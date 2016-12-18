《路透早报》--12月18日

[重大数据或新闻]

--美国11月房屋开工降幅超预期，从九年高位急速回落，因房屋建设活动全面下滑，这可能促使经济学家进一步下调第四季经济成长预估。美国商务部周五报告，上月房屋开工骤降18.7%，经季节性调整后年率为109万户，百分比降幅为近两年最大。

--美国里奇蒙联储总裁拉克尔称，美联储明年可能需要升息超过三次，又表示候任总统特朗普任期内至少会有一些财政刺激措施，或促使联储更快升息。

* 圣路易斯联储总裁布拉德称现认为明年升息一次是合适的，之前称未来几年仅需升息一次。

--美国官员对路透表示，中国军舰在南中国海扣留一美国海洋调查船的无人潜航器，已正式提出外交抗议并要求归还。投资人担心中美两个世界大国发生冲突，金价、美债和防御类股等避险资产获得提振。

--周五欧洲公布的重要经济数据包括：

* 欧盟统计局公布，欧元区11月消费者物价调合指数(HICP)较前月下跌0.1%( 路透调查预估为下跌0.1%)；较上年同期上涨0.6%(路透调查预估为上涨0.6%)。

* 欧盟统计局公布，欧元区10月未经季节调整的贸易顺差为201亿欧元(路透调查预估顺差为290亿欧元)。10月经季节调整后贸易顺差为197亿欧元(9月为244亿欧元)。

* 英国工业联盟(CBI)12月总工业订单差值为零，创下20个月最高(路透调查预期为负5)，11月为负3。

--欧洲央行执委普雷特在接受TELEGRAAF报纸访问时表示，到目前为止，资产购买计划对通胀的影响令人失望。

* 德国央行总裁魏德曼称，货币政策在恢复欧元区经济增长方面基本上力不从心，促增长的责任在于政府。他这么说是在警告不要让央行负担过重。

--俄罗斯央行维持指标利率在10%不变。

--标普确认德国AAA/A-1+评级，展望为稳定。

--周五闭幕的中国中央经济工作会定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。其中，稳健中性货币政策的着力维稳点包括汇市、资本市场、房地产等，这也是中国明年把防控金融风险放到更加重要位置的现实需要。而财政政策则强调要更加积极有效，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要，也定位了财政政策更侧重于为改革服务。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘下跌，受甲骨文急挫逾4%拖累，但近期走势不佳的房地产股和公用事业股今日在各大类股中涨幅最大。道琼工业指数收跌8.83点，或0.04%，至19,843.41点；标准普尔500指数收跌3.96点，或0.175%，至2,258.07点；纳斯达克指数下挫19.693点，或0.36%，至5,437.162点。道指连续第六周上涨，但标普500指数和纳斯达克指数录得小幅周度跌幅。

* 欧洲股市录得连续第二周周线上升，围绕药企Actelion的并购臆测和油企上扬，扶助欧洲指标股指保持在11个月高位附近。泛欧STOXX 600指数收涨0.3%，盘中在平盘上下方游走。该指数过去两周累计上涨6%，受银行股反弹提振。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下跌，但仍守在接近周三美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议后触及的14年高位，获利了结令美元升势暂歇。尾盘，美元指数报102.900，距离周四触及的14年高位103.560不远，全日下跌0.12%。尾盘，欧元兑美元上涨0.2%，报1.0433美元，此前在周四触及接近14年低位的1.0364。当前距离与美元平价仅差约4%。美元兑日圆下跌0.2%，报117.94，周四曾触及约10个半月高位的118.66。本周美元兑欧元、日圆和瑞士法郎将录得四周来的最大周度百分比升幅。

债市:

--美国长期公债收益率小涨，延续持续数周的升势，投资人在预期会淡静的假期前整固一些仓位。美国房屋开工下滑，一度拉低公债收益率。尾盘美国10年期公债价格跌6/32，收益率报2.600%，高于周四尾盘的2.578%。本周10年期公债收益率大涨13个基点。美国30年期公债价格跌24/32，收益率由周四尾盘的3.145%升至3.185%。对利率预期最为敏感的两年期公债收益率报1.256%，略低于昨日的1.264%，本周升12个基点。

--德国两年期公债收益率跌至纪录新低，因在欧洲央行调整资产购买计划之后，各大银行竞相买入可能会变得愈发稀缺的债券。多数高评级欧元区公债收益率普遍下滑3-4个基点不等，德国两年期公债收益率首次触及负0.80%。德国30年期公债收益率最多下跌10个基点至一周低位的1.03%，其它评级较高30年期公债收益率最多跌8个基点。

油市:

--油价上扬，逼近17个月新高，之前高盛上调明年油价预期，且产油国显示出遵守全球减产协议的迹象。布兰特原油期货上扬1.19美元，或2.2%，收报每桶55.21美元。美国原油期货收涨1美元，或2%，报每桶51.90美元。

金属市场:

--金价上涨，在前一交易日触及的10个半月低位之上攀升，因美元和美股下跌，本周交投震荡。本周最受关注的消息是美联储暗示明年升息次数将比预期得多。1930 GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,135.16美元。金价周四触及2月2日以来最低的1,122.35美元，本周迄今下跌了2%，将录得连续第六周下跌。美国期金收高0.7%，报1,137.40美元。

--期铜在连升两日后周五回落，因伦敦金属交易所(LME)铜库存不断增加，且有迹象显示中国需求减弱，拖累期铜进一步远离上月触及的17个月高位。LME指标三个月期铜收挫1.7%，报每吨5,635美元，在上月触及6,000美元以上的水准后回落逾5%。(完)