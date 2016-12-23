《路透早报》--12月23日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国外汇市场11月交易概况数据

--德国1月GfK消费者信心指数(0700)

--法国第三季GDP终值、11月消费者支出(0745)

--瑞士12月KOF领先成长指标(0800)

--台湾11月工业生产指数(0800)、11月M2年增率(0820)

--英国第三季GDP、企业投资、经常帐收支(0930)

--美国11月建筑许可修正值(1230)

--加拿大10月GDP(1330)

--美国11月新屋销售、密西根大学12月消费者信心指数终值(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--沧江—湄公河合作第二次外长会在柬埔寨暹粒举行，中国外交部长王毅将出席并与柬方共同主持会议

--台湾财政部公布明年第一季发债计划

以下为12月22日下午5:00至12月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国11月消费者支出温和直指第四季经济放缓，但制造业重现生机

美国11月消费者支出增长温和，因家庭收入九个月来首次零增长，表明经济在前一季快速增长后第四季放缓。但周四发布的其它数据显示经济仍稳固。上月美国资本财新订单增长，表明石油对企业支出的拖累有所减弱。虽然上周初请失业金人数达到六个月高位，但整体就业市场强劲的局面未变。

商务部同时发布，美国第三季GDP环比年率终值为成长3.5%，高于前值3.2%，是2014年第三季以来的最快增速。数据出炉后，美元兑一篮子货币几无变动，美债价格走低，美股也下挫。

--意大利西雅那银行筹资计划失败，政府准备出手相救

意大利第三大银行西雅那银行(Banca MPS)表示，年底前在市场筹资50亿欧元(52亿美元)的计划已失败。

政界消息人士表示，新上任的总理真蒂洛尼准备在数小时内召开内阁会议，批准一项法令，向西雅那银行进行纾困。这将是2009年以来的第三次纾困。议会周三已允许意大利政府额外举债最多200亿欧元，用于救助问题银行，西雅那银行即成为此轮救助的开始。

--欧洲央行打算等明年9月德国选举后再采取下一步政策行动--消息

欧洲央行计划等到2017年下半年再认真讨论是否进一步采取刺激行动，也就是等到德国选举之后。德国政界一直批评欧洲央行的宽松货币政策。

高级官员告诉路透，在对抗危机多年之后--包括与德国政界之间爆发理念冲突，欧洲央行现在意识到购债计划的效力正在减退，而且任何新的重大行动都可能造成政治影响，让自己成为抨击对象。除了德国，明年荷兰、法国可能还有意大利也将举行选举。

--中国外管局发言人称或调整美债投资，需采取措施遏制资本外流

中国外管局官员李红燕周四表示，中国或调整对美国公债的投资，而减持美债是战术性操作。外管局发言人王春英表示，中国需要采取“逆周期”举措以控制大量资本外流。王春英称，中国今年对外直接投资增长得太多太快。

--近期人民币兑美元贬值主因市场预期变化，非基本面因素--中国央行专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏周四称，最近人民币等多国货币兑美元贬值主因市场预期变化，没有太多的基本面因素；中国有信心在增加汇率弹性的基础上，保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。他称11月以来人民币兑美元汇率加速贬值主因美元指数走强，人民币兑美元贬值幅度实际上小于多数货币。

--北京市开启国企员工持股试点，员工持股比例原则不高于30%

新华社报导称，北京市国资委正式出台在国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的实施办法，明确了员工可以货币、科技成果入股方式出资等关键性内容，但员工持股总量原则上不高于公司总股本的30%。报导称，实施办法明确规定，员工出资方式包括货币出资、科技成果入股，单一员工持股比例原则上不高于公司总股本的1%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘下跌，受零售类股下挫拖累；在特朗普胜选带动股市近期上涨后，投资者稍作喘息。

道琼工业指数收跌23.08点，或0.12%，至19,918.88点；标准普尔500指数收跌4.22点，或0.19%，至2,260.96点；纳斯达克指数收挫24.011点，或0.44%，至5,447.422点。

--欧洲股市在清淡交投中小幅收低，矿业股和金融股走软；意大利西雅那银行(Banca MPS)可能需要政府救助，挫至纪录新低。泛欧STOXX指数跌0.2%，连跌第二日，但仍接近周二所创的1月4日来最高。

英股富时100指数收高0.32%。德股DAX指数收低0.11%。法股CAC指数微升0.02%。

汇市:

--美元兑一篮子货币基本持稳，徘徊在本周稍早触及的14年高位下方。美元指数小涨，报103.08，但仍低于周二触及的2002年12月以来最高103.65。

欧元兑美元尾盘上涨0.1%，报1.0429美元。欧元兑日圆上涨0.1%，报122.67日圆。美元兑日圆持平在117.57日圆，一周前触及2月初以来最高118.66日圆。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前发布的数据显示美国经济成长改善；投资者也在为下周的新债供应做准备。指标10年期美债尾盘下跌3/32，收益率报2.55%，高于周三尾盘的2.54%。

--南欧国家公债收益率上涨，意大利西雅那银行看来将得到该国政府救助，为区内受困银行业前景带来一丝曙光。1600 GMT，意大利10年期公债收益率上升4个基点至1.86%，西班牙10年期公债收益率涨幅相仿，报1.41%。所有其他欧元区公债收益率今日上涨1-3个基点。

油市:

--油价在清淡交投中上涨，受助于强劲的美国经济数据，及产油国可能遵守限产协议的乐观预期。美国原油收高0.46美元，或0.9%，报每桶52.95美元；布兰特2月原油期货收高0.59美元，或1.1%，报55.05美元。

金属市场:

--黄金价格下跌，因美元在震荡交投中上升，且预期美联储将继续升息。现货金收低约0.3%报每盎司1,128.6美元。美国2月期金收跌2.5美元，或0.22%，报每盎司1,130.70美元。

现货银下跌0.94%，报每盎司15.78美元。现货铂金下滑至每盎司901.99美元。现货钯金连续第七日下跌，报654.9美元。

--期铜小幅收高，但盘中一度跌至逾一个月最低，因美元全面上涨和中国进口大幅下滑燃点需求忧虑。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收涨0.1%，至每吨5,519美元；稍早低见5,419.5美元，为11月18日来最低。

期铅下滑2.7%，报2,124美元。期锡上涨0.2%，报20,940美元。期镍跌1.2%，报10,730美元。(完)