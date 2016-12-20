《路透早报》--12月20日

2016年12月19日，柏林，一名德国警方调查员在柏林市中心一圣诞市集旁休息，稍早该市集周一晚间发生卡车冲撞人群事件。 REUTERS/Pawel Kopczynski

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--瑞士11月贸易收支(0700)

--德国11月生产者物价指数(PPI)(0700)

--台湾11月外销订单(0800)

--香港11月消费物价指数(0830)

--欧元区10月经常帐(0900)

--英国工业联盟(CBI)12月零售销售差值(1100)

--加拿大10月批发(趸售)贸易(1330)

--新西兰11月贸易收支(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行货币政策会议决议

--澳洲央行公布12月货币政策会议记录(0030)

--瑞典财长发表政府最新经济预估

--土耳其央行举行货币政策会议

以下为12月19日下午5:00至12月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--俄罗斯驻土耳其大使被枪杀，地区紧张局势升级

俄罗斯驻土耳其大使周一在安卡拉一间画廊发表讲话时，被人从背后开枪击中身亡。行凶者是一名非当值警官，开枪时高喊着“不要忘记阿勒颇”和“真主伟大”。

土耳其总统埃尔多安称该事件试图破坏土耳其与俄罗斯之间的关系；俄土两国关系长期以来一直面临叙利亚战争的考验。埃尔多安表示，他在与俄罗斯总统普京的通话中，同意在打击恐怖主义方面扩大合作。刺杀一名外交官，特别是俄罗斯这样一个大国的外交官，标志着该地区乃至更大范围内的紧张局势升级。

特朗普谴责对俄罗斯驻土耳其大使的刺杀行动。

--卡车冲撞德国柏林圣诞市集，死亡人数达到九人

德国警方表示，柏林市中心一处圣诞市集周一晚间发生卡车冲撞人群事件，造成九人死亡、多达50人受伤。这可能是德国数十年来伤亡最严重的袭击事件之一。

警方表示已拘捕一名嫌犯，卡车上一名乘客也在卡车撞向人群时身亡。这一事件让人们联想起7月发生在法国尼斯的攻击事件，当时一名19岁的突尼斯裔男子驾驶一辆卡车冲撞观赏国庆日烟火的群众，造成86人丧生，伊斯兰国(Islamic State)宣称发动了该次袭击。

法国加强全国圣诞集市安保，此前德国发生卡车冲撞事件。

--日本央行料提供更乐观的经济评估，并维持政策不变

日本央行周二可能维持货币政策稳定，并发表对经济更为乐观的看法，进而增强市场预期，即未来政策方向可能是升息而非降息。

日本长期利率已与全球公债收益率连袂走升，因市场预期美国利率将稳定调升，且认为总统当选人特朗普的政策将会刺激通胀。该走势考验了日本央行将10年期政府公债收益率抑制在零水准目标附近的决心。这又促使一些市场人士预期，日本央行可能最快会在明年调高10年期日债收益率目标。

--中国战略性新兴产业十三五规划发布，增加值占GDP比重拟达15%

中国国务院周一表示，十三五期间将加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。

刊登在中国政府网的“十三五”(2016-2020)国家战略性新兴产业发展规划指出，到2020年，要形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等五个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。

--中国央行将表外理财纳入MPA管理，遏制短债长投坚定“去杠杆”

针对中国部分银行表外理财增速较快现象，中国央行将自明年一季度进行起正式将表外理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系(MPA)管理的口径进一步扩大。市场人士指出，此举意在遏制期限错配等短债长投行为，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。

两位消息人士周一稍早透露，商业银行已于近日接到通知，中国央行将自明年一季度起，正式将表外理财等纳入广义信贷指标范围。中国金融时报网站稍晚刊登央行有关负责人就此问题答记者问，证实了上述消息。

--独家：美国要罚瑞信50-70亿美元，了结有毒债券调查--消息

一位知情人士说，美国司法部要求瑞士信贷支付50-70亿美元，以了结就其在2008年金融危机前销售有毒抵押证券一事进行的调查，但该银行拒绝接受这个和解金额。该和解金数目显示，瑞士信贷面临的代价可能高于分析师先前的预期，也解释了为什么瑞士信贷管理层一直寻求金额较低的罚金。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一延续近期涨势，但在德国发生卡车冲撞人群事件后，缩减稍早涨幅。稍早俄罗斯驻土耳其大使在安卡拉遇袭身亡。

道琼工业指数收涨39.65点，或0.2%，至19,883.06点；标准普尔500指数收升4.46点，或0.20%，至2,262.53点；纳斯达克指数收高20.28点，或0.37%，至5,457.44点。

--欧洲股市从11个月高位回落，意大利西雅那银行(Banca MPS)领跌银行股，因投资者担忧该行能否筹到所需本；全球最大的酸奶制造商达能受挫，此前公司发出营收增长预警。

STOXX 600指数收跌0.1%。英股富时100指数收高0.08%。德股DAX指数收涨0.2%。法股CAC指数下跌0.22%。

汇市:

--日圆上涨，因土耳其和德国发生导致人员伤亡的袭击事件后出现避险买盘，增强稍早美元获利了结带来的日圆买兴。

日圆兑美元最多上涨1.2%，而后回落至117.07日圆，涨幅缩减至0.8%。日圆兑欧元上涨1.1%，报121.83日圆。土耳其里拉兑美元下跌0.5%，报3.5245。俄罗斯卢布兑美元扭转安卡拉袭击事件带来的跌势，尾盘上涨0.3%，报61.8795卢布。美元指数上涨0.18%，报103.140。

债市:

--美国公债价格上涨，因投资者在年末回补空头，但在美联储主席叶伦对就业市场发表乐观评论后，缩减涨幅。指标10年期公债尾盘上涨12/32，收益率报2.55%；盘中受土耳其枪击消息影响低见2.53%，周五尾盘报2.60%。

--南欧国家公债引领欧元区公债收益率下跌，意大利再次成为焦点。深陷困境的西雅那银行将为年底前筹措50亿欧元从而避免国家介入援助，进行最后一搏。

较长期公债收益率跌幅最大，德国30年期公债收益率跌穿1%关口，下跌9个基点至10日低位0.98%。意大利10年债收益率跌7个基点至1.83%，跌向上周触及的一个月低位约1.77%。西班牙10年债收益率跌7个基点至1.38%，葡萄牙10年债收益率跌6个基点至3.78%。

油市:

--油价几无变动，圣诞节前市场交投淡静，投资者观察美国页岩油增产的力度，是否足以抵销石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等其他产油国计划明年开始的减产带来的影响。

布兰特2月原油收跌0.29美元，或0.5%，报每桶54.92美元。美国1月原油收涨0.22美元，或0.4%，报每桶52.12美元。

金属市场:

--金价小涨，因地缘政治紧张局势带来的提振，盖过了对美国收紧货币政策的预期和美元走强带来的拖累。现货金收高为每盎司1,138.66美元。交投最活跃的美国2月期金收涨5.3美元，或0.47%，报每盎司1,142.70美元。

--铜价最多下跌3%至四周低位，因库存录得15年来的最大单日升幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌2.5%，报每吨5,495美元，盘中跌见5,459美元。

期铅和期锌急挫，因市场押注之前的升幅过度。LME期锌今日跌幅最大，低见每吨2,576美元，收盘下跌4.5%，报每吨2,608美元；期铅收盘下跌3.4%，报每吨2,169美元。

期铝收跌0.3%，报每吨1,712美元；期镍收跌2.6%，报10,880美元；期锡下跌0.1%，报每吨21,200美元。(完)