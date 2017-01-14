《路透早报》--1月14日

[重大数据或新闻]

--鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，令交易商愈发感到不安，带动美元指数下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周。但周五公布的经济数据强劲，令公债价格下跌，加上多家美国银行的业绩良好，提振标普500指数收高，纳斯达克指数刷新纪录高位。下周一为美国马丁路德金纪念日假期。

--美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。经济增长加速导致通胀攀升。周五公布的另一项数据显示，上月生产者物价(PPI)连续第二个月上涨，创逾两年来最大同比涨幅。另外，1月密西根大学消费者信心指数初值下滑0.1个百分点，至98.1，但仍接近13年高位。

美国商务部报告，12月零售销售较前月增长0.6%，11月为增长0.2%。12月销售同比增长4.1%，2016年全年增长2.3%，2015年增幅为2.3%。劳工部公布，12月最终需求生产者物价指数(PPI)增长0.3%，11月增幅为0.4%。12月PPI同比增幅为1.6%，为2014年9月以来最大。11月的同比增幅为1.3%。2016年全年PPI增长1.6%，2015年为下滑1.1%。

* 美国商务部公布，美国11月企业库存较上月增长0.7%，为2015年6月以来最大月增幅。10月修正后为下降0.1%，前值为下降0.2%。

--石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都称，他坚信OPEC和非OPEC产油国将遵守之前达成的减产协议。

* 伊拉克驻OPEC官员Falah al-Amri称，伊拉克计划将1月南部石油出口从12月的351万桶/日降至310-315万桶/日，又表示，伊拉克在周五的石油出口量已降至307.7万桶/日。

* 利比亚副总理称，利比亚原油日产量增至75万桶，较上周增加约5万桶。

--评级机构DBRS称，将意大利主权评级从A(低)下调至BBB(高)，展望为稳定。在这消息公布后，欧元兑美元和日圆缩减涨幅，美国公债收益率略微缩减涨幅。

--美国企业业绩：

* 美国以资产计最大银行--摩根大通公布，季度获利成长23.8%，受美国总统大选后投资交易活动激增所扶助。

* 美国以资产计第二大银行--美国银行发布季度获利激增46.8%，为美国银行业可望表现强劲的财报季掀开序幕；继美国总统大选后，市场交易量高涨；而该行支出费用锐减亦有所俾益。

* 美国最大抵押贷款机构富国银行WFC.N周五公布季度获利连续第五季下降，其正努力从虚假账户丑闻中翻身。

* 全球最大资产管理公司--贝莱德公布季度获利下降1.2%，因投资者纷纷转向低成本的基金。

--中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美国大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。纳斯达克指数收升26.629点，或0.48%，收于纪录高位的5,574.116点，今年迄今上涨3.55%。道琼工业指数收跌5.27点，或0.03%，至19,885.73点；标准普尔500指数收高4.20点，或0.185%，至2,274.64点。本周，纳斯达克指数下跌0.4%，标普500指数下跌0.1%，纳斯达克指数上涨1%。

--欧洲股市收高，泛欧STOXX 600指数收升0.95%，受银行股上涨带动，英国富时100指数收于纪录新高，将纪录最长升势延长至14天。欧洲银行股指数领涨，劲升2%，受助于美国大型银行强劲业绩，以及美国升息前景。

汇市:

--美元兑一篮子货币小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。美元指数纽约尾盘下跌0.16%，至101.190。本周周线跌幅约为1%。美元周五早盘上涨，兑日圆上升最多0.6%，至115.44日圆的日内高位，此前美国商务部报告，12月零售销售较前月增长0.6%。不过，美元升势减退，兑日圆尾盘下跌0.11%，报114.58日圆。美元兑日圆本周可能下跌2%，录得2016年7月底来最差周度表现。

欧元兑美元纽约尾盘升0.3%，报1.0640美元，在美国零售销售数据公布后，欧元跌至1.0597美元的日内低位。欧元兑美元本周升约1%，势将录得11月初以来表现最好的一周。

债市:

--美国公债收益率上涨，因数据支撑了美国经济正稳步扩张的观点，美股上涨也刺激了避险公债的抛售。周五美债收益率的上涨收复了本周的大部分失地，此前交易员减少了在特朗普政府及共和党控制的国会领导下，美国通胀和联邦借贷将增加的押注。周五收益率上涨，也源于交易员在马丁路德金假日长周末前锁定近期利润。指标10年期公债收益率升3个基点至2.391%，盘中跌至六周最低的2.307%。根据路透数据，10年期公债收益率将录得连续第四周下跌。

--欧债收益率(殖利率)上升，因美国政策制定者的讲话引发市场担心，美国货币政策收紧速度可能要快于先前预期。欧债收益率全线升1-5个基点。德国10年期公债收益率攀升3.5个基点，至0.27%，升向近期触及的三周高位约0.33%。30年德债收益率升至一个月高位1.11%。

油市:

--油价走低，本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。布兰特原油期货收跌0.56美元，报每桶55.45美元，本周收跌约3%。美国原油期货回落0.64美元，收报每桶52.37美元，本周跌幅也为近3%。

金属市场:

--金价由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下的水准，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。2009 GMT，现货金升0.2%，报1,197.99美元，本周升2.1%。美国期金收跌0.3%，报1,196.20美元。

--期铜触及五周高位，铝价触及近20个月来最高，因在最大金属消费国中国和美国公布强劲的经济数据后，投资者对金属需求感到乐观。伦敦金属交易(LME)期铜盘中触及12月7日来最高5,912美元，在公开喊价交易收盘时没有成交，最后买盘报5,909美元，上涨1.2%。期铜本周周线上升超过5%，为11月底来最大的单周升幅。期铝上涨1.1%，收报1,809美元，为2015年5月19日以来最高。(完)