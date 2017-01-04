《路透早报》--1月4日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月日经制造业PMI(0030)

--法国12月消费者信心指数(0745)

--意大利12月Markit/ADACI服务业PMI(0845)

--法国12月Markit服务业、综合PMI(0850)

--德国Markit服务业、综合PMI 12月终值(0855)

--欧元区12月Markit服务业、综合PMI 12月终值(0900)

--英国11月消费者信贷、12月Markit/CIPS建筑业PMI(0930)

--欧元区HICP 12月初值(1000)

--意大利CPI 12月初值(1000)

--美国前周MBA抵押贷款市场指数(1200)

--美国12月ADP民间就业岗位(1315)

--美国12月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数(1445)

--美国12月汽车销量年率(1830)

--澳洲12月AIG服务业指数(2230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月政策会议记录

--挪威央行副总裁Egil Matsen在奥斯陆商学院举行的第39届挪威经济学家学会年会上发表演说(0830)

以下为1月3日下午5:00至1月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国12月制造业活动触及两年高位，11月建筑支出创10年半最高

美国12月制造业活动加速，触及两年最高水准，因新订单和就业急增，表明油价下跌给制造业造成的拖累在一定程度上消退。周二公布的另一项数据显示，11月美国建筑支出触及10年半高位，可能给第四季成长带来进一步的提振。上述报告表明，候任总统特朗普从奥巴马政府手中接任时，美国经济状况强劲，就业市场接近充分就业。

供应管理协会(ISM)表示，12月美国制造业活动指数增长1.5个百分点，至54.7，为2014年12月以来最高。另外，商务部报告，11月美国建筑支出增长0.9%，至1.18万亿美元，为2006年4月以来最高水平。

--德国12月HICP初值高于预期，触及逾三年最高水准

周二公布的数据显示，德国12月通胀高于预期，触及逾三年最高水准，德国物价压力上升对于欧洲央行来说是令人高兴的迹象。德国联邦统计局公布，12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.7%，高于11月的同比上涨0.7%。这是2013年7月以来最高通胀年率，强于路透调查分析师预估的成长1.3%。12月消费者物价指数(CPI)初值较上年同期上升1.7%，亦高于11月的上涨0.8%。

德国联邦劳工局周二公布，该国12月失业人口降幅大于预期，令失业率保持在纪录低位。劳工局表示，经季节调整失业人口减少1.7万人至263.8万人，降幅是路透调查预估5,000人的三倍有余。经调整后失业率维持在6.0%，为1990年两德统一以来的最低水准。

--福特顺从特朗普意愿取消墨西哥建厂计划，将在美增加工作岗位

美国第二大汽车生产商福特汽车周二取消了在墨西哥建立新厂的计划，同时在密西根增加700个工作岗位。该公司原先的计划曾遭到美国当选总统特朗普的批评。目前特朗普又将炮口转向福特的竞争对手通用汽车，威胁将对在墨西哥生产的进口紧凑型轿车征收重税。

福特汽车首席执行官Mark Fields称，公司此举是对特朗普投以信任票，但主要是针对北美小型汽车需求下降的应对举措；福特原本打算在墨西哥工厂生产此类汽车。他表示，即便特朗普没有当选，公司也会作出相同决定。福特汽车还表示，将在密西根弗拉特罗克的工厂投资7亿美元，生产电动、混合及自动驾驶汽车。

--英国12月制造业增速意外触及两年半高位，因新订单强劲

周二公布的调查显示，12月英国制造业增速攀升至两年半高位，归功于海内外新订单，并进一步显示英国经济2016年以强劲表现收官。英国12月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)升至56.1，创2014年6月以来最高，11月为53.6。12月制造业PMI高于路透调查中的全部预估值，亦高过预估中值53.1。该制造业PMI数据显示，国内及出口订单量增长，但工厂面临的成本压力也在增长，这将逐步转嫁到明年的消费物价中。

--英特尔购买德电子地图公司HERE 15%的股份，进军自动驾驶领域

美国芯片巨擘英特尔表示，将购买德国电子地图公司HERE 15%的股份，以寻求进军自动驾驶技术领域。英特尔周二向德国反垄断办公室提交一份文件，要求批准其购买由戴姆勒、宝马和大众汽车联合控股的HERE的股份。英特尔未披露收购HERE股权交易的价值，但表示，交易预计将在第一季完成。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二大涨，大选后的升势延烧到新的一年，受助于威瑞森通讯和包括Alphabet及Facebook等科技股大涨。道琼工业指数收高119.16点，或0.6%，至19,881.76点；标准普尔500指数收高19点，或0.85%，至2,257.83点；纳斯达克指数上扬45.97点，或0.85%，至5,429.08点。

--欧洲股市上涨，续受金融股和商品股强势支撑，英股富时100指数新年首个交易日创新高，其他主要股指也触及高位。泛欧STOXX 600指数收高0.7%，此前触及2015年12月来最高水准。周一休市的英股富时100指数收高0.5%，报7,177.89点的纪录收盘新高，盘中也触及历史最高的7,205.45点。德国DAX指数收低0.12%，法国CAC指数.FCHI上涨0.35%。

汇市:

--美元兑欧元和一篮子主要货币升至14年最高，此前数据显示美国制造业稳固成长。美元指数升至103.820，为2002年12月来最高水准，此前数据显示，美国12月制造业活动加速，触及两年最高水准。在数据公布后，欧元兑美元跌至14年低位，至1.0342美元。美元兑日圆上涨，触及118.60日圆，为12月15日来最高，仅略低于2月来最高水准。美元兑日圆稍后回吐大部份涨幅，甚至一度跌至平盘以下，因投资者对美元日内的涨势锁定利润。美元兑墨西哥披索升至11月11日触及纪录高位以来最高水准。

债市:

--美国公债收益率在连跌三日后，周二大多上涨，受强劲的美国经济数据和中国及欧洲乐观经济报告支撑。不过因美股缩减涨幅，油价回落，公债价格也随之缩减了跌幅。美国30年期公债收益率因而跌至四周低点。尾盘，美国指标10年期公债跌4/32，收益率报2.446%。美国30年期公债升4/32，收益率报3.044%。两年期公债跌1/32，收益率报1.218%。

--欧元区公债收益率上涨，全球投资者在假期结束后重返市场，迎接他们的是油价大幅上涨和数据显示12月德国通胀触及逾三年来最高。德国10年期公债收益率上升10个基点，至两周高位0.29%，周一触及两个月低点0.16%。多数其他欧元区10年期公债收益率升8-13个基点，法国和爱尔兰10年期公债收益率升至远高于两周高位的水准。葡萄牙10年期公债收益率升多达23个基点，至3.95%高位，此为12月12日来最高，当天触及六个月高位。

油市:

--油价在2017年首个交易日下跌逾2%，从早盘触及的18个月高位回落，因美元攀升至2002年以来最高，且交易商锁定获利。布兰特原油期货跌1.35美元，或2.4%，收报每桶55.47美元。美国原油期货收挫1.39美元，或2.6%，报每桶52.33美元，为两周来最低收位。布兰特和美国原油盘中分别触及58.37和55.24美元的高位，但稍后转升为跌。

金属市场:

--金价攀升1%，触及近三周高位，因股市和其它风险资产回吐早盘涨幅，投资者买入黄金避险。铂金和钯金双双跳涨逾4%，因投资者在新年首日纷纷建立头寸。现货金收盘近持平，报每盎司1,158.82美元。美国2月期金收报每盎司1,162美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜从两周高位回软，因美元走强，盖过了对美国和中国消费稳固的预期。今日两国公布的经济数据显示，制造业活动改善迹象。三个月期铜收低0.6%，报5,500美元，稍早触及12月19日来最高的5,616.50美元。期铜下滑拖累期铝也跌至逾两个月最低的1,676美元，收盘跌0.4%，报1,687美元，期镍收在9月19日来最低的9,910美元。期铅收平，报2,015美元；期锌收低2.1%，报2,522美元；期锡跌0.8%，报20,950美元。(完)