《路透早报》--12月31日

[重大数据或新闻]

--今天是2016年的最后一个交易日。2016年，美股三大指数大幅收涨，欧洲股市小幅收跌，但英股富时100指数刷新纪录新高。美元兑一篮子主要货币今年连续第四年上涨，美元兑欧元连涨第三年，但兑日圆录得五年来首年下滑。油价创2009年来最大年度升幅。黄金全年上涨8%，结束了三年连跌的颓势。工业金属录得近几年来最佳的年度表现之一。

--欧洲央行执委科尔在接受德国证券报访问时称，央行未讨论结束资产购买计划的问题。不过，他表示，这迟早会在未来某个时点发生。“目前还没有将资产购买规模削减至零的计划。欧洲央行管委会甚至没有讨论过这个问题。未来需要讨论货币政策正常化，但在启动讨论时需要谨慎，”他在接受证券报访问时说。他指出，欧元区仍面临欧洲和全球其它地区的不确定性带来的风险，这些不确定性可能阻碍投资和消费，从而损及区内经济。

--俄罗斯新闻机构报道，该国周五宣布计划驱逐35名美国外交官，并禁止美国外交人员使用莫斯科的一个郊外别墅和仓库，以报复美国的制裁。俄新闻机构引述外长拉夫罗夫的话称，他向普京总统建议的这些措施。

--作为中国本轮房价涨幅较大的热点城市，北京和天津房地产调控继续升级。其中北京加强商品房现房销售管理，要求开发商备案后应在三日内一次性公开销售全部房源；天津则收紧个人住房公积金（组合）贷款首付款比例，由此前20%提高到不低于30%。

--中国家电制造商美的称，将在1月上半月完成对德国机器人制造商库卡的收购交易，此前美国当局为该交易亮起绿灯。库卡周五在另一份声明中称，该交易现在可以继续推进。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五在全年的最后一个交易日下跌，受苹果和其它科技股走低拖累，但主要股指今年全年仍大幅收高。节日季交投清淡，标普500指数连续第三日收跌。但该指数仍录得9.5%的年度涨幅。道琼工业指数今年全年大涨13.4%，但本周录得美国大选以来的首个周线跌幅。道琼工业指数收低57.18点，或0.29%，至19,762.60点；标准普尔500指数收跌10.43点，或0.46%，至2,238.83点；纳斯达克指数收挫48.971点，或0.90%，至5,383.117点。

--欧洲股市2016年小幅下跌，但矿业股和油气股大涨，加上银行股在今年年底反弹都给市场带来支撑。英股富时100指数攀升至纪录新高。泛欧STOXX 600指数在2016年最后一个交易日收高0.3%，欧洲大部分主要国家股市收高。矿业股大涨，扶助欧洲基本资源指数股今年劲升61.9%，从去年35%的跌势中强劲反弹。欧洲银行股指数全年仅收低6.8%，今年电信股垫底，下挫15.8%。泛欧STOXX 600指数今年小跌1.2%。意大利FTSE MIB指数今年下挫近10%，在欧洲股市中跌幅居前。德股DAX指数今年升6.9%，法股CAC指数今年涨4.9%，但西班牙IBEX指数则跌2%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币周五下滑，但今年整体则是连续第四年上涨。美元指数在2016年升约3.7%。周五纽约尾盘，美元指数跌0.38%，报102.290。美元兑日圆升0.18%，报116.74日圆，今年跌幅约2.9%，势将创五年来首个年度跌幅。今年英镑兑美元大跌约16.2%，为2008年来表现最差的一年。周五尾盘，英镑兑美元GBP=D4升0.62%，报1.2340美元。欧元兑美元尾盘涨0.39%，报1.0529美元，但今年仍将跌3%，连跌第三年。今年美元兑墨西哥披索和人民币分别大涨20.6%和7%。

债市:

--美国公债收益率周五收低，连续第三日下滑，以温和整固为表现疲弱的第四季及意外不断的2016年划上句号。今年美国公债为表现最差的固定收益资产，表现远逊于美国投资级别和高收益公司债和联邦政府支持的抵押贷款支持债券。指标10年期公债升8/32，收益率报2.446%。根据路透数据，今年美国10年期公债收益率升17个基点，在英国公投结果意外为脱欧后，该收益率一度跌至1.32%，但在美国大选后的数日内高见2.64%。

--随着周五2016年全年交易的结束，意大利和葡萄牙公债收益率势将录得2011年欧债危机以来的首个年度升幅。意大利10年期公债收益率今年上涨了约23个基点，至约1.83%；葡萄牙10年期公债收益率今年急升了约127个基点，至3.80%，根据Tradeweb数据，这是自2011年以来两个国家的借贷成本第一次年度上升。德国30年期公债收益率上升7个基点至0.94%，指标10年期德债收益率升3个基点，至0.20%。多数欧元区公债收益率全日上扬3-8个基点。

油市:

--原油期货周五在2016年最后一个交易日小幅收低，但今年仍创2009年来最大年度升幅，此前石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成减产协议，以缓解打压油价两年的供应过剩情况。美国原油期货收跌0.05美元，或0.1%，报每桶53.72美元。布兰特原油期货下跌0.03美元，或0.1%，报每桶56.82美元。今年布兰特原油期货大涨52%，美国原油期货攀升约45%，均为2009年来最大年度升幅，2009年布兰特原油期货和美国原油期货分别劲升78%和71%。

金属市场:

--金价周五下跌，美元走低的影响被年末的获利了结所抵消。金价2016年全年上涨逾8%，终结了连续三年下跌的走势。现货金触及12月14日以来最高的1,163.14美元，后回落至 1,150.5美元，下跌0.7%。金价全年上涨约8.5%，为2011年以来的最大年度升幅。美国2月期金收跌0.6%，报1,151.7美元。其它贵金属今年也收高，钯金表现最好，涨幅逾21%。铂金年度小幅上涨，为四年来的首个年度涨幅。现货银全年上涨约15%，为2010年以来的最佳年度表现。

--工业金属录得近期历史上最佳的年度表现之一，因需求忧虑减弱，供应收紧预期刺激买盘蜂拥入市，锌价在此轮升势中涨至九年高位。伦敦金属交易所(LME)锌价2016年较上年大涨60%，锡价急升45%，镍价升14%，铜价涨18%，为2012年来的首个年度涨幅。铝价全年上涨12%，铅价全年攀升12%。市场今年开局颇为暗淡，因主要消费国中国的需求增长疲弱，供应大量过剩。随着中国政府向经济注入资金，其中大部分流向基础设施建设，市场人气逐渐转好。特朗普在11月的美国大选中获胜后，对美国经济增长的乐观预期，给基金提供了入市的又一个理由，进一步巩固了市场人气。(完)