《路透早报》--12月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国12月消费者信心指数(2100)

--日本11月所有家庭支出、11月全国消费者物价指数(CPI)、12月东京地区CPI、 11月求才求职比及失业率(均为2330公布)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行总裁黑田东彦在日本经团连的一个会议上发表讲话

--中国社会科学院主办第五届中国工业发展论坛(0100)

以下为12月23日下午5:00至12月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国11月新屋销售急升至四个月最高，利率上升预期促使买家入市

美国11月新屋销售增幅超过预期，达到四个月最高，可能因房屋抵押贷款利率上升的预期驱使买家入市。美国商务部称，上月新屋销售增长5.2%，经季节调整后年率为59.2万户。周五发布的其它数据显示，12月的消费者信心接近13年高位，因美国人预计，经济增强将创造更多工作岗位。12月的密歇根大学美国消费者信心指数终值为98.2，为2004年1月以来的最高水平，略高于初值98。

--韩国特别检察官称可能会搜查总统办公室

调查涉及总统朴槿惠的腐败丑闻的韩国特别检察官表示，正在考虑是否要搜查总统办公室，但如果搜查的话，只能公开进行。特别检察官小组发言人Lee Kyu chul称，“我们仍在考虑是否需要进行搜查，以及应该针对什么目标。”

--智利发生7.6级强震但未造成严重损失

智利周日发生7.6级强烈地震，造成沿岸地区数千民众疏散，不过在旅游和鲑鱼养殖地区未有人员伤亡和严重损失的报告。智利国家紧急事务处(ONEMI)地震发生三小时后解除了疏散令和海啸警戒，通知近5,000名被疏散者可以返回家园。地震震中位于克永(Quellon)港西南仅39公里处。

--中共北京市委书记称要清醒看到房价已过高，坚决保持房价平稳

北京市委书记郭金龙最新表示，要清醒看到房价已过高，北京市将担负起主体责任，坚决保持房价平稳，并调整用地结构，合理提高住宅用地比例。

--发改委：允许发行债转股专项债券，转股债权范围以银行贷款为主

中国国家发展改革委员会主管的中国发展网周五晚报导称，国家发改委近日印发相关指引，国有资本投资运营公司、地方资产管理公司等市场化债转股实施机构可以申报发行债转股专项债券，用于银行债转股项目，优先以股权市场化退出收益作为偿债资金来源。

--俄罗斯总统普京周五在年终新闻发布会上表示，俄罗斯将减少石油产出，并与OPEC合作，以支撑全球油价。

--周五欧美公布的重要经济数据包括：

* 英国第三季经济增速强于预期，表明6月公投退欧没有导致经济减缓的迹象，但英国经常帐赤字再次升向纪录水准。英国国家统计局周五公布，9月止的第三季经济扩张0.6%，高于前值以及分析师预期的成长0.5%。但今年第一季和第二季经济增速均下修0.1个百分点，分别至成长0.3%和0.6%。

* 加拿大统计局公布，加拿大10月国内生产总值(GDP)较前月下滑0.3%，9月修正后仍为上升0.4%(前值为增长0.3%)。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上涨，受助于医疗保健类股的上扬，在美国当选总统特朗普的政策将提振经济增长的乐观预期带动下，投资者继续推高股市。道琼工业指数收高14.93点，或0.07%，至19,933.81点；标准普尔500指数收高2.83点，或0.125%，至2,263.79点；纳斯达克指数收升15.267点，或0.28%，至5,462.689点。本周，道琼工业指数升0.5%，标普500指数升0.2%，纳斯达克指数涨0.5%。

--欧洲股市持稳，焦点在银行股，此前德意志银行和瑞士信贷就抵押贷款支持证券(MBS)欺诈指控与美国政府达成和解，意大利政府同意救助西雅那银行。STOXX欧洲600指数收平盘，周线持平，但本月势将创去年10月来最大月度升幅。

汇市:

--美元持稳，比本周稍早触及的14年高位低约0.5%。市场交投清淡，因交易员在圣诞节长周末前离场。美元近期的升势可能会在新年交易开始后恢复。美元指数周五小幅下跌至103.04，在0.34点的区间内波动，距离周二触及的14年高位103.65不远。欧元上涨0.1%，报1.0446美元，持于本周稍早触及的近14年低位的1.0350美元之上。日本市场因节日休市，日圆兑欧元微升0.1%，报122.45日圆，兑美元JPY=上涨0.2%，报117.26日圆。

债市:

--美国公债价格在淡静交投中上涨，投资人已在为圣诞节三日长周末作准备。指标10年期公债升4/32，收益率报2.54%，周四尾盘报2.55%。周五债市提前至1900 GMT收盘，下周一因圣诞节假期休市。美国财政部下周将发售880亿美元新债。

--意大利公债收益率下跌，因西雅那银行表示将向政府纾困基金申请援助，此前该行的增资计画未能赢得投资人的支持。意大利10年期公债收益率下滑4个基点，至1.81%。随着交易日推移，所有其他欧元区公债收益率也下跌。1600 GMT，德国10年期公债收益率触及三周低位0.22%，日内下滑3个基点。

油市:

--美国原油触及17个月来最高收位，圣诞和新年假期周将至，市场交投清淡，但美国原油仅小幅上涨，因市场观望石油输出国组织(OPEC)将如何监督其减产计划的落实情况，且利比亚预期将增产。布兰特原油期货收高0.11美元，或0.2%，报每桶55.16美元。美国原油期货收涨0.07美元，或0.1%，报53.02美元，此为去年7月来最高收位。

金属市场:

--黄金小幅上升，因美元从本周触及的14年高位回落，一些买家把握黄金迫近10个月低位的机会买入，本周黄金连续第六周下跌。现货金升0.4%，报每盎司1,133.11美元。黄金本周周线势将下跌，为第六周连跌。交投最活跃的美国2月期金收升2.90美元，或0.26%，报每盎司1,133.60美元。

--期铜价格下滑，因投资者在圣诞假期前对多头头寸锁定利润，对主要消费国中国的担忧日益升温，巩固了近期铜价上涨过度的观点。伦敦金属交易所(LME)指标期铜下跌0.9%，至每吨5,469美元。周四触及一个月低位的5,419.5美元。铜价势将录得2010年以来的最大年度涨幅，今年迄今上涨了约16%，大部分涨幅发生在特朗普赢得美国大选以后。(完)