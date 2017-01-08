《路透早报》--1月8日

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
[重大数据或新闻]
--美国周五公布的12月就业数据稳健，巩固美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息预期，推高美元指数和美债收益率，美股纳斯达克指数和标普500指数双双创下纪录高位，道琼工业指数盘中离两万点大关仅差不到1点。
--美国12月就业岗位增长不及预期，但薪资反弹，表明就业市场改善的势头仍未改变，为今年经济加速成长，美联储进一步加息奠定了基础。劳工部报告，12月美国非农就业岗位增加15.6万，10月和11月数据被上修，就业岗位累积再增加1.9万。12月平均时薪增长0.10美元，或0.4%，11月为下降0.1%。周五公布的另一项数据显示，11月美国贸易逆差扩阔6.8%，至452亿美元，因油价上涨导致进口攀升至逾一年最高水平。
--芝加哥联储总裁埃文斯表示，如果经济数据略强于他的预期，联储今年可能升息三次。达拉斯联储总裁柯普朗称，预计今年美国经济成长超过2%，应逐步耐心的撤走宽松政策。
--周五欧美公布的重要经济数据包括：
* 美国商务部公布，11月工厂订单较上月下跌2.4%，预估为下跌2.2%，10月修正后为增加2.8%，前值为增加2.7%。美国11月耐久财订单修正后为较前月下降4.5%，前值为下降4.6%。
* 加拿大统计局公布，加拿大11月贸易顺差为5.3亿加元；10月修正为逆差10.2亿加元(前值为逆差11.3亿加元)。
* 加拿大统计局公布，加拿大12月就业岗位增加5.37万个，全职就业增加8.13万个。12月失业率为6.9%，11月为6.8%。
* 欧盟执委会公布，欧元区12月经济景气指数为107.8(路透调查预估为106.8)。欧元区12月消费者信心指数为负5.1(预估为负5.1)。
* 欧盟统计局公布数据显示，欧元区11月零售销售较10月下降0.4%，确认了市场预期。
* 官方数据显示，英国2016年第三季单位劳工成本同比增幅从第二季的2.2%小幅升至2.3%，为2013年最后三个月以来的最高水平。
--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周五表示，尽管最新的数据显示欧元区通胀率在加快，但现在公布对抗经济低迷取得胜利还为时尚早。
--中国国家外汇管理局周五称，2017年重点将完善宏观审慎跨境资本流动管理框架，防范跨境资本流动风险，并将加强真实性合规性审核，加大对外汇违法违规行为检查力度和惩处强度。
--中国人民银行表示，今年要保持货币政策稳健中性，切实防范化解金融风险，稳妥推进重点领域和关键环节的金融改革，深入推进利率市场化改革，并保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周五上涨，道琼工业指数历史上首次离两万点大关仅差不到1点，而纳斯达克指数和标普500指数双双创纪录高位，受苹果大涨带动。持续了两个月的美国股市特朗普行情继续延烧。加拿大联邦竞争局表示，结束对苹果为期两年的调查，没有找到足够证据证明苹果涉及反竞争行为。消息带动苹果攀升1.1%。道琼工业指数上涨64.51点，或0.32%，至19,963.80点，盘中高见19,999.63点。标准普尔500指数上涨7.98点，或0.35%，至2,276.98点，为历史最高收位。纳斯达克指数上涨33.12点，或0.6%，至5,521.06点，也为纪录收盘高位。本周，美国股市道琼工业指数升1%，标准普尔500指数上涨1.7%，纳斯达克指数升2.6%。
--欧洲股市从低点反弹，此前美国公布的就业报告中薪资增长强于预期，盖过了逊于预期的就业岗位增长数据。指标泛欧STOXX 600指数本周表现为12月中来最佳，该指数在美国非农就业报告公布后反弹。泛欧STOXX 600指数收跌0.1%，但本周仍升1.1%。
汇市:
--美元走强，受助于美国就业数据稳健。美元兑日圆周五上扬1.5%，日内高见117.18日圆，本周有望上涨。欧元兑美元跌至1.0525美元的低位，但本周仍势将连涨第三周。美元指数上扬0.7%，报101.92。
债市:
--美国公债收益率从数周低位反弹，此前数据显示，尽管12月美国就业岗位增幅不及预期，但薪资增长，可能促使美联储考虑最早在今年首季升息。纽约尾盘，10年期美债价格下跌13/32，收益率报2.419%，周四尾盘报2.368%。30年期美债价格下挫25/32，收益率从周四的2.963%升至3.002%。两年期美债收益率从周四的1.178%升至1.213%。美国五年期和七年期公债收益率也从四周低位反弹，分别报1.923%和2.228%。
--欧元区公债收益率(殖利率)有望在新年第一个交易周录得至少一个月来最大周线涨幅，通胀担忧和美国就业数据强劲推高收益率。在美国就业数据公布后，欧元区国家公债收益率全线上涨，葡萄牙10年期公债收益率升至11个月高位4.10%。德国指标10年期公债收益率报0.30%，日内涨5个基点，本周累计上涨9.5基点，为一个月来首次出现周线上涨。法国、爱尔兰和奥地利10年期公债收益率全都录得近两个月最大周线涨幅。
油市:
--油价小涨，因期货买盘，本周周线上升，但美元走坚和对石油输出国组织(OPEC)产油国是否会落实减产协议的疑虑犹存，限制了油价升幅。布兰特原油期货收高0.21美元，报每桶57.10美元，连续第二周周线上升。美国原油期货收升0.23美元，报每桶53.99美元，连续第三周周线上涨。
金属市场:
--金价从前一日触及的一个月高位回落，因美国稳健的就业报告推动美元走强。钯金有望录得3月来最大周度涨幅，因美国汽车销售创纪录。1951 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,171.70美元，但本周上涨1.75%，为两个月来最大周度涨幅。美国2月期金收跌7.9美元，或0.67%，报每盎司1,173.4美元。现货钯金盘中触及五周高位757.70美元，后收窄涨幅，日内上扬2.4%，报每盎司756.10美元。钯金本周上扬11%，为3月以来最大周度涨幅。
--伦敦金属交易所(LME)期铜持稳，因在美国公布强劲的就业报告后，投资人轧平仓位，他们关注美元走强，并试图判断市场已经消化的中美经济复苏程度。三个月期铜收高0.2%，报5,590美元。去年期铜大涨18%，今年首周上涨1.2%。(完)
(整理 利棣儿；审校 李军)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
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油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。