《路透早报》--1月13日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国12月外贸进出口海关统计初步汇总数据

--德国12月趸售(批发)物价指数(0700)

--美国12月PPI和零售销售(1330)/11月企业库存和1月密西根大学消费者信心指数初值(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯发表演说(0930)

--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)就当前货币政策发表谈话(1100)

--美国费城联邦储备银行总裁哈克就“经济流动性”发表讲话(1430)

重要企业财报：富国银行、贝莱德、摩根大通、美国银行

以下为1月12日下午5:00至1月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储官员认为特朗普政策对经济有短期提振，但风险随之而来

美国联邦储备委员会官员周四谨慎表示，即将上任的特朗普政府所提出的扩大财政支出及减税计划可能在短期内提振经济，但他们或许不得不应对更长期的通胀和债务问题。多位美联储地区联储总裁在不同场合表示，原则上同意当选总统特朗普可能实施的政策将通过减税刺激直接支出、消费和投资，从而促进经济增长，而放松监管也会对企业有利。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，在最近东南部地区进行的一项企业调查中，企业高管表示对“财政刺激、减税、基础设施方面的开支、以及一定程度上放松监管的前景持乐观态度。”但芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，目前美国经济并不真的需要多少短期帮助。美国经济需要更长期的策略，如扩大受人口老龄化及生产力滞后等问题困扰的劳动力。

费城联邦储备银行总裁哈克认为，美国经济正变得足够强劲，可以支持美联储今年升息三次。“经济正显示出相当程度的强韧，” 他在一篇讲话稿中称，并补充说通胀正在加速上升，将于2017或2018年达到联储设定的2%目标。“我认为未来一年升息三次是合适的，只要经济不脱离当前轨道。”

--欧洲央行会议记录显示，反对QE计划人士在12月会议上提出异议

周四公布的欧洲央行管理委员会12月8日会议的记录显示，反对欧洲央行量化宽松(QE)计划的人士在会议上发出了声音，“少数委员”公开反对在3月后继续购债的两个方案，这是少有的公开提出不同意见。欧元区通胀反弹，主要是因为油价企稳。这导致德国呼吁欧洲央行削减购债规模。

该会议记录发布后，美股下跌，美债价格走高，美元兑一篮子货币也下跌。

德国财政部长朔伊布勒在周五将刊出的专访中表示，欧洲央行今年应开始撤除其超宽松货币政策，并表示这并不容易。他还表示，9月德国大选后的新政府“可能也有必要”减税。

--中国12月新增信贷远超预期，融资需求回升货币政策料持稳

受居民房贷与企业中长期贷款回升支撑，中国去年12月新增人民币贷款远超预期。尽管去年末债市调整致债券融资减少，但人民币贷款及非标融资均处于高位，表内外共同扩张推动当月社会融资规模增量亦居高不下。中国央行周四公布数据显示，2016年12月新增人民币贷款1.04万亿元，远高于路透7,000亿元的调查中值；全年人民币贷款增加12.65万亿元，同比多增9,257亿元。12月末广义货币供应量(M2)同比增长11.3%，稍低于路透调查中值11.5%。分析人士认为，实体经济企稳令企业融资需求有所恢复，而房地产调控中房贷下降滞后，预计今年初新增信贷规模还将处于高位；货币政策仍受资本外流制约，兼顾去杠杆目标下或维持稳健中性基调，视经济、通胀等情况调节公开市场及MLF（中期借贷便利）的操作节奏。

--美国上周初请失业金人数增幅小于预期，进口物价创五年最大增幅

美国劳工部称，截至1月7日当周，美国初请失业金人数增加1万人，经季节调整后为24.7万人，这是连续第97周初请失业金人数低于表明劳动力市场强劲的30万人门槛，为1970年以来的最长跨度。上周初请失业金人数增幅少于预期，直指劳动力市场收紧，这开始刺激薪资加快增长。

其它数据显示，截至上月的12个月内，进口物价录得近五年来的最大增幅，表明通胀可能不久会攀升。油价上涨推高进口物价，但美元走高可能在一定程度上限制了对通胀的影响。

不过，美国金融市场基本未受数据影响。特朗普在周三召开的胜选后的首个记者会上未提供其经济政策细节，令市场感到失望。

此外，美国财政部公布，12月预算赤字为280亿美元，较上年同期猛增一倍，财政收入和支出均较上年同期减少。路透调查中分析师原预计12月预算赤字为250亿美元。

--沙特石油产量削减至两年最低，并承诺进一步减产

沙特能源部长法力赫称，沙特已经将石油产量削减至近两年最低水平。他称，沙特的石油日产量已经降至1,000万桶之下，减产幅度超过其在OPEC与非OPEC国家所达成的全球减产协议中所做的承诺，沙特计划2月份进一步减产。法力赫也表示，预期油市将在两到三年内收紧，受助于去年底OPEC与非OPEC产油国达成的限产协议。

包括伊拉克和科威特在内的其它几个OPEC成员国也表示，他们正在落实减产协议。OPEC秘书长巴尔金都预计，随着产油国达成减产协议，到第二季石油库存将下降。另外，俄罗斯能源部长诺瓦克称，俄罗斯正结合非OPEC国家达成的减产协议，开始实施其自己的减产计划。

--独家：美国环保局称菲亚特克莱斯勒柴油车违法安装排放控制软件

美国国家环境保护局(EPA)在一份声明中称，菲亚特克莱斯勒汽车自2014年以来在美国销售的10.4万辆柴油车中，安装了未经申报的排放控制软件，掩盖柴油排放超标的事实。路透独家消息发布后，菲亚特克莱斯勒美股盘中急挫12.6%，在意大利股市收盘暴跌16.14%。

据消息人士透露，菲亚特克莱斯勒将对环保局的认定结果提出异议。该公司执行长马尔基翁内将在美东时间中午举行记者会，回应环保局指其柴油车排放超标的问题。

另据意大利交通部称，美环保局报告中涉及的菲亚特克莱斯勒汽车未在该国进行道路测试或销售。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周四收低，投资者等待美国企业第四季财报季开锣，以及美国候任总统特朗普的经济政策细节，总统就职典礼将在八天后举行。道琼工业指数收低63.28点，或0.32%，至19,891.00点；标准普尔500指数收跌4.88点，或0.21%，至2,270.44点；纳斯达克指数下跌16.16点，或0.29%，至5,547.49点。

--欧洲股市下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。STOXX 600指数下跌0.7%，汽车股在各类股中领跌，菲亚特克莱斯勒急挫16.1%，在泛欧指标指数成分股中跌幅最大。英国富时100指数受到基本资源类股和贵金属矿商类股上涨的支撑，收盘微涨0.03%，德国DAX指数收跌1.07%，法国CAC指数收跌0.51%。

汇市:

--美元兑一篮子货币触及五周最低水准，势将录得11月来表现最差的一周，因在昨日美国候任总统特朗普记者会后，投资者对因预期美国将出现通货再膨胀，而买入美元的交易失去信心。美元指数虽在周四午后交易中缩减跌幅，最新报101.370，仅下跌0.4%，但本周周线势将下跌0.9%，为截至11月4日该周来表现最差的一周。美元兑日圆下跌最多1.4%，至113.76日圆，为五周最低水准。欧元兑美元触及五周高位1.0684美元。英镑兑美触及六日高点1.2317美元。美元兑墨西哥披索最新跌0.3%，报21.7870披索。

债市:

--美国公债收益率下滑，但120亿美元30年期公债标售需求疲弱，令美债市场升势降温，提振公债收益率从稍早触及的低点反弹。交易商缩减了对特朗普总统任期内通胀和政府借款的预期，拖累美债收益率稍早大跌。指标10年期美债益率较周三尾盘下跌1个基点，报2.356%，根据路透数据，10年期美债收益率盘中跌穿50日移动均线，为9月底来首见，这是债市的利多技术信号。30年期美债收益率变动不大，报2.956%，稍早跌至两个月最低的2.902%。

--德国公债收益率进一步远离三周高位，因美国候任总统特朗普在各界引颈期待的记者会中并未提及他未来的财政政策，这压制了近期主导市况的“通货再膨胀”预期。德国指标10年期公债收益率下跌多达5个基点至0.21%的一周多低点，收报0.24%，较周一触及的三周高位低约10个基点。欧元区其他公债收益率跌2-5个基点，强劲的经济面消息限制了公债价格升幅。

油市:

--油价上涨逾1%，因有消息称，包括沙特和俄罗斯在内的主要石油出口国正在减产，以减少全球石油供应过剩，且预计中国需求将创纪录。美国原油期货收高0.76美元，或1.5%，报每桶53.01美元，布兰特原油期货收高0.91美元，或1.7%，报每桶56.01美元。

金属市场:

--金价急升至每盎司1，200美元之上，至七周最高，因美元下跌，此前美国候任总统特朗普在备受期待的记者会上没有提供经济政策细节。现货金收涨0.34%，报每盎司1,195.56美元，盘中高见11月23日以来最高的1,206.98美元；美国期金收高0.3%，报每盎司1,199.80美元。

--期铜触及一个月高位，领涨多数基本金属升势，因在美国候任总统特朗普在其11月胜选后首次记者会上未能提供政策细节后，美元下挫。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2.2%，报5,842美元。期镍收高0.9%，报10,275美元，稍早一度大跌5%至9,660美元，此前印尼放宽金属矿石的出口禁令，允许镍矿石和铝土矿等精矿出口。(完)