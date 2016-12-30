《路透早报》--12月30日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国三季度国际收支平衡表、国际投资头寸表、中国外债等正式数，及中国银行业对外金融资产负债数据

--香港11月M-3货币供应和外汇基金资产，及11月底人民币存款数据

--澳洲11月民间部门信贷(0030)

--意大利11月生产者物价指数(PPI)(0900)

--美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1445)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--泰国央行公布货币政策报告

以下为12月29日下午5:00至12月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国因黑客干扰选举驱逐俄罗斯情报人员，制裁俄情报机构

美国总统奥巴马下令驱逐35名疑似俄罗斯间谍，并对俄国两个情报机构实行制裁，因其涉嫌在2016年总统大选期间用黑客(骇客)手段入侵政治团体。美国情报机关宣称俄罗斯总统普京本人指挥了在美国大选期间的干扰活动，黑客对多数为民主党的目标进行攻击，美俄关系因而更形恶化。

--美国11月商品贸易逆差扩大，劳动力市场接近充分就业

美国上月出口减少导致商品贸易赤字扩大；而上周初请失业金人数减少，是劳动力市场的又一积极信号。周四发布的两份报告表明，当特朗普下月就任美国总统时，劳动力市场可能基本实现充分就业，但国际贸易可能给经济带来拖累。

商务部称，不包括服务贸易的初步预估显示，11月出口比10月减少12亿美元，进口增加22亿美元。另外，劳工部称，截至12月24日当周，美国初请失业金人数减少1万人，经季节调整后为26.5万人。这是连续第95周初请失业金人数少于30万人的表明就业市场健康的门槛，为1970年以来的最长跨度。

CFETS篮子货币数量扩增美元权重调降，更看重对篮子货币稳定

--中国外汇交易中心(CFETS)周四宣布，明年起CFETS人民币汇率指数货币篮子新增11种货币至24种，其中美元权重由0.2640下调至0.2240，以进一步完善CFETS人民币汇率指数生成发布机制，增强汇率指数货币篮子代表性。

外汇交易中心的公告显示，2017年CFETS货币篮子新增11个币种，包括南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、匈牙利福林、波兰兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉、墨西哥比索。其中阿联酋迪拉姆和沙特里亚尔的权重分别为0.0187和0.0199。

--中国四季度企业家信心指数上升，认为货币政策偏松银行家比例下降

中国央行周四公布季度问卷调查报告显示，四季度企业家信心指数为54.2%，较上季提高3个百分点；企业家宏观经济热度指数亦提高至27.8%，其中46.2%的企业家认为宏观经济“偏冷”，比例较前次调查下降，52%认为“正常”。央行网站刊登问卷调查报告并称，四季度银行家宏观经济信心指数升至53.7%，有13.2%的银行家认为货币政策“偏松”，较上季下降3.5个百分点；81.1%的银行家认为“适度”。

--中国经济扩大对外开放，将修订外商投资产业指导目录--国务院

中国国务院周三召开常务会议，确定扩大对外开放积极利用外资的政策措施，将以深化改革促开放，降低制度性交易成本，推进对外资全面实施准入前国民待遇+负面清单管理模式，简化外资企业设立等程序；并落实内外资统一的注册资本制度。

--消息人士称，强生洽商收购瑞士药商Actelion后将其分拆

消息人士周四表示，美国强生正在洽商收购瑞士生物科技公司Actelion，准备将后者的商品化产品组合从研发资产中分离出来。这样的交易结构将使得强生能够以每股260美元左右的现金出价收购Actelion，略高于本月稍早强生中止洽谈时的出价。消息人士称，根据正在讨论的交易结构，Actelion的研发业务将被注入一家新的上市公司。他们表示，可能在1月末最终确定交易，并称相关洽谈仍有可能无果而终。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘小幅下跌，市场交投淡静，受银行股下跌拖累，交易商在为新的一年作准备。道琼工业指数收低13.90点，或0.07%，至19,819.78点；标准普尔500指数收跌0.66点，或0.03%，至2,249.26点；纳斯达克指数收挫6.47点，或0.12%，至5,432.09点。

--欧洲股市收低，受银行股跌势拖累，但英股富时100指数创下纪录收盘新高，因贵金属矿商跟随金价走强。英股富时100指数收高0.2%，报7,120.26点，连续第二日刷新纪录收盘高位，较今年10月所创的历史高位7,129.83点仅差不到10点。

泛欧STOXX 600指数收低0.4%，为12月14日来最大单日跌幅。德股DAX指数收低0.21%，法股CAC指数小跌0.2%。

汇市:

--美元兑日圆触及15日低点，因交易商利用假日季淡静的市况，对美元近期升势获利了结；而风险意愿减弱拖累美国公债收益率下滑，也令美元吸引力降低。美元尾盘跌0.5%，报116.65日圆。欧元升0.71%，报1.0481美元。美元指数跌0.59%，报102.690。

债市:

--美国公债收益率全线下跌，大部分触及两周低位，因在今年最后一个全天交易日内进行的七年期公债标售获强劲需求后，投资者寻求买入避险公债。10年期公债尾盘上涨8/32，收益率报2.48%，稍早收益率触及12月14日以来最低的2.46%。30年期公债尾盘上涨2/32，收益率报3.08%。

--意大利公债收益率持于近两周低点，此前意大利进行今年最后一次公债标售，尽管该国发生银行业危机，但公债需求仍有韧性。

欧元区公债收益率普遍下滑，德国10年期公债收益率跌至0.17%，创七周新低，因近期出现年底大涨行情后，投资者继续出脱部分头寸。

油市:

--原油期货走低，因上周美国原油库存意外增加，拖累油价在稍早触及去年7月以来最高后逆转走势。美国原油期货收跌0.29美元，或0.5%，报每桶53.77美元。布兰特原油期货下跌0.08美元，或0.1%，报每桶56.14美元。

金属市场:

--金价劲扬逾2%，因冒险意愿减弱，拖累美国公债收益率下滑，美元相对于日圆等避险货币的吸引力也降低。

现货金收高为每盎司1,158.24美元，盘中触及12月14日来最高的1,159.50美元。交投最活跃的美国2月期金收高1.5%，报每盎司1,158.1美元。

--铜价跟随股市走疲，假日季交投清淡，市场对美元上涨，及主要消费国中国可能出现流动性紧缩感到不安。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌1%，报每吨5,487美元，但仍高于上周触及的一个月低位5,419.50美元。(完)