意大利政府将在12月22日批准950亿欧元的银行援助计划--报载

意大利报纸la Repubblica周四称，意大利政府准备在12月22日批准规模950亿欧元的一揽子银行援助方案，援助对象包括意大利西雅那银行(Banca MPS)。

政府计划拨出150亿欧元用于支持西雅那银行和其它有问题银行的股票发行。但政令不会特别点明具体的受援助银行。意大利可能在该政令中包含一些举措，以在政府出手支持银行业者、投资者所持债券转为股权时，缓解投资者蒙受的损失。

--美国在WTO向中国发难，称中国谷物进口关税配额使用不充分

美国周四在世贸组织(WTO)针对中国在稻米、小麦和玉米的关税配额(TRQ)的使用问题发起挑战，指称中国政府这项计划违反了其WTO承诺，损及美国农业出口。美国贸易代表办公室(USTR)称，这三种商品的全球价格低于中国国内价格，但中国没有完全使用关税配额。据美国农业部，这三种商品的关税配额在2015年超过70亿美元。美国贸易代表办公室周四称，如果配额充分利用，中国去年本应再进口多达35亿美元的谷物。

--10月日本超越中国成为美债最大持有国

美国财政部周四公布的数据显示，10月日本超越中国成为美国公债的最大持有国，这是近两年来首次。日本持有1.131万亿美元美债，中国则降至1.115万亿美元，降幅达413亿美元。10月的降幅为2013年12月以来最大。数据还显示，中国10月持有的美国公债为2010年7月来最低，且连续第五个月下滑。

--梅铎旗下21世纪福斯同意以146亿美元收购英国Sky

传媒大亨默多克(Rupert Murdoch)旗下的21世纪福斯(福克斯)达成协议，以146亿美元买下英国付费电视公司Sky的61%股权。这将形成一个横跨两个大陆的媒体帝国，增强其与Netflix等对手争夺观众的实力。

福克斯表示将以每股10.75英镑或总计117亿英镑，收购不在自己手中的Sky股权。由此，福克斯将完全掌控在英国、爱尔兰、奥地利、德国和意大利拥有2,200万用户的Sky。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四上扬，银行股领涨，昨日美联储近十年来第二次升息。道琼工业指数收高59.71点，或0.3%，至19,852.24点；标准普尔500指数收涨8.75点，或0.39%，至2,262.03点；纳斯达克指数上涨20.18点，或0.37%，至5,456.86点。道指离首次触及两万点大关不到50点。

--欧洲股市上涨，受助于美联储升息后全球银行股的升势，另外企业购并活动增加也支撑了年底了乐观情绪。

泛欧STOXX 600指数上扬0.9%，收在1月5日来最高水准。英股富时100指数收高0.72%。德股DAX指数收涨1.08%。法股CAC指数上扬1.05%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币飙升至14年高位，因投资者预期美联储的政策立场将更趋鹰派，且候任总统特朗普的新政将会提振美国经济成长。美元指数盘中攀升至约14年高位103.560。

美元兑日圆尾盘上扬0.9%，报118.11日圆，盘中攀升1.4%，报118.66日圆的2月初来最高。 欧元兑美元回落1.2%，报1.0406美元，盘中急跌1.6%，触及2003年1月以来最低1.0367美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，受到美联储明年将增加升息次数的预期提振，但较长期公债收益率从高点回落，因11月的消费者通胀数据相对温和。

指标10年期美债收益率触及逾两年高位，两年期公债收益率触及逾七年高点。中期美债收益率也触及多年高位，五年期美债收益率升至五年半高位，七年期美债收益率触及约三年高位。尾盘，10年期美债价格下跌19/32，收益率报2.594%。30年期美债价格下跌6/32，收益率报3.155%。

--欧元区公债收益率上涨，周三美联储升息，并暗示2017年将加快升息。

指标德国10年期公债收益率上升7个基点至0.37%。其它欧元区10年期公债收益率大幅上涨，西班牙和意大利10年期公债上涨5-6个基点分别至1.45%和1.85%。德国两年期公债收益率下跌1个基点，触及负0.78%的纪录低位。

油市:

--油价收盘变动不大，盘中走势反复，一度跌至一周低点，但美元大涨没有令油价跌穿技术支撑水准，因石油输出国组织(OPEC)成员国向客户表示，将减少原油供应。

美国原油期货下跌0.14美元，或0.3%，收报每桶50.90美元，为一周最低收位。布兰特原油期货收高0.12美元，或0.2%，收报每桶54.02美元。

金属市场:

--金价大跌逾1%，至10个半月低位，此前美联储对升息的态度意外偏鹰派，引发公债收益率急升，美元触及14年高位。

现货金收报每盎司1,128.34美元。美国2月期金大幅收挫2.9%，报每盎司1,129.80美元。

--期铜持稳，在早盘下跌后反弹，美元上涨，以及铜库存上升令投资者对需求力度和供应收紧的预期存疑，拖累期铜早盘下跌。

伦敦金属交易所指标期铜收高0.2%，报每吨5,732美元。期铜在上月触及6,000美元以上的水准后回落逾5%。三个月期铝下跌0.6%，报1,736美元。期锌上涨0.2%，报2,815美元。期铅上扬1.5%，报2,350美元。期锡升0.6%，报21,225美元。期镍跌0.9%，报11,320美元。(完)