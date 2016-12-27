《路透早报》--12月27日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本11月所有家庭支出、11月全国消费者物价指数(CPI)、12月东京地区CPI、 11月求才求职比及失业率(均为26日2330公布)

--中国1-11月规模以上工业企业利润(0130)、11月货物和服务贸易数据

--日本11月建筑订单及房屋开工(0500)

--美国10月CaseShiller房价指数(1400)、12月消费者信心指数(1500)、12月里奇蒙联储综合制造业指数(1500)

--日本11月工业生产初值、11月零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--暂无。

以下为12月26日下午5:00至12月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行告知西雅那需筹资88亿欧元，高于先前估计

欧洲央行告诉意大利西雅那银行需补上88亿欧元(92亿美元)的资本缺口，高于此前估计的50亿欧元。这证实了消息人士向路透透露的情况。

西雅那银行周一表示，上周五已正式请求欧洲央行允许其进行“预防性资本重组”。欧洲央行在回复西雅那银行的请求时表示，已经根据今年稍早银行业压力测试所反映的资本短缺情况，计算了西雅那银行需要筹集的资本额。西雅那银行称，欧洲央行认为该行具有偿付能力，但暗示其流动性状况在11月底至12月21日期间迅速恶化。

--莫斯科警方疏散三个火车站人群，因收到炸弹威胁

俄罗斯塔斯社(TASS)周一报导，莫斯科警方在收到匿名炸弹威胁后，已经疏散了三个火车站的近3,000名人员。这三座车站都位于相同的莫斯科广场地带。

--英国脱欧后继续留在欧盟单一市场内毫无意义--前央行总裁

前英国央行总裁金恩周一表示，英国应该确定自己的移民政策，并且不要再自欺欺人地认为脱欧后可以留在欧盟单一市场内。他对英国广播公司(BBC)表示，无论是欧盟的支持者还是批评者，都应开始将英国公投脱欧看作是一次机遇。“我认为公投已明确表明，民众希望对移民加以控制...这一点没得商量，把此事与我们不得不与欧盟前伙伴国谈判的各种事项混为一谈，将会是个大错误，”金恩称。

--阿根廷总统要求财长离职，财政部重组后将一分为二

阿根廷内阁总长佩纳周一表示，总统马克理已要求财政部长普拉盖辞职，称对于财政部的管理方式与其结构存在分歧。该国财政部负责制定经济政策。普拉盖离职是财政部组织重组计划的一部分。根据计划，财政部将一分为二，由经济学家Nicolas Dujovne将领导经济部，现任财政国务秘书卡普托将领导新的财政部。

--保监会开展互联网保险专项整治，划清互助计划与保险产品界限

中国保监会发布通知称，为摸清互助平台基本情况和风险底数、划清互助计划与保险产品界限，将开展以网络互助计划形式非法从事保险业务专项整治工作；并应于明年2月中旬前完成整改，2月底前采取差别化处置措施。

--韩国12月消费者信心降至逾七年半最低--央行调查

韩国央行公布的调查结果显示，韩国12月消费者信心降至逾七年半最低，因在政治危机和金融市场动荡之际，民众预期经济将会走弱。12月消费者信心指数从11月的95.8降至94.2，为2009年4月以来最低，当时亦为94.2。

[市场摘要]:

欧美市场因圣诞假期休市。(完)