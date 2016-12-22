《路透早报》--12月22日

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--英国12月GfK消费者信心指数(0001)
--台湾11月季调后失业率(0030)
--德国11月进口物价(0700)
--台湾11月M2年增率(0820)
--意大利10月工业订单及工业销售(0900)、零售销售(1000)；11月对非欧盟贸易收支(1100)
--美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值与企业获利修正值，11月耐久财订单与全国活动指数，一周初请失业金人数(1330)
--加拿大10月零售销售、11月消费者物价指数(CPI)(1330)
--美国联邦住房金融局(FHFA)10月房屋价格(1400)
--美国11月实质个人支出及所得、领先指标(1500)
--美国堪萨斯联储12月制造业指数(1600)、达拉斯联储11月个人消费支出(PCE)(1800)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--中国央行研究局首席经济学家马骏、外汇局国际收支司司长王春英、外汇局中央外汇业务中心副主任李红燕，就人民币汇率问题回答记者提问(0800)
--2016中国国际商会年会在北京举行
--2016上海国资高峰论坛在上海举行
--台湾央行第四季全体理监事会议
--菲律宾央行举行货币政策会议
以下为12月21日下午5:00至12月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--美国成屋销售接近10年高位，买家为锁定低利率赶紧入市
美国11月成屋销售意外增长，达到近10年来的最高水平，因买家预计借贷成本会进一步上升，赶紧入市锁定低利率。数据发布后，美元兑一篮子货币走低，美债价格上涨，美股小跌。
全美不动产协会(NAR)周三公布成屋销售连续第三个月增长，表明楼市在前两季给经济增长造成拖累后，将在第四季为经济增长做出贡献。11月成屋销售增长0.7%，年率为561万户，为2007年2月以来最高水平。经济学家原预计11月成屋销售下降1.0%至年率550万户。
待出售房屋数较10月减少8.0%至185万户，供应较去年同期减少9.3%，连续第18个月同比下降。11月房价中值较去年同期上涨6.8%。
--特朗普提名对中国强硬派担任政府贸易顾问
美国总统当选人特朗普的过渡团队发布声明称，特朗普提名经济学者纳瓦罗(Peter Navarro)来领导新组建的白宫全国贸易委员会。纳瓦罗曾主张对中国持强硬立场。现年67岁的纳瓦罗建议逐步增强与台湾的联系，包括在潜艇研发计划中提供协助。他敦促美国政府应停止奉行“一个中国”政策，但并未建议承认台湾，他表示无需采取不必要的举动刺激中国。
--独家：意大利西雅那银行筹资不顺，政府救援或难免--消息
消息人士称，意大利西雅那银行(Banca MPS)自救的最后努力已经几乎失败，政府救援看来不可避免。该行周三晚间称，新股发行计划未能找到锚定投资者，距计划截止时间只剩数小时。
两名知情人士告诉路透，这进一步让其他机构投资者却步，放弃支持此次发股。预计意大利政府本周将会介入，最早可能在周四出手救援。
--德国第四季增速将加快，因家庭支出强劲且出口可能好转--财政部
德国财政部周四公布，第四季经济活动将略微增强，因家庭支出仍强劲且出口可能好转，增添了德国经济将反弹的迹象。民间消费上升、政府开支增加和建筑活动旺盛，帮助德国经济第一季增长0.7%，第二季增长0.4%。但第三季增速减半至0.2%，因对主要贸易伙伴的出口下降，对整体经济扩张造成拖累。
--诺基亚诉苹果侵权，智能手机专利战似要卷土重来
诺基亚(Nokia)表示，已针对苹果公司(Apple)提起多项诉讼，称后者侵犯其32项技术专利，以此回击前一天苹果对该公司采取的法律行动。诺基亚在德国和美国提起的多项诉讼，涉及显示器、用户界面、软件、天线、芯片组以及视频编码方面的专利。苹果周二对两家公司采取法律行动，指责他们勾结诺基亚，不公平地向苹果索要过高费用。这些行动似乎标志着五年前开打的“智能手机专利战”又死灰复燃。
--WTO对台湾与加拿大钢品争议做出裁决，大致上有利于台湾
世界贸易组织(WTO)解决争端小组就台湾与加拿大之间的钢铁产品争议，作出大致上有利于台湾的裁决。此前台湾向WTO投诉加拿大对一些台制钢铁产品课征反倾销税。本案主要与某些特定碳钢焊管有关，且涉及加拿大基本法令的某些条文。WTO的裁决认为，加拿大违反了WTO反倾销协议，但台湾的某些论点也不成立。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周三下跌，医疗保健和房地产类股走软。道指短暂升至离两万点大关不到15点的水准，但随后回吐涨幅，盘中大部份时间在平盘以下交投。
道琼工业指数收跌32.66点，或0.16%，至19,941.96点；标准普尔500指数收跌5.58点，或0.25%，至2,265.18点；纳斯达克指数收挫12.51点，或0.23%，至5,471.43点。
--欧洲股市下跌，但仍接近逾11个月的最高水平，因并购活动提振市场，西雅那银行则受救助计划忧虑拖累急挫至纪录新低。泛欧STOXX指数下跌0.2%，上日收于1月4日以来最高水平。欧元区蓝筹股指数下滑0.3%，周二收于去年年末水平之上。意大利西雅那银行因波动剧烈被暂停交易数次，一度下跌19%至1999年上市交易以来的最低价。
英股富时100指数收跌0.04%。德股DAX指数收涨0.03%。法股CAC指数收挫0.33%。
汇市:
--美元周三从14年高位回落，但瑞典克朗兑欧元录得约10个月来最大单日升幅，此前瑞典央行以微弱优势批准延续债券购买计划。根据路透数据，欧元兑瑞典克朗下跌近1%，报9.6112克朗，势将录得2月以来的最大单日跌幅。美元兑瑞典克朗下跌1.4%，报9.2168，也将录得6月以来的最大单日跌幅。
美元指数下滑0.27%至103.01。欧元上涨0.4%，报1.0423美元。美元兑日圆下跌0.3%，报117.52。
债市:
--美债价格小幅走高，圣诞假日到来前市场交易清淡，周三无重大经济数据发布，投资者揣测明年美联储升息次数。美国10年期公债上升7/32，收益率报2.54%，低于周二尾盘的2.57%。
--西班牙公债收益率触及五周低位，银行救助计划和政治风险令投资者远离意大利公债，买进评等相同的西班牙公债。1630GMT，西班牙10年期公债收益率报1.36%，当日上涨2.5个基点；稍早一度跌至1.31%，为11月10日以来最低位。
意大利10年期公债收益率跌1.6个基点，报1.83%，同西班牙可比公债利差缩窄至47个基点。欧元区较高评级国家的10年期公债收益率下跌1-2个基点。10年期德债收益率下跌1.9个基点，报0.25%。
油市:
--原油期货下跌，此前利比亚称预期未来数月增产，且报告显示上周美国原油库存意外增加。布兰特2月原油期货下跌0.89美元，或1.6%，报54.46美元。美国2月原油下滑0.81美元，或1.5%，报52.49美元。
金属市场:
--金价几无变动，但保持在上周触及的10个半月低位之上，因美元从上日触及的14年高位回落，引发部分买家在黄金从11月高位骤降后低吸。现货金近持平报每盎司1,131.41美元。美国2月期金收跌0.04%，报每盎司1,133.20美元。
现货钯金下跌1.05%，报657美元，此前触及六周低位652.80美元。现货银下跌0.9%，报每盎司15.93美元。现货铂金近持平于每盎司914.80美元。
--期铜持稳，但忧虑供应过剩和基金削减看涨押注，仍对市场带来压力。伦敦金属交易所(LME)期铜收高0.2%，报每吨5,515美元。
铝价收高0.2%，报每吨1,725美元。锌价跌0.6%，报2,620美元。铅价跌0.6%，报每吨2,182美元。锡价跌0.1%，报20,905美元。镍价下跌0.6%，报每吨10,860美元。(完)
(整理 龚芳；审校 张涛)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。