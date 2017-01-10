《路透早报》--1月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--12月英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(0001)

--澳洲11月零售销售(0030)

--中国12月居民消费价格指数(CPI)和12月工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--日本12月消费者信心指数(0500)

--瑞士12月失业率(0645)

--法国11月工业生产(0745)

--加拿大11月建筑许可(1330)

--美国12月全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数(1100)/11月JOLTS职位空缺数(1500)/11月趸售库存修正值(1500)

--韩国12月进出口物价(2100)/12月失业率(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家发改委主任徐绍史介绍引领经济发展新常态和深化供给侧结构性改革有关情况，并答记者问(0200)

--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办城市讲座，泰国央行总裁威拉泰就泰国和亚太地区经济前景、货币政策、利率及当前宏观经济环境发表看法

--巴西央行货币政策会议(至1月11日)

以下为1月9日下午5:00至1月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国首相特雷莎·梅称，硬性退欧并非不可避免

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一表示，英国彻底退出欧盟单一市场并不是不可避免的，寻求澄清有关英国可能“硬性退欧”的言论，相关言论压低了英镑汇率。

特雷莎·梅周日曾在电视采访中称，英国可能无法保留“丝毫”欧盟成员国身份。在英国启动退欧谈判之前，她面临着为其退欧策略提供更多细节的压力。部分评论人士认为，这是特雷莎·梅意图“硬性退欧”的一个迹象，商界称“硬性退欧”或将剪断英国与欧盟单一市场的纽带，令英国经济受损。特雷莎·梅指责英国媒体误读了她所描述的(英国)在退欧谈判中的长期立场，但当日英镑未能从10周低点回升，兑美元进一步下跌逾1%，兑欧元下挫1.2%。

德国总理默克尔称若英国在退欧磋商中不接纳欧盟四项自由流通，欧盟必须考虑限制其市场准入。

--波士顿联储总裁敦促加速升息，削减联储资产负债表规模

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应考虑削减其4.5万亿美元的资产负债表，以帮助更快地升息并降低美元升值对经济的负面影响。罗森格伦在专访中对路透表示，“不但提高短期利率，而且可能提升长期利率，这样做是有好处的。”之前他在康涅狄格州工商业协会的演讲中敦促加速升息。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，经济从危机中复苏的进程已“基本完成”，官员现在应致力于应对如何提高生产率等更长期的问题。他认为经济正进入“过渡”阶段，危机创伤虽已基本痊愈，但还需要新政策来鼓励投资、提高生产率并抗衡人口老龄化的拖累。

--欧元区1月Sentix投资者信心指数升至18.2，搭乘“特朗普顺风车”

欧元区投资者信心1月改善，触及2015年8月以来 的最高位，得益于特朗普胜选将为该地区经济回暖带来提振的预期。位于法兰克福的研究机构Sentix周一称，1月欧元区投资者信心指数 从2016年12月的10.0升至18.2，超过路透调查分析师的预测中值12.5。Sentix称，投资者认为欧元区现状尤为利好，现状分项指数升至16.5 ，创下2011年7月以来最高，高于12月的8.3。

此外欧元区公布的数据还有：

欧元区11月失业率持稳于9.8%，路透调查预估为9.8%。

意大利11月失业率升至11.9%，为近一年半来最高

--加央行第四季调查显示企业信心有所增强，但仍面临不确定性

加拿大央行在第四季企业调查报告中称，随着需求反弹，加国企业对未来销售持更加乐观的看法，计划增加投资并加快招聘的步伐。但企业对美国保护主义政策的力度不确定，且有迹象显示，就业市场仍有闲置。央行预计未来12个月销售增长加速，因油价止跌反弹，本国和美国买家的需求反弹。

--企业消息：

* 日本武田药品工业表示，将收购癌症治疗药物生产商Ariad Pharmaceuticals Inc，该笔交易价值52亿美元。基于这一交易，武田药品工业将为Ariad每股股票支付24美元现金，这较Ariad上周五收盘溢价约75%。Ariad周一在纽约市场飙升72.9%。

* 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的100万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。Christie在电话中称，阿里巴巴预计每个企业增设一个岗位的话，这一计划将为美国创造100万个就业岗位。

* 糖果及宠物食品生产商玛氏公司(Mars Inc)表示，将以77亿美元收购动物医院运营商VCA。玛氏公司将为每股VCA股票支付93美元，较后者上周五收盘溢价31.4%。

* UnitedHealth Group公布，旗下Optum分支将以约23亿美元收购Surgical Care Affiliates。收购报价为每股57美元，较Surgical Care Affiliates上周五收盘溢价17%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘涨跌互现，能源和金融股下跌重压标普500指数，并使道指上探两万点大关的努力受阻。美股将进入第四季业绩期，特朗普也将在下周就任美国总统。纳斯达克指数创出纪录收盘新高，受健保股扶助延续升势。道琼工业指数下跌76.42，或0.38%，至19,887.38点；标准普尔500指数小跌8.08点，或0.35%，至2,268.90点；纳斯达克指数小涨10.76点，或0.19%，至5,531.82点。

--欧洲股市下滑，因银行股颓势盖过科技股的强势，而英镑大跌刺激英国股市富时100指数刷新纪录高位。泛欧STOXX 600指数跌0.4%，但富时100指数连涨第10日，收高0.4%，盘中创7,243.76点新高。银行股跌幅最大，银行股指数下挫1.7%，意大利银行股指数大跌3.5%。德国DAX指数收低0.3%，法国CAC指数下滑0.45%。

汇市:

--美元兑避险的日圆下跌，因投资者风险意愿降低，英镑兑美元跌至逾两个月低位，因传闻英国在退欧后，将彻底重建与欧盟的贸易联系。美债收益率和美股下滑，拖累美元兑日圆下跌最多0.8%，至115.97日圆日内低位。英镑兑美元纽约尾盘跌1%，报1.2161美元。欧元兑美元升0.4%，报1.0567美元。美元兑瑞郎跌0.3%，报1.0148瑞郎。

债市:

--美国公债收益率下滑，因投资人担心人民币汇率和英国“硬退欧”，在本周560亿美元公债供应前，对低风险公债的避险需求重燃。指标10年期公债收益率跌3个基点，报2.385%，30年期公债收益率跌3个基点，报2.975%。

-- 欧元区公债收益率下滑，此前英国首相特雷莎·梅的讲话助燃了对“硬退欧”的预期，带动了对避险资产的需求。德国10年期公债收益率跌2个基点，报0.28%，稍早触及0.32%的高位。多数欧元区公债收益率回吐稍早升幅转跌，南欧公债收益率跌幅介乎5-7个基点。

油市:

--油价大跌4%，因投资人担心创下纪录高位的伊拉克原油出口和美国产量不断上升，将可能损及石油输出国组织(OPEC)为遏止供应过多局面作出的努力。美国原油期货跌2.03美元，收报每桶51.96美元。布兰特期货跌2.16美元，收报每桶54.94美元。

金属市场:

--金价攀升至五周高位，市场重新评估特朗普在本月稍后就任总统后，美国经济的前景。另外，美元和美国公债收益率下滑帮助支撑金价。现货金上扬0.72%，报每盎司1,181.16美元，盘中触及12月5日以来最高1,185.80美元。美国2月期金收涨1%，报每盎司1,184.90美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌升至三周最高水准，因美元下滑及预计锌供应将继续短缺。三个月期锌收高1.8%，至12月19日来最高的2,667美元。其他金属中，三个月期铜收平，报5,591美元；三个月期铝收高0.8%，报1,727美元。(完)