《路透早报》--12月27日

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--日本11月所有家庭支出、11月全国消费者物价指数(CPI)、12月东京地区CPI、 11月求才求职比及失业率(均为26日2330公布)
--中国1-11月规模以上工业企业利润(0130)、11月货物和服务贸易数据
--日本11月建筑订单及房屋开工(0500)
--美国10月CaseShiller房价指数(1400)、12月消费者信心指数(1500)、12月里奇蒙联储综合制造业指数(1500)
--日本11月工业生产初值、11月零售销售(2350)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--暂无。
以下为12月26日下午5:00至12月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--欧洲央行告知西雅那需筹资88亿欧元，高于先前估计
欧洲央行告诉意大利西雅那银行需补上88亿欧元(92亿美元)的资本缺口，高于此前估计的50亿欧元。这证实了消息人士向路透透露的情况。
西雅那银行周一表示，上周五已正式请求欧洲央行允许其进行“预防性资本重组”。欧洲央行在回复西雅那银行的请求时表示，已经根据今年稍早银行业压力测试所反映的资本短缺情况，计算了西雅那银行需要筹集的资本额。西雅那银行称，欧洲央行认为该行具有偿付能力，但暗示其流动性状况在11月底至12月21日期间迅速恶化。
--莫斯科警方疏散三个火车站人群，因收到炸弹威胁
俄罗斯塔斯社(TASS)周一报导，莫斯科警方在收到匿名炸弹威胁后，已经疏散了三个火车站的近3,000名人员。这三座车站都位于相同的莫斯科广场地带。
--英国脱欧后继续留在欧盟单一市场内毫无意义--前央行总裁
前英国央行总裁金恩周一表示，英国应该确定自己的移民政策，并且不要再自欺欺人地认为脱欧后可以留在欧盟单一市场内。他对英国广播公司(BBC)表示，无论是欧盟的支持者还是批评者，都应开始将英国公投脱欧看作是一次机遇。“我认为公投已明确表明，民众希望对移民加以控制...这一点没得商量，把此事与我们不得不与欧盟前伙伴国谈判的各种事项混为一谈，将会是个大错误，”金恩称。
--阿根廷总统要求财长离职，财政部重组后将一分为二
阿根廷内阁总长佩纳周一表示，总统马克理已要求财政部长普拉盖辞职，称对于财政部的管理方式与其结构存在分歧。该国财政部负责制定经济政策。普拉盖离职是财政部组织重组计划的一部分。根据计划，财政部将一分为二，由经济学家Nicolas Dujovne将领导经济部，现任财政国务秘书卡普托将领导新的财政部。
--保监会开展互联网保险专项整治，划清互助计划与保险产品界限
中国保监会发布通知称，为摸清互助平台基本情况和风险底数、划清互助计划与保险产品界限，将开展以网络互助计划形式非法从事保险业务专项整治工作；并应于明年2月中旬前完成整改，2月底前采取差别化处置措施。
--韩国12月消费者信心降至逾七年半最低--央行调查
韩国央行公布的调查结果显示，韩国12月消费者信心降至逾七年半最低，因在政治危机和金融市场动荡之际，民众预期经济将会走弱。12月消费者信心指数从11月的95.8降至94.2，为2009年4月以来最低，当时亦为94.2。
[市场摘要]:
欧美市场因圣诞假期休市。(完)
(整理 李婷仪 审校 张荻)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。