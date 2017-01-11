《路透早报》--1月11日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月外汇储备(10日2350)

--英国11月建筑业产出、工业生产和贸易收支(0930)

--美国一周抵押贷款市场指数(1200)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国当选总统特朗普召开赢得大选以来的首次记者会

--中国国台办举行举行例行新闻发布会(0200)

--希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)将与法国财长萨潘(Michel Sapin)会晤(1600)

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利预定参加一场银行同业座谈会(1620)

--英国央行总裁卡尼、金融政策委员会委员布雷热(Alex Brazier)及其他英国金融政策委员会(FPC)的外部成员将出席国会财政特别委员会(TSC)听证会

--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划

--巴西央行货币政策会议公布决议

以下为1月10日下午5:00至1月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--世行预计今年经济成长加速，但对美国政策不确定

世界银行周二发布最新的全球经济展望报告，称全球经济成长可能略有加快，因油价和商品价格反弹，缓和了新兴市场商品出口国的压力，且巴西和俄罗斯的经济衰退告终。世行预计，今年全球实质国内生产总值(GDP)成长2.7%，去年成长2.3%，为金融危机后的低水平。世行表示，发达经济体今年经济增幅预计由2016年的1.6%小涨至1.8%，而新兴市场和发展中经济体今年经济成长将加快至4.2%，去年为3.4%。

世行表示，中国经济成长将继续放缓，今年增幅由2016年的6.7%降至6.5%。美国经济料成长2.2%，去年为1.6%；不过增幅可能会比预期大很多，并影响美国以外地区。

--2017年美国原油产量料增长，因油价跌势已结束--EIA月报

美国能源资料协会(EIA)称，美国原油产量自2014年中期起受全球油市大跌的影响下滑，如今这种情况似乎终于要结束了，因油价上涨且开采活动增加料将提振今年的产量。EIA在月报中预计2017年美国原油日产量将较去年增加11万桶至900万桶。上月预估为按年减少8万桶。

此外有贸易消息人士表示，石油输出国组织(OPEC)第二大产油国伊拉克计划在2月通过该国南部巴士拉港口出口的原油达到364.1万桶/日，料将刷新12月创下的纪录高位。

对OPEC减产落实的疑虑以及美国增产预估，令周二油价急跌。

--美联储12月会议上仅有明尼亚波利斯联储希望维持贴现率不变-会议记录

美国联邦储备委员会(FED/美联储)的贴现率会议记录显示，在12月货币政策会议前，仅有明尼亚波利斯联邦储备银行支持维持贴现率不变。其他11家地区联储银行总裁在11月和12月举行的理事会会议上都投票支持上调贴现率25个基点，至1.25%，高于11月初美联储政策会议前的九家。另外，会议记录指出，“多位地区联储银行总裁提到政府政策可能大规模调整，包括可能实施扩张性财政措施”。

--中国严控不良贷款风险，开展监管套利等“三套利”专项治理--银监会

中国银监会周二称，今年将严控不良贷款风险，加大风险隐患排查力度；开展监管套利、空转套利、关联套利的“三套利”专项治理，严肃查处一批违法违规问题，使查处真正成为监管利剑。银监会网站发布的2017年全国银行业监督管理工作会议新闻稿并指出，稳妥开展市场化债转股，严禁将“僵尸企业”等作为市场化债转股对象；严防地方政府融资平台贷款风险，并分类实施房地产金融调控。

--特朗普为避免利益冲突，撤出格鲁吉亚地产项目-前伙伴

特朗普的前商业伙伴告诉路透，为了避免与总统职务的潜在利益冲突，特朗普集团已经撤出在前苏联加盟共和国--格鲁吉亚、涉资2.5亿美元的地产项目。对于因担心利益冲突而退出该项目的说法，特朗普集团未予置评，特朗普的过渡团队暂未回复置评请求。

--美国小企业信心飙升至12年高位，大选后企业主愈发乐观--NFIB

全美独立企业联盟(NFIB)称，美国小企业信心12月飙升至12年高位，因11月大选后，企业主对经济看法更为乐观。该机构的小企业信心指数升至2004年12月以来最高105.8点，较前月上升7.4点，为1980年7月上升14.52点以来的最大月度升幅。

美国商务部公布11月趸售库存较前月增加1.0%，预估为增长0.9%；11月库存/销售比为1.32个月，10月为1.31个月。

[市场摘要]:

股市:

--美股标准普尔500指数周二收平盘，油价下跌损及能源股，抵销了健保和金融类股的升势；纳斯达克指数则再创收盘纪录新高。道琼工业指数下跌31.85点，或0.16%，至19,855.53点；标准普尔500指数持平在2,268.9点；纳斯达克指数收高20.00点，或0.36%，至5,551.82点。

--英股富时100指数触及纪录高位，受零售股上涨提振，而矿业股走强盖过金融股下跌的影响，扶助欧洲股市小幅收高。泛欧STOXX 600指数小升0.1%，富时100指数上涨0.5%，此前触及纪录新高7,284.81点。法股CAC 40指数基本持平，德股DAX指数升0.2%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币几无变动，在周三美国当选总统特朗普举行首次记者会前 ，投资者紧张不安，墨西哥披索触及纪录低位。美元指数纽约尾盘升0.08%，报102.010。美元兑日圆下跌最多0.7%，至115.21日圆，接近周五触及的逾三周低位115.04日圆。欧元兑美元盘初触及11日高位1.0626美元，尾盘下跌0.14%，报1.0557美元。墨西哥披索兑美元触及纪录新低21.7685披索，交易商在特朗普记者会前规避敞口。

债市:

--美国公债收益率持稳，因投资人对240亿美元三年期公债的需求稳健，抵消了公债在美股缩减盘初跌幅后出现的温和抛盘。指标10年期公债收益率变动不大，报2.381%，盘中在宽幅仅为3个基点的区间内拉锯。两年期公债收益率持平在1.194%，30年期公债收益率小涨0.4个基点，报2.972%。

--欧元区公债收益率下跌，因对英国面临“硬退欧”风险及其他主要欧洲经济体的选举前景不确定，盖过了通胀和供应预期的影响。在德国发售10年期通胀保值公债后，德国10年期公债收益率跌2个基点至0.27%，脱离周一所及三周高点0.325%。除了葡萄牙公债收益率外，多数欧元区10年期公债收益率下跌约2-4个基点。葡萄牙10年期公债收益率上升3个基点，此前IFR报告，葡萄牙聘请银行安排10年期公债发售。

油市:

--油价急跌逾2%来到近一个月最低，延续前一日的抛售势头，因美元走强，以及对产油国是否会落实减产协议的疑虑加深。布兰特原油期货收报每桶53.64美元，下跌1.30美元，或2.4%，盘中触及12月15日以来最低的53.60美元。美国原油期货收挫1.14美元，或2.2%，报每桶50.82美元。

金属市场:

--金价攀升至六周最高，受助于美元稍早走软，美国候任总统特朗普周三将举行记者会。现货金盘中触及11月30日以来最高1,190.46美元，后回吐涨幅，尾盘收高0.55%，报每盎司1,187.64美元。美国2月期金收涨0.05%，报每盎司1,185.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜价格触及一个月高位，因最大金属消费国--中国公布的通胀数据显示出经济复苏的进一步迹象。期锌也升至三周高位，因供应持续短缺。三个月期铜收高3%，报每吨5,760美元，稍早升至12月13日来最高的5,779美元。三个月期锌收高2%，报2,720美元，稍早升至12月16日来最高的2,766美元。(完)