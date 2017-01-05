《路透早报》--1月5日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国12月财新服务业PMI数据(0145)

--台湾12月CPI数据(0030)及外汇储备数据(0820)

--日经香港12月PMI数据

--瑞士12月消费者物价指数(CPI)(0815)

--意大利第三季公共预算赤字与GDP之比(0900)

--英国12月Markit/CIPS服务业PMI(0930)

--欧元区11月生产者物价指数(PPI)(1000)

--美国12月Challenger企业计划裁员岗位(1230)

--美国12月ADP民间就业岗位变动(1315)

--美国一周初请失业金人数(1330)

--加拿大11月工业产品和原材料价格(1330)

--美国Markit服务业和综合PMI 12月终值(1445)

--美国12月供应管理协会(ISM)非制造业PMI(1500)

--日本一周资本流动数据(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行首席经济学家兼货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹在伦敦的政府研究所发表演说(1300)

以下为1月4日下午5:00至1月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储会议记录指特朗普财政刺激或推升通胀，联储可能需加速升息

美联储周三发布的12月会议记录显示，几乎所有联储决策者都认为，特朗普政府的财政刺激政策，可能促进经济加速成长，很多与会委员预计，联储将会以更快的步伐升息。会议记录显示，候任总统特朗普作出的减税、基建支出和放松监管承诺，引发联储内部观点普遍发生转变。会议记录指出，“绝大多数与会委员都表示，其经济成长预估所面临的上档风险加大。”不过，会议记录显示，决策者可能暗示，如果通胀压力增加，联储将会更加积极地加息。

会议记录公布后，美国股市收高，标普500指数上扬0.57%。美元兑欧元和日圆走软，美元指数从14年高位回落。

--欧元区12月企业活动扩张速度创五年半最快，综合PMI终值为54.4

周三公布的调查显示，2016年结束时欧元区企业活动增速创五年半最快，因欧元走软在12月时刺激对欧元区商品和服务的需求。这种活动扩张，加上企业以2011年中期以来最大的幅度提价，将受到欧洲央行(ECB)决策者们的欢迎，他们多年来一直在努力想办法推高经济增长和通胀。

IHS Markit的12月欧元区综合采购经理人指数(PMI)终值从11月的53.9升至54.4，高于初值53.9，创下2011年5月以来最高。

--2016年美国汽车销量创出新高，增强三大车厂高管信心

汽车制造商表示，2016年美国市场包括轿车与卡车在内的新车销量创下纪录新高。投资者追捧汽车板块，因强劲的消费者信心和相对较低的燃油价格增强了该行业的前景。通用汽车和福特汽车股价分别收高5.5%和4.6%。

Autodata Corp表示，2016年美国汽车销量为1,755万辆，比2015年创下的前纪录高出0.4%。Autodata表示，12月销量增长3%，经季节调整后的销量年率为1,843万辆。这样的成绩促使美国市场上的销量最大的三家车厂--通用汽车、福特汽车和丰田汽车高管预测今年销量将接近2016年的纪录水平。

--波音737 MAX 8飞机赢得88亿美元订单，但仍未达公司目标

全球最大飞机制造商波音表示，其737 MAX 8飞机已获得80架订单，根据目录价格，价值约为88亿美元；虽为波音2016年销量再添一笔，但仍低于公司目标。这些订单表明波音2016年净销售至少536架喷射客机，相较之下，公司对商用客机的目标为销售量与交机量齐平，总数量介于745-750架。

截至2016年11月，波音已交付681架飞机。波音股价终场收高1.05%，报158.62美元。截至周二收盘，过去12个月公司股价上涨11.7%。

--英国12月建筑业PMI升至九个月高点，但英镑贬值拉动成本跳涨

英国公布的一项行业调查显示，12月建筑业扩张速度为九个月最快，受房屋建设活动增加提振，但英镑贬值，使得成 本上涨幅度为逾五年最大。Markit/CIPS公布的英国12月建筑业PMI升至54.2， 为3月以来最高，且远高于路透调查中分析师们预估的持稳于11月的52.8。但数据也突显出英国今年将面临公投退欧后英镑暴跌带来的挑战。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收高，此前美联储公布的12月会议记录显示，决策者担心美国当选总统特朗普的财政政策将促进经济加速成长，联储可能需要以更快的步伐升息，抑压通胀。道琼工业指数收高60.4点，或0.3%，至19,942.16点；标准普尔500指数收高12.92点，或0.57%，至2,270.75点；纳斯达克指数上扬47.92点，或0.88%，至5,477.01点。

--欧洲股市从一年高位小幅回软，在英国服装零售商Next下调盈利指引后股价暴跌，零售股受关注。泛欧STOXX 600指数收低0.1%。Next暴跌14.4%，为百分比跌幅最大的STOXX 600指数成份股。英国富时100指数收高0.17%，德国DAX指数和法国CAC指数均几收平盘。

汇市:

--美元兑欧元和日圆下滑，兑一篮子主要货币从14年高位回落，因在没有有关美国经济和升息时机新线索的情况下，投资人对增加美元押注持谨慎态度。欧元兑美元纽约尾盘升0.6%，报1.0465美元。美元兑日圆尾盘跌0.2%，报117.51日圆，在隔夜市场升至118.17日圆的高位。墨西哥披索兑美元跌至历史最低水平，重挫逾2%，至21.62披索。离岸人民币升至12月6日来最高的6.8707。

债市:

--美国公债收益率在震荡交投中持平至小跌，此前美联储发布的会议记录基调较市场预期的更不明朗，特别是关于新政府财政政策方面。美国指标10年期公债尾盘价格持平，收益率报2.451%。美国30年期公债升1/32，收益率报3.043%。美国两年期公债持平，收益率报1.230%。

--欧元区公债收益率在近期上涨后持稳，投资者消化证实欧元区通胀普遍上升的最新数据。德国10年期公债收益率守住了周二录得的所有涨幅，报0.28%。欧元区长期通胀预期指标--五年和五年远期损益平衡通胀率周三进一步上升，至1.787%，为逾一年最高水准。

油市:

--油价上涨近2%，因预期美国原油库存下降，且有迹象显示全球主要原油出口国将遵守本周生效的减产协议。布兰特原油期货上涨0.99美元，或1.8%，结算价报每桶56.46美元。美国原油期货上升0.93美元，或1.8%，报每桶53.26美元。

金属市场:

--黄金升至近四周高位，因美元从14年峰值回落，主要黄金消费国中国和印度实货需求上升。现货金升至12月9日来最高1,167.83美元，收盘近持平，报每盎司1,163.4美元。美国期金收涨0.3%，报1,165.30美元。钯金最多升4.7%，至742.60美元，为12月9日来最高。铂金下跌0.09%，至936.25美元，此前升至四周高位950.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜上涨，因美元从14年高位回落，且中国计划今年投产铁路新线2,100公里，提振了需求预期。三个月期铜收高2.6%，报5,645美元。期锌收高3.9%，报2,621美元，期铅大涨3.2%，报2,079美元，期镍升3.1%，报10,220美元。期锡涨0.9%，报21,145美元。期铝收盘跌0.1%，报1,685美元。(完)