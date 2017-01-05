《路透早报》--1月5日

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--中国12月财新服务业PMI数据(0145)
--台湾12月CPI数据(0030)及外汇储备数据(0820)
--日经香港12月PMI数据
--瑞士12月消费者物价指数(CPI)(0815)
--意大利第三季公共预算赤字与GDP之比(0900)
--英国12月Markit/CIPS服务业PMI(0930)
--欧元区11月生产者物价指数(PPI)(1000)
--美国12月Challenger企业计划裁员岗位(1230)
--美国12月ADP民间就业岗位变动(1315)
--美国一周初请失业金人数(1330)
--加拿大11月工业产品和原材料价格(1330)
--美国Markit服务业和综合PMI 12月终值(1445)
--美国12月供应管理协会(ISM)非制造业PMI(1500)
--日本一周资本流动数据(2350)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--英国央行首席经济学家兼货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹在伦敦的政府研究所发表演说(1300)
以下为1月4日下午5:00至1月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--美联储会议记录指特朗普财政刺激或推升通胀，联储可能需加速升息
美联储周三发布的12月会议记录显示，几乎所有联储决策者都认为，特朗普政府的财政刺激政策，可能促进经济加速成长，很多与会委员预计，联储将会以更快的步伐升息。会议记录显示，候任总统特朗普作出的减税、基建支出和放松监管承诺，引发联储内部观点普遍发生转变。会议记录指出，“绝大多数与会委员都表示，其经济成长预估所面临的上档风险加大。”不过，会议记录显示，决策者可能暗示，如果通胀压力增加，联储将会更加积极地加息。
会议记录公布后，美国股市收高，标普500指数上扬0.57%。美元兑欧元和日圆走软，美元指数从14年高位回落。
--欧元区12月企业活动扩张速度创五年半最快，综合PMI终值为54.4
周三公布的调查显示，2016年结束时欧元区企业活动增速创五年半最快，因欧元走软在12月时刺激对欧元区商品和服务的需求。这种活动扩张，加上企业以2011年中期以来最大的幅度提价，将受到欧洲央行(ECB)决策者们的欢迎，他们多年来一直在努力想办法推高经济增长和通胀。
IHS Markit的12月欧元区综合采购经理人指数(PMI)终值从11月的53.9升至54.4，高于初值53.9，创下2011年5月以来最高。
--2016年美国汽车销量创出新高，增强三大车厂高管信心
汽车制造商表示，2016年美国市场包括轿车与卡车在内的新车销量创下纪录新高。投资者追捧汽车板块，因强劲的消费者信心和相对较低的燃油价格增强了该行业的前景。通用汽车和福特汽车股价分别收高5.5%和4.6%。
Autodata Corp表示，2016年美国汽车销量为1,755万辆，比2015年创下的前纪录高出0.4%。Autodata表示，12月销量增长3%，经季节调整后的销量年率为1,843万辆。这样的成绩促使美国市场上的销量最大的三家车厂--通用汽车、福特汽车和丰田汽车高管预测今年销量将接近2016年的纪录水平。
--波音737 MAX 8飞机赢得88亿美元订单，但仍未达公司目标
全球最大飞机制造商波音表示，其737 MAX 8飞机已获得80架订单，根据目录价格，价值约为88亿美元；虽为波音2016年销量再添一笔，但仍低于公司目标。这些订单表明波音2016年净销售至少536架喷射客机，相较之下，公司对商用客机的目标为销售量与交机量齐平，总数量介于745-750架。
截至2016年11月，波音已交付681架飞机。波音股价终场收高1.05%，报158.62美元。截至周二收盘，过去12个月公司股价上涨11.7%。
--英国12月建筑业PMI升至九个月高点，但英镑贬值拉动成本跳涨
英国公布的一项行业调查显示，12月建筑业扩张速度为九个月最快，受房屋建设活动增加提振，但英镑贬值，使得成 本上涨幅度为逾五年最大。Markit/CIPS公布的英国12月建筑业PMI升至54.2， 为3月以来最高，且远高于路透调查中分析师们预估的持稳于11月的52.8。但数据也突显出英国今年将面临公投退欧后英镑暴跌带来的挑战。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周三收高，此前美联储公布的12月会议记录显示，决策者担心美国当选总统特朗普的财政政策将促进经济加速成长，联储可能需要以更快的步伐升息，抑压通胀。道琼工业指数收高60.4点，或0.3%，至19,942.16点；标准普尔500指数收高12.92点，或0.57%，至2,270.75点；纳斯达克指数上扬47.92点，或0.88%，至5,477.01点。
--欧洲股市从一年高位小幅回软，在英国服装零售商Next下调盈利指引后股价暴跌，零售股受关注。泛欧STOXX 600指数收低0.1%。Next暴跌14.4%，为百分比跌幅最大的STOXX 600指数成份股。英国富时100指数收高0.17%，德国DAX指数和法国CAC指数均几收平盘。
汇市:
--美元兑欧元和日圆下滑，兑一篮子主要货币从14年高位回落，因在没有有关美国经济和升息时机新线索的情况下，投资人对增加美元押注持谨慎态度。欧元兑美元纽约尾盘升0.6%，报1.0465美元。美元兑日圆尾盘跌0.2%，报117.51日圆，在隔夜市场升至118.17日圆的高位。墨西哥披索兑美元跌至历史最低水平，重挫逾2%，至21.62披索。离岸人民币升至12月6日来最高的6.8707。
债市:
--美国公债收益率在震荡交投中持平至小跌，此前美联储发布的会议记录基调较市场预期的更不明朗，特别是关于新政府财政政策方面。美国指标10年期公债尾盘价格持平，收益率报2.451%。美国30年期公债升1/32，收益率报3.043%。美国两年期公债持平，收益率报1.230%。
--欧元区公债收益率在近期上涨后持稳，投资者消化证实欧元区通胀普遍上升的最新数据。德国10年期公债收益率守住了周二录得的所有涨幅，报0.28%。欧元区长期通胀预期指标--五年和五年远期损益平衡通胀率周三进一步上升，至1.787%，为逾一年最高水准。
油市:
--油价上涨近2%，因预期美国原油库存下降，且有迹象显示全球主要原油出口国将遵守本周生效的减产协议。布兰特原油期货上涨0.99美元，或1.8%，结算价报每桶56.46美元。美国原油期货上升0.93美元，或1.8%，报每桶53.26美元。
金属市场:
--黄金升至近四周高位，因美元从14年峰值回落，主要黄金消费国中国和印度实货需求上升。现货金升至12月9日来最高1,167.83美元，收盘近持平，报每盎司1,163.4美元。美国期金收涨0.3%，报1,165.30美元。钯金最多升4.7%，至742.60美元，为12月9日来最高。铂金下跌0.09%，至936.25美元，此前升至四周高位950.10美元。
--伦敦金属交易所(LME)期铜上涨，因美元从14年高位回落，且中国计划今年投产铁路新线2,100公里，提振了需求预期。三个月期铜收高2.6%，报5,645美元。期锌收高3.9%，报2,621美元，期铅大涨3.2%，报2,079美元，期镍升3.1%，报10,220美元。期锡涨0.9%，报21,145美元。期铝收盘跌0.1%，报1,685美元。(完)
(整理 张荻； 审校 陈宗琦)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。