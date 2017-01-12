《路透早报》--1月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月银行放款余额和11月经常帐(11日2350)/12月服务业景气判断指数(0500)

--韩国11月L货供额(0300)

--法国12月消费者物价调和指数(HICP)终值(0745)

--德国2016年GDP(0900)

--意大利11月工业生产(0900)

--欧元区11月工业生产(1000)

--加拿大11月新屋价格指数(1330)

--美国12月进出口物价和1月7日当周初请失业金人数(1330)

--美国12月联邦预算(1900)

--新西兰12月电子卡零售销售(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况和货币政策发表演说(1345)

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在那不勒斯商会，就经济前景和货币政策发表演说(1730)

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)参加达拉斯地区商会年会活动(1845)

--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表演说(1330)

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演说(1815)

--美国ABA经济顾问委员会举行记者会。讨论主题有“在新政府治理下财政政策将如何改变，以及对经济有何影响？”、“经济前的上档与下档风险为何”等等(1645)

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦与全国教育界人士举行网络直播会议(2230)

--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen参加一个小组讨论(1045)

--瑞典央行执行委员会会议，并公布12月政策会议记录(1200)

--2017年盖达尔(Gaidar)经济论坛(至1月14日)

以下为1月11日下午5:00至1月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普记者会指责美情报机构，但未阐述其经济政策主张

美国当选总统特朗普周三在其当选以来的首次记者会上，指责美国情报机构的做法让人想起纳粹德国。但他没有阐述其经济政策主张，令满怀期待的美元多头大失所望。特朗普称，情报界泄露出的一些信息，导致媒体毫无根据地报导其在俄罗斯被录下有失体面的资料。特朗普首次承认俄罗斯可能在2016年美国总统选举期间，对美国民主党全国委员会以及民主党高层人士的电邮进行了黑客攻击。受特朗普记者会影响，美国公债收益率下跌，美股震荡收高，美元指数触及一个月低位；原油和黄金则上涨。

特朗普还表示，总统任职期间，将维持自己的全球事业版图所有权不变，不过控制权将交给长子与次子；监管机关表示，这样的安排恐无法避免白宫方面的利益冲突。

特朗普认为，制药公司对药品收取高价是“未受到惩罚的谋杀”，并承诺要改变这种情况。他的表态令制药类股大跌。

--英国央行总裁称，退欧给英国巨大的银行业带来支柱倒塌的风险

英国央行总裁卡尼周三表示，英国规模巨大的金融服务业的支柱部分若因退欧而转至其他国家，那么该行业可能就像积木层层叠游戏(Jenga)中摇摇晃晃的木制塔一样脆弱。他对议员表示，他认同本周汇丰银行董事长发表的看法。汇丰董事长将伦敦城比喻成层层叠游戏，玩家试图在逐个移走积木的同时，避免游戏塔倒塌。但卡尼表示，英国金融服务业的规模使其无法免受支柱部分撤离的影响。英国公投退欧，可能导致金融业一些支柱部分转移。

--英国11月工业生产反弹但贸易赤字扩大

英国工业生产在11月出现反弹，得益于油气价格回升，进一步暗示虽然6月公投脱欧带来冲击，但英国经济在2016年底依然保持动力。但同月英国贸易表现恶化，因创纪录的商品进口盖过了同样创纪录高位的出口，表明公投以来英镑贬值并未改善英国的贸易收支情况。

英国国家统计局周三公布，11月工业生产较前月上升2.1%，扭转10月下滑1.1%的颓势，也优于路透调查预估的上升0.8%。另一份报告显示，英国11月全球商品贸易赤字扩大至122亿英镑，大于路透调查预期。

尽管数据较为理想，但英镑仍自10月25日以来首次跌破1.21美元，因市场依然担心英国最终与欧盟分手时的条件将会比较糟糕。

稍晚英国国家经济社会研究院(NIESR)称，估计英国第四季经济增长小幅放缓至0.5%，去年料成长2.0%，低于2015年的2.2%。

--中国发改委否认“四大行债转股工作全面暂停”消息，明股实债模式引争议

虽然中国“四大行债转股项目全面暂停”的传言被发改委否认，但银行在债转股过程中采取的“明股实债”操作模式已然被推上风口浪尖，凸显以债权投资为核心优势的银行在债转股操作中面临窘境。周三有传言称发改委口头通知四大行暂停“明股实债”的债转股操作模式，必须同股同权。中国发改委对此表示，网传“四大行债转股工作全面暂停，发改委明令禁止‘明股实债’”的文章中所涉该委内容不实，纯属编造。

--巴西央行意外大举降息75个基点至近两年低位13.00%，以期提振经济

巴西央行意外大举降息，幅度之大令市场意外；在该国经济深陷历年来最严重的衰退之际，央行加速放宽货币政策以提振经济。该行由九名委员所组成的货币政策委员会(Copom)一致投票决议将指标Selic利率调降75个基点至13.00%；此前连两次决定分别降息25个基点。绝大多数分析师原预期央行将降息50个基点，仅少数分析师预测该行会更积极降息，将利率降至近两年低位。

--中国央行对京沪两地比特币交易平台开展现场检查，涉反洗钱制度落实等

中国人民银行已对京沪两地的比特币交易平台开展现场检查。央行上海总部周三宣布，为防范化解比特币、莱特币等市场风险，央行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组，今日对比特币中国开展现场检查，重点检查内容包括反洗钱制度落实等。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收涨，盘中交投震荡，能源股和科技股上涨，抵销健保股下跌。特朗普批评制药公司药品定价过高，打压医疗保健类股终止六连涨。纳斯达克指数再创纪录收盘高位，特朗普举行当选后首个正式记者会后，盘中下跌最多0.5%。道琼工业指数升98.75点，或0.5%，至19,954.28点；标准普尔500指数涨6.42点，或0.28%，至2,275.32点；纳斯达克指数上扬11.83点，或0.21%，至5,563.65点。

--欧洲股市收盘从高位回落，受制药类股转跌拖累，因特朗普记者会讲话引发市场担忧制药公司在美国的药品定价将面临压力。欧洲医疗保健类股指数下跌0.7%，拖累指标STOXX Europe 600指数的表现，后者收盘仅小涨0.2%。尽管制药类股下跌，英股富时100指数仍上涨0.2%至纪录新高，且为连续第12天收高，创33年历史上最长升势，但累积升幅仅为3.5%。德国DAX指数收高0.54%，法国CAC指数微升0.01%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币逆转早盘升势，跌至一个月低位，此前特朗普召开的记者会，令希望他会提供促增长计划指引的美元多头感到失望。美元指数在记者会前触及一周高位102.950，在记者会后跌至12月14日以来最低101.280，在纽约时段下午的交易中缩小跌幅，尾盘报101.860，下跌0.15%。记者会后，欧元兑美元最多升0.6%，至盘中高位1.0622美元。美元兑日圆下跌约1.3%，至一个月低位的114.26日圆。在特朗普发表讲话前，英镑最多跌逾1%，至三个月低位的1.2038美元，稍晚反弹0.8%，至1.2273美元。墨西哥披索兑美元触及纪录新低22.0440披索，逆美元普跌走势而动。此前特朗普警告称，将对美国汽车公司在墨西哥生产的产品课以重税。

债市:

--美国公债收益率下跌，指标美债收益率短暂触及一个月最低，今日10年期公债标售吸引了强劲需求，特朗普的讲话引发对避险公债的买需。10年期美债收益率下跌0.5个基点，报2.374%，盘中低见2.329%，为11月30日来最低，此前美国进行10年期公债标售，这是本周总计560亿美元长债供应的一部份。30年期美债收益率跌至近两个月低位2.926%，后反弹至2.961%，日内下滑1个基点。

--葡萄牙公债收益率从11个月高位回落，因该国完成了数年来较艰难的一次公债发行。特朗普自去年11月美国总统大选胜选以来举行首个记者会，期间避险公债收益率下跌。德国10年期公债收益率下跌4.4个基点至0.24%。葡萄牙10年期公债收益率下跌7个基点至3.98%。意大利公债收益率续跌至一周低位1.85%，此前意大利宪法法院支持2015年推出的“就业法案”，该法案是前总理伦齐旨在拯救意大利经济的主要举措。

油市:

--油价跳升逾2.5%，创逾一个月最大单日升幅，因在特朗普记者会后美元走软，且消息称沙特减少对亚洲的出口。布兰特原油期货收报每桶55.10美元，上涨1.46美元，或2.7%，美国原油期货收高1.43美元，或2.8%，报每桶52.25美元，两份合约均录得12月1日来最大单日百分比升幅。

金属市场:

--黄金升至七周高位，因在特朗普举行其首个正式记者会后，美元和美债收益率下滑。现货金收涨0.3%，至1,191.26美元，盘中交投震荡，交投区间在1,176.94-1,198.40美元，后者为11月23日来最高。美国2月期金收涨11.1美元，或0.94%，报每盎司1,196.6美元。

--期铜下滑，此前特朗普在纽约举行的记者会上未对新的基建支出计划提供指引，令部份原本希望特朗普能提供支出政策细节的投资者失望。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.8%，报每吨5,714美元，从稍早触及的12月13日来高位5,788.50美元回落。(完)