《路透早报》--12月19日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本11月贸易收支(周日2350)

--新西兰国民银行(NBNZ)12月企业展望指数(0000)

--中国70个大中城市11月新建住宅售价(0130)

--香港11月失业率(0830)

--德国12月Ifo企业景气判断指数(0900)

--欧元区第三季劳工成本(1000)

--美国12月Markit综合采购经理人指数(PMI)(1445)

--韩国11月生产者物价指数(PPI)(2100)

--新西兰11月食品价格指数(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国社科院2017年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会

--日本央行货币政策会议(至20日)

以下为12月16日下午5:00至12月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国房屋开工从九年高位急速回落，第四季成长预估可能被调降

美国11月房屋开工降幅超预期，从九年高位急速回落，因房屋建设活动全面下滑，这可能促使经济学家进一步下调第四季经济成长预估。

商务部周五报告，11月房屋开工骤降18.7%，经季节性调整后年率为109万户，百分比降幅为近两年最大。房屋开工数据的环比波动通常很大。10月房屋开工数据被上修，年率为134万户，创2007年7月以来最高水平，初值为132万户。楼市中占比最大的独栋屋建筑许可上月升至九年高位。数据公布后，美国公债价格上扬，美元兑一篮子货币基本持平。

--里奇蒙联储总裁拉克尔称2017年可能需加息三次以上

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美联储明年可能需要加息三次以上，而且在逐步给美国经济降温方面面临挑战。拉克尔表示，特朗普政府可能推出一些财政刺激举措，来支持美国经济。他表示，美联储仍可以逐步加息，但或许不像多数决策者预期的那么慢。

圣路易斯联储总裁布拉德周五表示，他现在认为明年再加息一次合适。布拉德之前曾表示，美国经济未来几年仅需加息一次。布拉德表示，特朗普赢得大选以来公债收益率上涨，使其相信经济可以承受比先前预期更快一些的收紧货币政策速度。

--特朗普助手淡化改变“一中”政策的前景

美国候任白宫幕僚长普理伯斯周日淡化特朗普改变“一中”政策的前景，尽管特朗普一周前的言论暗示出这种倾向。“我们的意思并不是马上重新考虑‘一中’政策，”普理伯斯在福克斯周日新闻节目接受采访时表示。“他现在还不是总统，他尊重现任总统。”

上周日特朗普表示，“我完全了解‘一个中国’政策，但我不懂为什么我们非得受到一个中国’政策的约束，除非我们与中国达成了包括贸易在内的其他事项协议。”

--明年中国货币政策着力维稳防风险，积极财政力推侧给侧改革

周五闭幕的中国中央经济工作会定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。

其中，稳健中性货币政策的着力维稳点包括汇市、资本市场、房地产等，这也是中国明年把防控金融风险放到更加重要位置的现实需要。而财政政策则强调要更加积极有效，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要，也定位了财政政策更侧重于为改革服务。

--意大利西雅那银行周一开始供股，为避免国家援助最后一搏

深陷困境的意大利西雅那银行(Banca MPS)将在周一至周四进行供股，为年底前筹措50亿欧元(52亿美元)从而避免国家介入援助进行最后一搏。

西雅那银行称，倘若成功，此次供股可融资最多32亿欧元。余下的所需资本将通过针对该行次级债的自愿性债转股来筹集；该行已经通过此举筹得融资约10亿欧元。如果西雅那银行的融资计划失败，意大利政府准备介入救助。

--周五公布的其它重要经济数据包括：

* 欧元区11月HICP较前月下跌0.1%，较上年同期上升0.6%

* 欧盟统计局公布，欧元区10月未经季节调整的贸易顺差为201亿欧元

* 英国工业联盟(CBI)12月总工业订单差值为零，创下20个月最高

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘下跌，受甲骨文急挫逾4%拖累，但近期走势不佳的房地产股和公用事业股在各大类股中涨幅最大。道琼工业指数收跌8.83点，或0.04%，至19,843.41点；标准普尔500指数收跌3.96点，或0.175%，至2,258.07点；纳斯达克指数下挫19.693点，或0.36%，至5,437.162点。道指连续第六周上涨，但标普500指数和纳斯达克指数录得小幅周度跌幅。

--欧洲股市录得连续第二周周线上升，围绕药企Actelion的并购臆测和油企上扬，扶助欧洲指标股指保持在11个月高位附近。泛欧STOXX 600指数收涨0.3%，盘中在平盘上下方游走。该指数过去两周累计上涨6%，受银行股反弹提振。英股富时100指数收高0.18%，德股DAX指数收涨0.33%，法股CAC指数上扬0.29%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下跌，但仍守在接近周三美联储会议后触及的14年高位，获利了结令美元升势暂歇。美元指数尾盘报102.900，全日下跌0.12%。欧元兑美元上涨0.2%，报1.0433美元，当前距离平价仅差约4%。美元兑日圆下跌0.2%，报117.94。本周美元兑欧元、日圆和瑞士法郎将录得四周来最大周度百分比升幅。

债市:

--美国长期公债收益率小涨，延续持续数周的升势，投资人在预期会淡静的假期前整固一些仓位。美国房屋开工下滑，一度拉低公债收益率。10年期公债价格尾盘跌6/32，收益率报2.600%，高于周四尾盘的2.578%。本周10年期公债收益率大涨13个基点。

30年期公债价格跌24/32，收益率由周四尾盘的3.145%升至3.185%。对利率预期最为敏感的两年期公债收益率报1.256%，略低于昨日的1.264%，本周升12个基点。

--德国两年期公债收益率跌至纪录新低，因在欧洲央行调整资产购买计划之后，各大银行竞相买入可能会变得愈发稀缺的债券。多数高评级欧元区公债收益率普遍下滑3-4个基点不等，德国两年期公债收益率首次触及负0.80%。德国30年期公债收益率最多下跌10个基点至一周低位的1.03%，其它评级较高30年期公债收益率最多跌8个基点。

油市:

--油价上扬，逼近17个月新高，之前高盛上调明年油价预期，且产油国显示出遵守减产协议的迹象。布兰特原油期货上扬1.19美元，或2.2%，收报每桶55.21美元。美国原油期货收涨1美元，或2%，报每桶51.90美元。

金属市场:

--金价上涨，因美元和美股下跌。本周交投震荡，在前一交易日触及10个半月低位。

现货金收高为每盎司1,133.99。金价周四触及2月2日以来最低的1,122.35美元，本周迄今下跌逾2%，将录得连续第六周下跌。美国期金收高0.7%，报1,137.40美元。

--期铜在连升两日后周五回落，因伦敦金属交易所(LME)铜库存不断增加，且有迹象显示中国需求减弱，拖累期铜进一步远离上月触及的17个月高位。LME指标三个月期铜收挫1.7%，报每吨5,635美元，在上月触及6,000美元以上的水准后回落逾5%。(完)