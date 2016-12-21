《路透早报》--12月21日

2015年3月13日，以股市曲线为背景拍摄的多枚欧元硬币资料图。 REUTERS/Dado Ruvic

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国11月海关进出口主要商品统计信息(0630)

--法国11月生产者物价指数(PPI)(0745)

--意大利11月薪资指数(0900)

--英国11月公共部门净借款(0930)

--美国MBA上周抵押贷款市场指数(1200) 、11月成屋销售(1500)

--欧元区12月消费者信心指数初值(1500)

--新西兰第三季经常帐收支及国内生产总值(GDP)(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--泰国央行货币政策委员会会议(0730)

--瑞典央行利率决议，并公布货币政策报告(0830)

--瑞典央行总裁英韦斯与货币政策部主管Marianne Nessen，就货币政策决议举行记者会(1000)

重要企业财报：

--美光、红帽、埃森哲

以下为12月20日下午5:00至12月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--德国释放卡车撞人事件嫌疑人，称真凶可能仍然在逃

德国当局周二因证据不足，释放一名寻求政治避难的巴基斯坦人，此前怀疑他驾驶一辆卡车冲入柏林一处圣诞市集的人群中，造成12人死亡。德国内政部长表示，真正的作案者可能仍然在逃，尽管伊斯兰国宣称对这一袭击负责，但调查人员仍在追踪各种线索。

--中国目前跨境资本流动风险可控，将加强外汇市场监管--央行副行长

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，目前跨境资本流动风险可控，支撑国际收支平衡的根本性因素仍然长期存在。外管局网站援引他的谈话称，外汇局将在坚持现有政策框架不变的基础上，促进贸易投资便利化。同时，着力防范跨境资本流动风险，加强外汇市场监管，打击外汇违法违规行为，维护外汇市场健康稳定。

--大众汽车将以10亿美元修理或回购在美排放检测不合格车辆

德国大众汽车采取新的行动，以求摆脱排放门丑闻事件的影响，同意出资10亿美元修理或回购另外8万辆污染检测不合格的美国柴油车辆。

涉及的车型包括3.0升豪华大众、奥迪及保时捷柴油车。这次最新行动意味着，大众目前已同意在美国支付多达175亿美元，解决车主及美国联邦和州监管机构对其柴油车排放检测作弊一事的诉讼。

--德国Linde和美国Praxair同意650亿美元合并案要点

德国工业气体集团Linde和提出收购的美国Praxair已就650亿美元合并案的基本要点达成一致，合并后的公司将由来自美国的Praxair现任执行长负责经营。Linde和Praxair现有股东将各持有合并后公司约50%的股权。在剩余次要问题得到解决之后，这桩并购交易的命运将取决于监管机构和双方股东。

--英国首相特雷莎·梅将在2017年初提出更多退欧策略纲要

英国首相特雷莎·梅表示，明年初将提出更多的英国退出欧盟纲要，强调其政府不打算只是复制现有欧盟会员资格中的部分待遇，而是要打造与欧盟的新关系。特雷莎·梅在答覆议员问题时，重申希望能争取到最好的协议，且她的立场不会妥协。

--中国钢铁、电解铝等过剩行业不得以任何方式备案新增产能--国务院

中国国务院发布通知称，对于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业的项目，各地方、各部门不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目，各相关部门和机构不得办理土地(海域、无居民海岛)供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务，并合力推进化解产能严重过剩矛盾各项工作。

--莱斯银行以24亿美元收购MBNA，冀望从信用卡业务增长中获利

英国最大抵押贷款银行--莱斯银行集团将出价19亿英镑(24亿美元)，从美国银行手中收购MBNA英国信用卡业务，旨在提升获利并减轻对抵押贷款业务的依赖。这是莱斯银行自2007-09年金融危机中获援救以来的第一笔重大收购交易。交易定于2017年上半年完成。

[市场摘要]:

股市:

--美股道琼工业指数和纳斯达克指数周二创下纪录最高收位，对特朗普政策的乐观情绪燃点涨势。道琼工业指数收盘离两万点大关仅差25点，受助于高盛大涨1.68%。道指从未突破这一关口。

道琼工业指数收涨91.56点，或0.46%，至19,974.62点，为纪录收盘高位。标准普尔500指数收升8.23点，或0.36%，至2,270.76点；纳斯达克指数收高26.50点，或0.49%，至5,483.94点，也为纪录收盘高位。

--欧洲股市小涨，守在1月来最高水准附近，受助于年底活跃的企业购并活动，以及更多迹象显示意大利在稳定受困银行业方面取得进展。欧洲STOXX 600指数收高0.5%，至1月4日来最高。意大利FTSE MIB指数领跑，劲升1.5%至1月底来最高。

英股富时100指数收高0.38%。德股DAX指数收涨0.33%。法股CAC指数上升0.56%。

汇市:

--美元攀升至14年高位，因美联储主席叶伦有关就业市场的讲话，巩固了美国明年升息较预期更快的观点。美元指数上升逾0.1%至103.31，此前触及2002年12月来最高103.65。美元兑日圆上涨0.6%至117.72日圆，离上周触及的10个半月高位118.66日圆仅咫尺之遥。

路透数据显示，欧元兑美元下滑0.1%，报1.0385美元，此前触及2003年1月来最低1.0350美元。土耳其里拉兑美元持稳在3.5300里拉，在周一下跌后回稳；当日俄罗斯驻土耳其大使在安卡拉遇袭身亡，导致里拉下跌。

债市:

--美国公债价格下滑，因股市上涨令避险资产的需求降低，且无新经济数据进一步显示美国经济强劲。指标10年期公债尾盘跌6/32，收益率报2.56%，周一尾盘报2.54%。

--欧元区公债收益率跌势暂停，因全球最有影响力的两家央行释出乐观信号，且意大利提出受困银行救助计划。美联储主席叶伦对美国就业市场的乐观评论，以及日本央行上调经济评估，似乎在周二扭转了公债价格的上扬势头。

德国10年期公债收益率涨1.5个基点至0.28%，昨日大跌10个基点。欧元区其他可比公债收益率当日亦多数上涨1-2个基点。

油市:

--油价上涨，但在利比亚宣布重开输油管后脱离日高。指标布兰特原油期货收高0.43美元或0.8%，报每桶55.35美元。美国原油期货升0.11美元，报52.23美元。

金属市场:

--金价走低，受累于美元攀升，投资者因预期全球经济增长加速和美国升息而卖出黄金。而土耳其和德国发生的袭击事件未能提振对黄金的避险需求。

现货金收低为每盎司1,131.80美元，盘中低见1,125.23美元，距离上周触及的10个半月低位1,122.35美元不远。美国2月期金收跌0.8%，报每盎司1,133.60美元。

--期铜收高，继上日跌至四周低位后买家逢低吸纳，伦敦金属交易所(LME)本月库存大幅增加势头暂歇，也提供了支撑。LME期铜收高0.1%，报每吨5,502美元。

锌价和铅价收复前日下跌多达5%的部分失地，铅价收高1.2%，报每吨2,195美元；锌价收高1.1%，报2,637美元。铝价收高0.7%，报每吨1,721美元；镍价收高0.4%，报每吨10,925美元；锡价收跌1.3%，报20,920美元。(完)