《路透早报》--1月14日

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
[重大数据或新闻]
--鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，令交易商愈发感到不安，带动美元指数下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周。但周五公布的经济数据强劲，令公债价格下跌，加上多家美国银行的业绩良好，提振标普500指数收高，纳斯达克指数刷新纪录高位。下周一为美国马丁路德金纪念日假期。
--美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。经济增长加速导致通胀攀升。周五公布的另一项数据显示，上月生产者物价(PPI)连续第二个月上涨，创逾两年来最大同比涨幅。另外，1月密西根大学消费者信心指数初值下滑0.1个百分点，至98.1，但仍接近13年高位。
美国商务部报告，12月零售销售较前月增长0.6%，11月为增长0.2%。12月销售同比增长4.1%，2016年全年增长2.3%，2015年增幅为2.3%。劳工部公布，12月最终需求生产者物价指数(PPI)增长0.3%，11月增幅为0.4%。12月PPI同比增幅为1.6%，为2014年9月以来最大。11月的同比增幅为1.3%。2016年全年PPI增长1.6%，2015年为下滑1.1%。
* 美国商务部公布，美国11月企业库存较上月增长0.7%，为2015年6月以来最大月增幅。10月修正后为下降0.1%，前值为下降0.2%。
--石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都称，他坚信OPEC和非OPEC产油国将遵守之前达成的减产协议。
* 伊拉克驻OPEC官员Falah al-Amri称，伊拉克计划将1月南部石油出口从12月的351万桶/日降至310-315万桶/日，又表示，伊拉克在周五的石油出口量已降至307.7万桶/日。
* 利比亚副总理称，利比亚原油日产量增至75万桶，较上周增加约5万桶。
--评级机构DBRS称，将意大利主权评级从A(低)下调至BBB(高)，展望为稳定。在这消息公布后，欧元兑美元和日圆缩减涨幅，美国公债收益率略微缩减涨幅。
--美国企业业绩：
* 美国以资产计最大银行--摩根大通公布，季度获利成长23.8%，受美国总统大选后投资交易活动激增所扶助。
* 美国以资产计第二大银行--美国银行发布季度获利激增46.8%，为美国银行业可望表现强劲的财报季掀开序幕；继美国总统大选后，市场交易量高涨；而该行支出费用锐减亦有所俾益。
* 美国最大抵押贷款机构富国银行WFC.N周五公布季度获利连续第五季下降，其正努力从虚假账户丑闻中翻身。
* 全球最大资产管理公司--贝莱德公布季度获利下降1.2%，因投资者纷纷转向低成本的基金。
--中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美国大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。纳斯达克指数收升26.629点，或0.48%，收于纪录高位的5,574.116点，今年迄今上涨3.55%。道琼工业指数收跌5.27点，或0.03%，至19,885.73点；标准普尔500指数收高4.20点，或0.185%，至2,274.64点。本周，纳斯达克指数下跌0.4%，标普500指数下跌0.1%，纳斯达克指数上涨1%。
--欧洲股市收高，泛欧STOXX 600指数收升0.95%，受银行股上涨带动，英国富时100指数收于纪录新高，将纪录最长升势延长至14天。欧洲银行股指数领涨，劲升2%，受助于美国大型银行强劲业绩，以及美国升息前景。
汇市:
--美元兑一篮子货币小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。美元指数纽约尾盘下跌0.16%，至101.190。本周周线跌幅约为1%。美元周五早盘上涨，兑日圆上升最多0.6%，至115.44日圆的日内高位，此前美国商务部报告，12月零售销售较前月增长0.6%。不过，美元升势减退，兑日圆尾盘下跌0.11%，报114.58日圆。美元兑日圆本周可能下跌2%，录得2016年7月底来最差周度表现。
欧元兑美元纽约尾盘升0.3%，报1.0640美元，在美国零售销售数据公布后，欧元跌至1.0597美元的日内低位。欧元兑美元本周升约1%，势将录得11月初以来表现最好的一周。
债市:
--美国公债收益率上涨，因数据支撑了美国经济正稳步扩张的观点，美股上涨也刺激了避险公债的抛售。周五美债收益率的上涨收复了本周的大部分失地，此前交易员减少了在特朗普政府及共和党控制的国会领导下，美国通胀和联邦借贷将增加的押注。周五收益率上涨，也源于交易员在马丁路德金假日长周末前锁定近期利润。指标10年期公债收益率升3个基点至2.391%，盘中跌至六周最低的2.307%。根据路透数据，10年期公债收益率将录得连续第四周下跌。
--欧债收益率(殖利率)上升，因美国政策制定者的讲话引发市场担心，美国货币政策收紧速度可能要快于先前预期。欧债收益率全线升1-5个基点。德国10年期公债收益率攀升3.5个基点，至0.27%，升向近期触及的三周高位约0.33%。30年德债收益率升至一个月高位1.11%。
油市:
--油价走低，本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。布兰特原油期货收跌0.56美元，报每桶55.45美元，本周收跌约3%。美国原油期货回落0.64美元，收报每桶52.37美元，本周跌幅也为近3%。
金属市场:
--金价由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下的水准，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。2009 GMT，现货金升0.2%，报1,197.99美元，本周升2.1%。美国期金收跌0.3%，报1,196.20美元。
--期铜触及五周高位，铝价触及近20个月来最高，因在最大金属消费国中国和美国公布强劲的经济数据后，投资者对金属需求感到乐观。伦敦金属交易(LME)期铜盘中触及12月7日来最高5,912美元，在公开喊价交易收盘时没有成交，最后买盘报5,909美元，上涨1.2%。期铜本周周线上升超过5%，为11月底来最大的单周升幅。期铝上涨1.1%，收报1,809美元，为2015年5月19日以来最高。(完)
(整理 利棣儿；审校 李军)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。