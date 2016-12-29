《路透早报》--12月29日

2016年11月2日，纽约，沐浴在朝阳下的自由女神像。 REUTERS/Lucas Jackson

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国12月Nationwide房价(0700)

--香港公布11月进出口数据(0830)

--欧元区11月M3货供额(0900)

--美国11月趸售(批发)库存初值、11月商品贸易收支初值、最新一周请领失业金报告(均是1330公布)

--韩国12月消费者物价指数(CPI)(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--暂无

以下为12月28日下午5:00至12月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国人民银行否认人民币汇率破7的媒体报道

中国人民银行在微博中称，否认12月28日在岸人民币兑美元汇率破7的媒体报道。中国人民银行称，周三境内银行间外汇市场人民币兑美元交易汇率在6.9500-6.9666元区间平稳运行。

--美国11月成屋待完成销售指数环比降2.5%，至10个月以来最低

全美不动产协会(NAR)公布，美国11月成屋待完成销售降至近一年最低水平，表明利率上升可能对楼市起到抑制作用。11月成屋待完成指数较上月下降2.5%，至107.3，为1月以来最低 ，预估为增长0.5%，10月确认为上涨0.1%。

--中国投资热点城市房产项目的私募资管产品被叫停--消息

中国进一步收紧房地产行业融资通道。三位消息人士周三透露，中国证券投资基金业协会近日下发文件称，证券期货经营机构设立私募资产管理计划，直接或间接投资于房地产价格上涨过快热点城市普通住宅地产项目的，暂不予以备案。

文件提到的房地产价格上涨过快热点城目前包括：北京、上海、广州、深圳、厦门、合肥、南京、苏州、无锡、杭州、天津、福州、武汉、郑州、 济南、成都等16个城市，下一步将根据住房和城乡建设部相关规定适时调整范围。

--特朗普称Sprint将把5,000个工作岗位撤回美国

美国总统当选人特朗普表示，无线运营商Sprint将把5,000个工作岗位移回美国，新成立的公司OneWeb将雇用3,000人。

--韩国将明年GDP增幅预期从3%下调至2.6%，计划出手提振消费

韩国下调了对2017年的经济增长预期，因预期走疲的内需及不断下降的就业增速将牵制本国经济的复苏。企划财政部称，政府预计2017年经济成长2.6%，低于此前预估的3%增幅，亦低于韩国央行预估的2.8%增幅。韩国并将2017年CPI升幅预估从1.9%下修至1.6%，预计2017年出口较上年增长2.9%，将是2014年以来首次上升。

--樊纲称中国开征房产税不应有障碍－报道

财金媒体财新网援引中国央行货币政策委员会委员樊纲称，中国需要开征房产税，来控制不断上涨的房价和缩小贫富差距。樊纲指出，推迟开征房产税的原因包括来自既得利益群体的阻力和土地财政模式下央地关系没理清。

--法国警方逮捕一男子，怀疑其计划新年前夕发动袭击--消息

法国警方一消息人士表示，法国西南部警方逮捕一男子，怀疑其计划在新年前夕发动袭击。另有两人于法国西南部图卢兹在另一场警方搜捕行动中被逮捕，其中一人被怀疑计划袭击警方。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘普遍下跌，部分因为成屋待完成销售大幅下挫。今日市场交投仍清淡。道琼工业指数收低111.36点，或0.56%，至19,833.68点；标准普尔500指数收跌18.96点，或0.84%，至2,249.92点；纳斯达克指数收挫48.89点，或0.89%，至5,438.56点。

--欧洲股市小涨，节日季交投淡静，矿业股大涨支撑整体市况，扶助英股富时100指数创下纪录收盘新高。泛欧STOXX 600指数收高0.3%，英股富时100指数收高0.54%，创7,106.08点的纪录收盘新高。德股DAX指数微升0.02%，法股CAC指数微跌0.01%。

汇市:

--美元兑英镑触及两个月最高，因担忧明年的英国退欧磋商，另外，预期美国经济成长加速也扶助支撑美元。英镑兑美元盘中一度下跌0.5%，低见10月31日以来最低1.2201美元。欧元兑美元盘中一度下跌0.8%，至八日低位1.0372美元。

纽约尾盘，美元兑日圆下跌0.15%，报117.21日圆，从稍早触及的六日高位117.81日圆回落。美元指数上扬0.28%，报103.310，日内高见103.630，并挑战12月20日触及的14年高位103.650。

债市:

--美国指标公债收益率跌至两周最低水准，财政部周三标售的五年期公债获得良好需求，带动了对美国公债的买兴。纽约尾盘，10年期公债价格升14/32，收益率报2.51%，30年期公债价格升30/32，收益率报3.09%。

--高评级德国公债收益率跌至多周低位，因对意大利银行业救助计划力道的担心，促使投资者买入公债避险。德国两年期公债收益率一度触及负0.84%的纪录新低，五年期公债收益率跌至近三个月最低的负0.57%，10年期公债收益率触及七周低位后小幅回升，交投清淡。

油市:

--原油价格微升，为连续第四日上涨，接近2015年中以来的最高水平，市场观望美国原油库存数据以及石油输出国组织(OPEC)新的一年里落实减产的证明。

美国原油结算时收高0.16美元，报54.06美元。布兰特原油收高0.13美元，报56.22美元。但在美国石油协会(API)公布数据显示上周美国原油库存意外增加后，油价在结算后交易中转跌。

金属市场:

--金价上涨，因有少量的实货需求，加之投资者空头回补，帮助抵消了美元上涨带来的拖累。现货金收报每盎司1,142.05美元。交投最活跃的美国2月期金收高2.1美元，或0.18%，报每盎司1,140.90美元。

--铜价上涨，因近期价格下跌、库存减少和主要消费国中国需求增加的预期，刺激投资者重返市场。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收升1.4%，报每吨5,545美元。期镍大跌2.9%，报10,105美元，稍早触及两个月低位的每吨10,100美元，部分因为预计印尼将出口更多镍矿石。(完)