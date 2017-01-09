《路透早报》--1月9日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲11月建筑许可和12月ANZ招聘广告(0030)

--德国11月工业生产和11月贸易收支(0700)

--台湾12月海关进出口数据(0800)

--瑞士11月零售销售(0815)

--英国12月Halifax房价指数(0830)

--意大利11月失业率(0900)

--欧元区1月Sentix投资者信心指数(0930)/11月失业率(1000)

--美国12月就业趋势指数(1500)/11月消费者信贷(2000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行副总裁夏菲克就中央银行的未来发表演说(1830)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济前景发表演说(1800)

--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在康涅狄格州工商会年度经济峰会和前景会议上发表讲话(1400)

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就货币政策发表讲话(1740)

以下为1月6日下午5:00至1月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国12月就业增长放缓但薪资强劲反弹，表明就业市场改善势头稳固

美国12月就业岗位增长不及预期，但薪资反弹，表明就业市场改善的势头仍未改变，为今年经济加速成长，美国联邦储备委员会(FED/美联储)进一步加息奠定了基础。劳工部周五报告，12月美国非农就业岗位增加15.6万；虽然不及预期，但足以吸收新增的适龄劳动人口。2016年，美国经济共创造了216万个就业岗位。12月平均时薪增长0.10美元，或0.4%，按年增长2.9%，为2009年6月以来最大月增幅。数据公布后，美元兑一篮子货币走强，美国公债价格回落，美股走高。

另一项数据显示，11月美国贸易逆差扩阔6.8%，至452亿美元，因油价上涨导致进口攀升至逾一年最高水平。

--中国去年末外储创近六年新低全年降幅缩至近一成，主因维稳汇率

中国央行周六公布数据显示，2016年末中国外汇储备降至3.01万亿美元的近六年新低，全年减少3,198亿美元，但降幅9.6%较上年的13%收窄。国家外汇管理局对此解释称，央行稳定人民币汇率是外储规模下降的主要原因；分析师则预计1月外储将继续走低。外管局网站新闻稿指出，从12月的情况看，央行向市场提供外汇资金以调节外汇供需平衡、非美元货币对美元总体贬值等多重因素综合作用，影响外汇储备规模出现下降。

之前，中国人民银行在周五表示，今年要保持货币政策稳健中性，切实防范化解金融风险，稳妥推进重点领域和关键环节的金融改革，深入推进利率市场化改革，并保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中国国家外汇管理局周五称，2017年重点将完善宏观审慎跨境资本流动管理框架，防范跨境资本流动风险，并将加强真实性合规性审核，加大对外汇违法违规行为检查力度和惩处强度。

--芝加哥FED总裁松口支持升息三次，美联储再添鹰派抬头迹象

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，美联储今年有可能升息三次，升息步伐快于他几个月前的预估，变得与多数美联储官员看法一致。埃文斯今年在联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权，他的这番评论让外界更加认为，如果即将上任的特朗普政府推出财政刺激，美联储可能加快升息步调。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特及里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，他们愿意支持更快的升息步伐。但达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，他支持缓步且耐心的升息路线，他认为现在还不能确知特朗普的政策是否会提高经济增速。

此外，美联储理事鲍威尔在周六的一场会议上直接提到即将上任的特朗普政府，称政府推行更多的有利商业的监管措施和对经济的财政支持，可能有助于改善美国近几年过于依赖美联储的各种政策组合。他的言论显示，特朗普的一些政策将受到美联储官员的欢迎，这些官员曾一再敦促其他政府机构采取更多行动扶助美国经济。

--特朗普承认俄罗斯介入选举期间的黑客攻击行动--助手

候任白宫幕僚长普理伯斯周日表示，美国总统当选人特朗普接受美国情报界的结论，即俄罗斯参与了美国总统选举期间的黑客攻击行动，并可能采取相应的行动。普理伯斯表示，特朗普相信俄罗斯是黑客攻击美国民主党机构的幕后主使。但他没有明言，特朗普是否同意黑客攻击受命于俄罗斯总统普京的说法。

--大众汽车与美国接近达成协议，支付数十亿美元和解刑事调查

大众汽车与美国司法部接近达成协议，和解对大众柴油车排放造假的刑事及民事控诉，另外，大众汽车终于获得美国环境保护局批准，修复约7万辆柴油车，这些进展都是大众走出排放造假丑闻的重要关键。根据多名知情消息人士指出，与司法部的和解协议可能要让大众支付超过40亿美元，最快可能在未来一周内宣布。

--加拿大就业增长及贸易数据意外强劲，经济回春希望浓厚

加拿大12月新增就业劲升，全职就业岗位终见反弹，扭转就业市场疲软情势，暗示加拿大经济或许已走出低油价导致的两年痛苦期。加拿大12月新增5.37万个就业岗位，2016年全年增加21.4万个，为2012年以来最大全年增幅，打破市场原先预测的12月就业岗位持平。加拿大就业好转的迹象，激励加元兑美元升至1.3216加元。数据公布前为1.3268加元。

另外公布的贸易数据显示，加拿大11月贸易收支录得两年多以来的首次贸易顺差，显示随着美国经济增强，加拿大出口终于提高动能。

--独家：消息称伊朗趁OPEC减产之机夺回市场份额，售出逾1,300万桶原油

根据行业消息人士和数据显示，伊朗出售了超过1,300万桶在海上储存已久的原油，利用石油输出国组织(OPEC)减产之机夺回被西方制裁前的市场份额，并寻求新的买家。根据汤森路透原油流动数据，伊朗在海上储存的原油从10月初的2,960万桶下降至1,640万桶。数据显示，在原油数据骤降前，海上储存原油规模在2016年一直鲜有变动，去年初时为2,970万桶。根据消息人士和数据显示，伊朗在近几个月将原油出售给包括中国，印度和韩国的亚洲买家，以及包括意大利和法国在内的欧洲买家。目前不清楚是哪些公司买入伊朗原油。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上涨，道琼工业指数历史上首次离两万点大关仅差不到1点，而纳斯达克指数和标普500指数双双创纪录高位，受苹果大涨带动。持续了两个月的美国股市特朗普行情继续延烧。加拿大联邦竞争局表示，结束对苹果为期两年的调查，没有找到足够证据证明苹果涉及反竞争行为。消息带动苹果攀升1.1%。道琼工业指数上涨64.51点，或0.32%，至19,963.80点，盘中高见19,999.63点。标准普尔500指数上涨7.98点，或0.35%，至2,276.98点，为历史最高收位。纳斯达克指数上涨33.12点，或0.6%，至5,521.06点，也为纪录收盘高位。本周，美国股市道琼工业指数升1%，标准普尔500指数上涨1.7%，纳斯达克指数升2.6%。

--欧洲股市从低点反弹，此前美国公布的就业报告中薪资增长强于预期，盖过了逊于预期的就业岗位增长数据。指标泛欧STOXX 600指数本周表现为12月中来最佳，该指数在美国非农就业报告公布后反弹。泛欧STOXX 600指数收跌0.1%，但本周仍升1.1%。英股富时100指数收高0.2%，创纪录收盘新高，并连升第五周。德国DAX指数收升0.12%，法国CAC指数收涨0.19%。

汇市:

--美元走强，受助于美国就业数据稳健。美元兑日圆周五上扬1.5%，日内高见117.18日圆，本周有望上涨。欧元兑美元跌至1.0525美元的低位，但本周仍势将连涨第三周。美元指数上扬0.7%，报101.92。

债市:

--美国公债收益率从数周低位反弹，此前数据显示，尽管12月美国就业岗位增幅不及预期，但薪资增长，可能促使美联储考虑最早在今年首季升息。纽约尾盘，10年期美债价格下跌13/32，收益率报2.419%，周四尾盘报2.368%。30年期美债价格下挫25/32，收益率从周四的2.963%升至3.002%。两年期美债收益率从周四的1.178%升至1.213%。美国五年期和七年期公债收益率也从四周低位反弹，分别报1.923%和2.228%。

--欧元区公债收益率(殖利率)有望在新年第一个交易周录得至少一个月来最大周线涨幅，通胀担忧和美国就业数据强劲推高收益率。在美国就业数据公布后，欧元区国家公债收益率全线上涨，葡萄牙10年期公债收益率升至11个月高位4.10%。德国指标10年期公债收益率报0.30%，日内涨5个基点，本周累计上涨9.5基点，为一个月来首次出现周线上涨。法国、爱尔兰和奥地利10年期公债收益率全都录得近两个月最大周线涨幅。

油市:

--油价受期货买盘提振小涨，本周周线上升，但美元走坚和对石油输出国组织(OPEC)产油国是否会落实减产协议的疑虑犹存，限制了油价升幅。布兰特原油期货收高0.21美元，报每桶57.10美元，连续第二周周线上升。美国原油期货收升0.23美元，报每桶53.99美元，连续第三周周线上涨。

金属市场:

--金价从前一日触及的一个月高位回落，因美国稳健的就业报告推动美元走强。钯金有望录得3月来最大周度涨幅，因美国汽车销售创纪录。现货金收低，报每盎司1,172.72美元，但本周上涨1.85%。美国2月期金收跌7.9美元，或0.67%，报每盎司1,173.4美元。现货钯金盘中触及五周高位757.70美元，后收窄涨幅，日内上扬2.4%，报每盎司756.10美元。钯金本周上扬11%，为3月以来最大周度涨幅。

--伦敦金属交易所(LME)期铜持稳，因在美国公布强劲的就业报告后，投资人轧平仓位，他们关注美元走强，并试图判断市场已经消化的中美经济复苏程度。三个月期铜收高0.2%，报5,590美元。去年期铜大涨18%，今年首周上涨1.2%。(完)