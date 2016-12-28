《路透早报》--12月28日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本11月工业生产初值、11月零售销售(均为27日2350)

--瑞士11月瑞银集团(UBS)消费指数(0700)

--意大利12月制造业企业信心指数(0900)

--英国银行业者协会(BBA)11月抵押贷款批准件数(0930)

--美国最新一周MBA抵押贷款市场指数(1200)

--美国11月成屋待完成销售(1500)

--韩国央行1月制造业景气判断指数(2100)

--韩国11月工业生产及服务业产出(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国台办举行例行新闻发布会 (0200)

以下为12月27日下午5:00至12月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国消费者信心触及15年高位，房价继续稳步反弹

美国12月消费者信心攀升至逾15年高位，因在特朗普11月当选总统以来，美国民众看到，企业状况进一步增强，股价上涨，就业市场进一步改善。尽管特朗普当选后，美国借贷成本攀升，可能阻碍房价持续上涨，但10月房价继续稳步反弹。

世界大型企业研究会公布，美国12月消费者信心指数创2001年8月以来最高。美国12月消费者信心指数为113.7 ，预估为109.0，11月经修正后为109.4 ，前值为107.1。数据公布后，美股、美元在假期淡静交投中上涨。美国公债收益率上涨。

--东芝所购美国核电建设业务减值，恐提列数十亿美元损失

日本东芝表示，可能不得不提列与收购的美国一家核电建设公司相关的数十亿美元支出。这一消息打压东芝股价重挫12%，并令外界再度质疑其会计智慧。东芝表示，该公司去年12月从Chicago Bridge & Iron Company NV (CB&I)手中购得CB&I Stone & Webster之后，后者运营的美国电力项目成本超支情况将比最初预期严重得多，因此可能不得不进行巨额减计。

--意大利政府将注资约65亿欧元救助西雅那银行--消息

据三位知情消息人士透露，意大利政府将可能注资约65亿欧元(67.9亿美元)救助西雅那银行。另有20-23亿欧元将来自机构投资者所持次级债的转换。

--中国2017年关键期限和超长期国债发行总期数增至73期--财政部

中国财政部周二公布2017年关键期限及超长期国债发行计划，总期数从2016年的68期增至73期，其中关键期限增加三期，30年超长国债增加两期。

--香港入冬以来的首宗人类感染H7N9的病例死亡

香港卫生署卫生防护中心周二称，一名感染甲型禽流感(H7N9)的75岁香港男子于12月25日死亡。这是香港今年入冬以来的首宗外地传入人类感染H7N9的病例。香港上周确诊了这例今年入冬以来的首宗人类感染H7N9病例，这名男子近期曾前往过中国内地。

--冬季求职竞争度有所缓和，但北京就业竞争加剧--智联

中国网络招聘领先企业--智联招聘发布冬季雇主需求及白领人才供给报告，相对上半年而言，冬季全国职场就业竞争度有所缓和。既使是这样，北京地区的就业竞争反而加剧。报告称，2016年冬季求职期北京的竞争指数依然稳居第一，为93.5（即一个职位有93.5份简历申请），相对秋季竞争指数的绝对值78.5上升幅度非常大，而且竞争指数绝对值几乎达到排名第二的成都的两倍。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘小幅上涨，受助于消费者和楼市数据乐观，科技股上扬提振纳斯达克指数创收盘新高。道琼工业指数收高11.23点，或0.06%，至19,945.04点；标准普尔500指数收高5.09点，或0.22%，至2,268.88点；纳斯达克指数收升24.75点，或0.45%，至5,487.44点。

--欧洲股市持稳，圣诞假期后部分市场恢复交易，意大利乳制品集团Parmalat暴涨，此前其法国母公司宣布将其私有化。泛欧STOXX 600指数收高0.1%，但成交清单，因许多投资人仍离场度假。英国市场仍休市，德股DAX指数升0.2%，触及一年新高，法股CAC指数也升0.2%。

汇市:

--美元兑日圆在淡静交投中上涨，受到强于预期的美国经济数据提振，且投资人预期美联储对通胀态度强硬，但美元兑日圆仍低于近期触及的10个月高位。

纽约尾盘，美元兑日圆扩大涨幅至日高117.61日圆，当日升近0.5%。美元指数持稳，报103.020。欧元兑美元大致持平，报1.0457美元。

债市:

--美国公债收益率升至近一周最高水平，此前发布的数据强劲，巩固了美国经济走强和通胀上升的观点。在显示美国楼市稳健的数据发布后，大部分年期的美债收益率触及日高。指标10年期美债价格下跌9/32，收益率报2.571%，30年期美债收益率升至3.151%，为12月21日以来最高。

--比利时公债经受住了评级意外下调的挑战，凸显市场与一些信贷评级机构对该国信用状况的看法存在分歧。尾盘时，比利时10年期公债收益率下跌3个基点，至0.53%。

但意大利公债跑输，10年期公债收益率上升4个基点至1.85%，此前，消息人士称意大利可能需要65亿欧元来援助西雅那银行。欧元区大部分高评等公债收益率下跌2-3个基点，德国两年期公债收益率下跌2个基点至纪录低位0.82%。

油市:

--油价上涨1.5%，延续了年末的升势，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC达成的15年来首个减产协议将从周日开始生效，供应将收紧的预期支撑了油价。美国原油收高0.88美元，或1.7%，报每桶53.90美元。布兰特原油收高0.93美元，或1.7%，报每桶56.09美元。

金属市场:

--金价盘中一度升至接近两周高位，因日本通胀数据疲弱，但交投清淡，美国交易员在圣诞长周末后返回市场，但伦敦市场仍休市。现货金收报每盎司1,138.85美元，盘中触及12月14日以来最高的1,148.98美元。美国期金收高0.45%，报1,138.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)因假期休市。(完)