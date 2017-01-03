《路透早报》--1月3日（更新版）

（新增[重大数据或新闻]第五则美俄关系报道）

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--财新中国12月制造业PMI(0145)

--香港11月零售销售数据

--法国消费者物价调和指数(HICP)12月初值(0745)

--瑞士12月制造业采购经理人指数(PMI)(0830)

--德国12月就业数据(0855)

--英国12月Markit/CIPS制造业PMI(0930)

--德国消费者物价指数(CPI)和HICP 12月初值(1300)

--加拿大12月RBC经季节调整制造业PMI(1430)

--美国Markit制造业PMI 12月终值(1445)

--美国11月建筑支出、供应管理协会(ISM)12月制造业PMI(1500)

--韩国12月外汇储备(2100)

--韩国11月经常帐收支(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：暂无

以下为12月30日下午5:00至1月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IS宣称对伊斯坦布尔袭击事件负责，枪手仍未抓获

伊斯坦布尔一家夜总会元旦发生枪击事件，造成39人死亡，伊斯兰国(Islamic State, IS)周一宣称负责。作案枪手只有一名，目前仍然在逃。遭到枪击事件的夜总会名为Reina，遇难者有多名外国人，也有土耳其人，当时基督徒在此举行庆祝活动。据称此次袭击是为了报复土耳其军方参与叙利亚的军事行动。在安卡拉的一个新闻发布会上，土耳其政府发言人Numan Kurtulmus 未提到IS的上述声明，但表示这显然是土耳其在叙利亚的军事行动惹怒了恐怖主义集团及其背后的支持分子。

--中国央行称继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度保持中性

中国央行货币政策委员会召开第四季度例会称，将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度保持中性；并灵活运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。央行网站周五刊登的新闻稿并称，将改善和优化融资结构和信贷结构，提高直接融资比重；继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力，加强和完善风险管理。同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

中国央行行长周小川强调，2017年将保持货币政策稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性基本稳定；他并要求相关人员围绕外汇储备维护国际收支的基本职能，做好外储经营管理工作。

--中国12月官方制造业和非制造业PMI微降但均为年内次高，经济平稳扩张

数据显示中国经济平稳运行，2016年12月官方制造业和非制造业PMI虽较上月高点小幅回落，但均仍是年内次高；新订单和生产继续稳定增长，新出口订单保持扩张，惟价格指标进一步攀升令通胀担忧升温。中国国家统计局和物流与采购联合会周日联合公布，12月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.4，略低于路透调查预估中值51.5以及上月的51.7，但仍为年内次高；12月官方非制造业商务活动指数微降至54.5，上月为54.7。

--京津楼市调控再升级，北京加强商品房现房销售管理

作为中国本轮房价涨幅较大的热点城市，北京和天津房地产调控继续升级。其中北京加强商品房现房销售管理，要求开发商备案后应在三日内一次性公开销售全部房源；天津则收紧个人住房公积金（组合）贷款首付款比例，由此前20%提高到不低于30%。

西安市新年伊始收紧房地产调控，规定居民家庭在城六区范围内只能新购一套住房。

--俄外长建议对美国制裁进行报复 普京暂不考虑

俄罗斯新闻机构报道，该国周五宣布计划驱逐35名美国外交官，并禁止美国外交人员使用莫斯科的一个郊外别墅和仓库，以报复美国的制裁。俄新闻机构引述外长拉夫罗夫的话称，他向普京总统建议的这些措施。不过普京已表示不会驱逐任何人，至少在1月20日特朗普就任前不会反击美方的驱逐行动，但普京也说俄国保留采取报复措施的权力。

--欧元区制造业12月PMI表现强劲，状态良好迎新年

周一公布的调查显示，欧元区制造业以强劲之姿迎来2017年，2016年12月欧元区制造业活动以逾五年来最快速度升温，订单方面也呈增加态势。IHS Markit欧元区12月制造业采购经理人指数(PMI)终值为54.9，与早前公布的初值一致，为2011年4月以来最高水平。上述数据高于荣枯分水岭50，也高于11月份的53.7。衡量产出的一项指数则从54.1上升至56.1，为32个月高位。

[市场摘要]:(欧洲股市与欧元债市为1月2日市场报道，其余为去年12月30日市场报道)

股市:

--美国股市周五在全年的最后一个交易日下跌，受苹果和其它科技股走低拖累，但主要股指今年全年仍大幅收高。节日季交投清淡，标普500指数连续第三日收跌。但该指数仍录得9.5%的年度涨幅。道琼工业指数今年全年大涨13.4%，但本周录得美国大选以来的首个周线跌幅。道琼工业指数收低57.18点，或0.29%，至19,762.60点；标准普尔500指数收跌10.43点，或0.46%，至2,238.83点；纳斯达克指数收挫48.971点，或0.90%，至5,383.117点。

--欧洲主要股指周一在清淡市况中触及新高，强劲的制造业数据在2017年第一个交易日提振市场信心。意大利FTSE MIB指数收高1.7%，并触及2016年1月以来最高水平。德国DAX指数收涨1%，盘中触及将近17个月来最高点。法国CAC指数上涨0.4%，盘中一度涨至13个月高点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数上涨0.6%，为2015年12月以来最高水准。泛欧STOXX 600指数上涨0.5%，并且守在一年高位。英国及瑞士股市周一休市。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币周五下滑，但2016年整体则是连续第四年上涨。美元指数在2016年升约3.7%。周五纽约尾盘，美元指数跌0.38%，报102.290。美元兑日圆升0.18%，报116.74日圆，2016年跌幅约2.9%，创五年来首个年度跌幅。2016年英镑兑美元大跌约16.2%，为2008年来表现最差的一年。周五尾盘，英镑兑美元升0.62%，报1.2340美元。欧元兑美元尾盘涨0.39%，报1.0529美元，但2016年仍将跌3%，连跌第三年。2016年美元兑墨西哥披索和人民币分别大涨20.6%和7%。

债市:

--美国公债收益率周五收低，连续第三日下滑，以温和整固为表现疲弱的第四季及意外不断的2016年划上句号。2016年美国公债为表现最差的固定收益资产，表现远逊于美国投资级别和高收益公司债和联邦政府支持的抵押贷款支持债券。指标10年期公债升8/32，收益率报2.446%。根据路透数据，2016年美国10年期公债收益率升17个基点，在英国公投结果意外为脱欧后，该收益率一度跌至1.32%，但在美国大选后的数日内高见2.64%。

--南欧国家公债收益率(殖利率)周一跌至数周低位，此前公布的制造业数据强劲，且股市上涨，提振对较低评级欧元区公债的需求。葡萄牙10年期公债收益率一度跌10个基点至近四周最低点3.68%。意大利和西班牙公债收益率跌幅相似，双双触及约八周来最低点，分别为1.72%和1.31%。德国10年期公债收益率跌至八周低位约0.16%，不过交投整体清淡，因多个市场逢新年假日休市。

油市:

--原油期货周五在2016年最后一个交易日小幅收低，但2016年仍创2009年来最大年度升幅，此前石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成减产协议，以缓解打压油价两年的供应过剩情况。美国原油期货收跌0.05美元，或0.1%，报每桶53.72美元。布兰特原油期货下跌0.03美元，或0.1%，报每桶56.82美元。2016年布兰特原油期货大涨52%，美国原油期货攀升约45%，均为2009年来最大年度升幅，2009年布兰特原油期货和美国原油期货分别劲升78%和71%。

金属市场:

--金价周五下跌，美元走低的影响被2016年末的获利了结所抵消。金价2016年全年上涨逾8%，终结了连续三年下跌的走势。现货金触及12月14日以来最高的1,163.14美元，收报1,151.65美元，上涨0.02%。金价全年上涨约8.5%，为2011年以来的最大年度升幅。美国2月期金收跌0.6%，报1,151.7美元。其它贵金属2016年也收高，钯金表现最好，涨幅逾21%。铂金年度小幅上涨，为四年来的首个年度涨幅。现货银全年上涨约15%，为2010年以来的最佳年度表现。

--工业金属录得近期历史上最佳的年度表现之一，因需求忧虑减弱，供应收紧预期刺激买盘蜂拥入市，锌价在此轮升势中涨至九年高位。伦敦金属交易所(LME)锌价2016年较上年大涨60%，锡价急升45%，镍价升14%，铜价涨18%，为2012年来的首个年度涨幅。铝价全年上涨12%，铅价全年攀升12%。市场2016年开局颇为暗淡，因主要消费国中国的需求增长疲弱，供应大量过剩。随着中国政府向经济注入资金，其中大部分流向基础设施建设，市场人气逐渐转好。特朗普在11月的美国大选中获胜后，对美国经济增长的乐观预期，给基金提供了入市的又一个理由，进一步巩固了市场人气。(完)