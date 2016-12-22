《路透早报》--12月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国12月GfK消费者信心指数(0001)

--台湾11月季调后失业率(0030)

--德国11月进口物价(0700)

--台湾11月M2年增率(0820)

--意大利10月工业订单及工业销售(0900)、零售销售(1000)；11月对非欧盟贸易收支(1100)

--美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值与企业获利修正值，11月耐久财订单与全国活动指数，一周初请失业金人数(1330)

--加拿大10月零售销售、11月消费者物价指数(CPI)(1330)

--美国联邦住房金融局(FHFA)10月房屋价格(1400)

--美国11月实质个人支出及所得、领先指标(1500)

--美国堪萨斯联储12月制造业指数(1600)、达拉斯联储11月个人消费支出(PCE)(1800)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国央行研究局首席经济学家马骏、外汇局国际收支司司长王春英、外汇局中央外汇业务中心副主任李红燕，就人民币汇率问题回答记者提问(0800)

--2016中国国际商会年会在北京举行

--2016上海国资高峰论坛在上海举行

--台湾央行第四季全体理监事会议

--菲律宾央行举行货币政策会议

以下为12月21日下午5:00至12月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国成屋销售接近10年高位，买家为锁定低利率赶紧入市

美国11月成屋销售意外增长，达到近10年来的最高水平，因买家预计借贷成本会进一步上升，赶紧入市锁定低利率。数据发布后，美元兑一篮子货币走低，美债价格上涨，美股小跌。

全美不动产协会(NAR)周三公布成屋销售连续第三个月增长，表明楼市在前两季给经济增长造成拖累后，将在第四季为经济增长做出贡献。11月成屋销售增长0.7%，年率为561万户，为2007年2月以来最高水平。经济学家原预计11月成屋销售下降1.0%至年率550万户。

待出售房屋数较10月减少8.0%至185万户，供应较去年同期减少9.3%，连续第18个月同比下降。11月房价中值较去年同期上涨6.8%。

--特朗普提名对中国强硬派担任政府贸易顾问

美国总统当选人特朗普的过渡团队发布声明称，特朗普提名经济学者纳瓦罗(Peter Navarro)来领导新组建的白宫全国贸易委员会。纳瓦罗曾主张对中国持强硬立场。现年67岁的纳瓦罗建议逐步增强与台湾的联系，包括在潜艇研发计划中提供协助。他敦促美国政府应停止奉行“一个中国”政策，但并未建议承认台湾，他表示无需采取不必要的举动刺激中国。

--独家：意大利西雅那银行筹资不顺，政府救援或难免--消息

消息人士称，意大利西雅那银行(Banca MPS)自救的最后努力已经几乎失败，政府救援看来不可避免。该行周三晚间称，新股发行计划未能找到锚定投资者，距计划截止时间只剩数小时。

两名知情人士告诉路透，这进一步让其他机构投资者却步，放弃支持此次发股。预计意大利政府本周将会介入，最早可能在周四出手救援。

--德国第四季增速将加快，因家庭支出强劲且出口可能好转--财政部

德国财政部周四公布，第四季经济活动将略微增强，因家庭支出仍强劲且出口可能好转，增添了德国经济将反弹的迹象。民间消费上升、政府开支增加和建筑活动旺盛，帮助德国经济第一季增长0.7%，第二季增长0.4%。但第三季增速减半至0.2%，因对主要贸易伙伴的出口下降，对整体经济扩张造成拖累。

--诺基亚诉苹果侵权，智能手机专利战似要卷土重来

诺基亚(Nokia)表示，已针对苹果公司(Apple)提起多项诉讼，称后者侵犯其32项技术专利，以此回击前一天苹果对该公司采取的法律行动。诺基亚在德国和美国提起的多项诉讼，涉及显示器、用户界面、软件、天线、芯片组以及视频编码方面的专利。苹果周二对两家公司采取法律行动，指责他们勾结诺基亚，不公平地向苹果索要过高费用。这些行动似乎标志着五年前开打的“智能手机专利战”又死灰复燃。

--WTO对台湾与加拿大钢品争议做出裁决，大致上有利于台湾

世界贸易组织(WTO)解决争端小组就台湾与加拿大之间的钢铁产品争议，作出大致上有利于台湾的裁决。此前台湾向WTO投诉加拿大对一些台制钢铁产品课征反倾销税。本案主要与某些特定碳钢焊管有关，且涉及加拿大基本法令的某些条文。WTO的裁决认为，加拿大违反了WTO反倾销协议，但台湾的某些论点也不成立。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三下跌，医疗保健和房地产类股走软。道指短暂升至离两万点大关不到15点的水准，但随后回吐涨幅，盘中大部份时间在平盘以下交投。

道琼工业指数收跌32.66点，或0.16%，至19,941.96点；标准普尔500指数收跌5.58点，或0.25%，至2,265.18点；纳斯达克指数收挫12.51点，或0.23%，至5,471.43点。

--欧洲股市下跌，但仍接近逾11个月的最高水平，因并购活动提振市场，西雅那银行则受救助计划忧虑拖累急挫至纪录新低。泛欧STOXX指数下跌0.2%，上日收于1月4日以来最高水平。欧元区蓝筹股指数下滑0.3%，周二收于去年年末水平之上。意大利西雅那银行因波动剧烈被暂停交易数次，一度下跌19%至1999年上市交易以来的最低价。

英股富时100指数收跌0.04%。德股DAX指数收涨0.03%。法股CAC指数收挫0.33%。

汇市:

--美元周三从14年高位回落，但瑞典克朗兑欧元录得约10个月来最大单日升幅，此前瑞典央行以微弱优势批准延续债券购买计划。根据路透数据，欧元兑瑞典克朗下跌近1%，报9.6112克朗，势将录得2月以来的最大单日跌幅。美元兑瑞典克朗下跌1.4%，报9.2168，也将录得6月以来的最大单日跌幅。

美元指数下滑0.27%至103.01。欧元上涨0.4%，报1.0423美元。美元兑日圆下跌0.3%，报117.52。

债市:

--美债价格小幅走高，圣诞假日到来前市场交易清淡，周三无重大经济数据发布，投资者揣测明年美联储升息次数。美国10年期公债上升7/32，收益率报2.54%，低于周二尾盘的2.57%。

--西班牙公债收益率触及五周低位，银行救助计划和政治风险令投资者远离意大利公债，买进评等相同的西班牙公债。1630GMT，西班牙10年期公债收益率报1.36%，当日上涨2.5个基点；稍早一度跌至1.31%，为11月10日以来最低位。

意大利10年期公债收益率跌1.6个基点，报1.83%，同西班牙可比公债利差缩窄至47个基点。欧元区较高评级国家的10年期公债收益率下跌1-2个基点。10年期德债收益率下跌1.9个基点，报0.25%。

油市:

--原油期货下跌，此前利比亚称预期未来数月增产，且报告显示上周美国原油库存意外增加。布兰特2月原油期货下跌0.89美元，或1.6%，报54.46美元。美国2月原油下滑0.81美元，或1.5%，报52.49美元。

金属市场:

--金价几无变动，但保持在上周触及的10个半月低位之上，因美元从上日触及的14年高位回落，引发部分买家在黄金从11月高位骤降后低吸。现货金近持平报每盎司1,131.41美元。美国2月期金收跌0.04%，报每盎司1,133.20美元。

现货钯金下跌1.05%，报657美元，此前触及六周低位652.80美元。现货银下跌0.9%，报每盎司15.93美元。现货铂金近持平于每盎司914.80美元。

--期铜持稳，但忧虑供应过剩和基金削减看涨押注，仍对市场带来压力。伦敦金属交易所(LME)期铜收高0.2%，报每吨5,515美元。

铝价收高0.2%，报每吨1,725美元。锌价跌0.6%，报2,620美元。铅价跌0.6%，报每吨2,182美元。锡价跌0.1%，报20,905美元。镍价下跌0.6%，报每吨10,860美元。(完)