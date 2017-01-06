《路透早报》--1月6日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本11月加班工资(0000)

--澳洲11月商品/服务贸易收支(0030)

--德国11月工业订单、实质零售销售(0700)

--法国11月经常帐收支、贸易收支(0745)

--香港12月份外储数据(0830)

--欧元区11月零售销售、12月企业景气指数(1000)

--欧元区11月生产者物价指数(PPI)(1000)

--美国12月非农就业数据、11月国际贸易收支(1330)

--加拿大12月就业数据、11月贸易收支(1330)

--加拿大12月Ivey采购经理人指数(PMI)(1500)

--美国11月工厂订单(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中共中央十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议召开，至8日。

--美国芝加哥联储总裁埃文斯参加全美商业经济协会(NABE)和美国经济学会主办的小组讨论会，题为“最初或最后手段的回应：在超低利率时代的央行策略”(1615)。

--美国里奇蒙联储总裁拉克尔在马里兰银行家协会的经济展望论坛上，就“经济展望，2017年1月”发表演说(1800)。

--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加由全美商业经济协会(NABE)和美国经济学会主办的小组讨论会，题为“美国和全球经济展望”(2030)。

以下为1月5日下午5:00至1月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--新订单急增提振美国服务业活动，初请失业金人数降至近43年低位

美国服务业活动12月保持在一年高位，因新订单急增。上周初请失业金人数降至近43年低位，表明2016年末美国经济增长势头强劲。供应管理协会(ISM)周四公布的数据还显示，服务业投入物价持续攀升，可能暗示通胀处于极低水平的日子即将结束。ISM表示，12月服务业活动指数为57.2，与11月创下的2015年10月以来最高持平。

此外，民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，美国12月民间就业岗位增加15.3万个，低于分析师预估。美国劳工部也报告，截至12月31日当周，美国初请失业金人数减少2.8万，经季节性调整后为23.5万，接近11月中创下的23.3万的1973年11月以来最低。

--沙特将1月石油产量削减至每日1,005.8万桶

据熟知沙特石油政策的海湾地区消息人士，沙特1月石油日产量至少削减了48.6万桶，降至1,005.8万桶，全面落实石油输出国组织(OPEC)的减产协议。另外，消息人士周四称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已开始在全球与客户商议将2月沙特装船的原油供应减少3-7%；该国正以行动兑现减产承诺。

--特朗普称若丰田在墨西哥为美国生产卡罗拉车，则面临重税

美国当选总统特朗普周四将炮口对准日本丰田汽车，他扬言如果丰田汽车将为美国市场而生产的卡罗拉车工厂设在墨西哥，则将向丰田汽车课征重税。特朗普在推特上发文称，“丰田汽车表示将在墨西哥Baja设立新厂为美国生产卡罗拉车，没门！要么在美国建厂，要么支付高额的边境税。”这是特朗普最新一次针对汽车公司在墨西哥建厂开火，也是第一次针对一家外国汽车生产商。

丰田汽车社长丰田章男周四在日本表示，丰田不会立即做出限制在墨西哥生产的计划，倾向于等到1月20日特朗普就任总统后再决定是否要做出调整。

--韩国财长称，中国对韩国决定部署萨德反导系统采取间接报复行动

韩国企划财政部长官柳一镐表示，中国疑似对韩国去年决定部署美国萨德反导系统采取间接报复行动。柳一镐在企划财政部的记者会上称，“中国官方对此予以否认，但我们感觉他们的行动与此事有关系，且已经做出了间接的回应。”柳一镐并未进一步说明他所谓的“间接行动”意味着什么，但中国近期拒绝了韩国航空公司增加包机航班的申请。

--欧元区11月生产者物价连续三个月环比上涨，因能源价格劲扬

欧盟统计局周四公布数据显示，欧元区11月生产者物价指数(PPI)连续第三个月环比上涨，主因能源价格大涨，这抵消了消费品价格的低迷影响。欧盟统计局称，11月欧元区19个成员国的出厂价较前月增长0.3%，较上年同期增长0.1%。11月环比增幅虽然低于10月的增长0.8%，但确立了9月开始的上升趋势。不过，消费品价格低迷，证实通胀趋势仍没有出现结构性的变化，大体上依然由容易波动的能源价格驱动。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市纳斯达克指数周四创纪录收盘高位，受亚马逊涨势所助，但梅西百货和Kohl's等百货公司股票深跌，为大盘带来压力。但抢走百货公司顾客的在线零售商亚马逊劲升3.07%，扶助纳斯达克指数创下纪录收盘高位。纳斯达克指数上涨10.93点或0.2%，至5,487.94点，较12月27日创下的前纪录高位高出不到1点。道琼工业指数下跌42.87点或0.21%，至19,899.29点；标准普尔500指数微跌1.75点或0.08%，至2,269.00点。

--欧洲股市保持在近期高位附近，英国富时100指数触及新高，因房屋建筑商和矿业股走强。泛欧STOXX 600指数周四收涨0.1%，英国富时100指数升0.1%，此前触及纪录高位7,211.96点。德国DAX指数收升0.01%，法国CAC指数收涨0.03%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币跌至三周低位，美国通胀和失业率数据未能逆转，在人民币兑美元创下纪录最高涨幅之一后出现的美元跌势。香港隔夜借贷成本上升，扶助离岸人民币兑美元升至近两个月最高水准，录得2010年推出以来最大两日涨幅。美元指数下挫1.3%，至101.300的低位，录得9月6日来最大单日百分比跌幅。美元兑日圆纽约尾盘跌1.4%，兑欧元和瑞郎各下跌约1%。美元兑日圆触及12月14日来最低水准，兑欧元和瑞郎触及12月30日来最低。

债市:

--美国公债收益率全面下挫，连降第三个交易日，因即将上任的特朗普政府的政策充满不确定性，投资人愈发厌恶风险。周四公债价格上涨由中期债引领，五年期公债和七年期公债收益率降至四周低点。长期公债收益率也下滑，30年期公债收益率降至五周低点，10年期公债收益率跌至四周低点。尾盘，美国指标10年期公债价格升25/32，收益率报2.358%，盘中收益率触及2.346%的四周低点。美国30年期公债升逾一大点，收益率报2.950%，为五周低点。

--西班牙和葡萄牙公债收益率上涨，因法国和西班牙的发债令投资人注意力转至本月欧元区的大量公债供应。葡萄牙10年期公债收益率升14个基点，报4.08%，为约一年最高，因投资人揣测葡萄牙可能在1月透过银团发售公债。西班牙10年期公债收益率升多达10个基点，至1.54%的三周高位。法国和意大利10年期公债收益率也触及三周高位，德国指标10年期公债升至0.3%，为两周多最高。但尾盘多数欧元区公债收益率缩减涨幅，德国和法国公债收益率跟随美债下滑。

油市:

--油价交投震荡，终场收高，受沙特阿拉伯已经减产以履行石油输出国组织(OPEC)减产协议的消息提振，此前美国公布上周汽油和馏分油库存意外猛增，一度拖累油价下挫。美国原油期货收高0.50美元或0.9%，报每桶53.76美元，布兰特原油期货收高0.43美元或0.8%，报每桶56.89美元，盘中触及57.35美元的日高。

金属市场:

--金价攀升至一个月高位，因美元从本周稍早触及的14年高位进一步回落。钯金在稍早延续本周凌厉涨势，触及四周高位后掉头下行。现货金盘中一度上涨1.85%，触及12月5日以来最高每盎司1,184.90美元，稍后缩减涨幅，收报每盎司1,180.39美元。本周有望上扬2.5%，创6月来最大周升幅。美国2月期金收涨1.5%，报每盎司1,181.30美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，因投资人获利了结，但对中国经济强劲成长的预期及人民币大涨支撑了对中国工业金属需求的乐观情绪。三个月期铜收低1.2%，报5,580美元。期铅收低1.2%，报2,053.5美元，期镍升0.7%，报10,290美元。期铝收高1%，报1,702美元，期锡下滑0.3%，报21,075美元。期锌收低0.1%，报2,618.5美元。(完)