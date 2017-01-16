《路透早报》--1月16日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月企业物价指数、11月机械订单(上日2350)

--意大利12月消费者物价指数(CPI)终值(0900)

--欧元区11月未经季节调整的贸易收支(1000)

--新西兰第四季NZIER企业信心指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平对瑞士进行国事访问(至18日)

--中国互联网新闻中心、中国创业创新发展委员会联合主办“中国创业创新发展战略论坛”

--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)

--英国央行总裁卡尼在伦敦政治经济学院发表题为“影响英国央行的政策问题”的讲话(1830)

以下为1月13日下午5:00至1月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--汽车需求提振美国12月零售销售，生产者物价攀升

美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛。这进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。周五公布的另一项数据显示，上月生产者物价指数(PPI)连续第二个月上涨，创逾两年来最大同比涨幅，消费者开始预期，未来商品和服务价格将会上涨。另外，1月密西根大学消费者信心指数初值下滑0.1个百分点，至98.1，但仍接近13年高位。美元兑一篮子货币小幅走软，美国公债价格回落；美股上涨。

--OPEC秘书长有信心落实减产协议

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对产油国落实上月达成的减产协议抱持信心。根据协议，OPEC成员国和俄罗斯等非OPEC产油国将减产近180万桶/日，减产时间初步定为六个月。1月22日将在维也纳召开监督协议遵守情况的会议。巴尔金都称，现在论断协议是否会延长至6月之后为时尚早，但OPEC部长将在5月25日维也纳开会时就此做出决定，非OPEC成员国也可能参加。巴尔金都称，OPEC没有特定的油价目标，OPEC决定控制供给，主要是为了解决高库存问题，而高库存已经开始下降。

--季度业绩报喜，摩根大通及美银高管看好2017年展望

多家美国大型银行高管周五对2017年展望表达乐观看法，这是自去年11月美国总统大选以来他们首次对季度获利的公开评论。美国前两大银行--摩根大通及美国银行，周五为财报季打响头炮，两家公司的第四季获利皆呈稳健成长。交易收入增加、利率上升、贷款增长良好、及成本控制是提振获利的主因。富国银行则相对逊色，因受到自身的一宗销售丑闻冲击及一笔会计相关损失拖累。

--特朗普称将提议结束对俄罗斯部分制裁，换取削减核武协议

泰晤士报报导，美国总统当选人特朗普称，他将提议结束对俄罗斯的制裁，以此换取与俄罗斯总统普京达成削减核武器协议。特朗普表示，将任命其女婿库什纳(Jared Kushner)调停中东和平协议，敦促英国否决联合国安理会谴责以色列的任何新决议，并再度批评奥巴马对伊朗核协议的处理方式。特朗普并表示英国退欧将成为“伟大的事情”，其他国家会效仿英国脱离欧盟，他非常希望与英国达成贸易协议。

--DBRS调降意大利主权评级，银行业融资成本恐上升

加拿大信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。DBRS原本已是唯一一家给予意大利A级评等的主要评等机构。DBRS表示，下调评等的决定是反映意大利能否通过改革存在不确定性、银行体系持续疲弱、及经济成长脆弱。DBRS给予意大利BBB(高)评等的展望为稳定。经过此次下调评等，当意大利银行业者以本国主权债作为担保品，从欧洲央行借款时，将必须支付更多费用。这也可能降低意大利债券对外国买家的吸引力。标准普尔给予意大利的评等为BBB-，穆迪为BBB+，惠誉为Baa2。

--韩国检方推迟至周一再决定是否逮捕三星副会长李在镕

韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。特别检察官办公室也把做出决定的日期延后一天至周一，称本案影响层面甚大。李在镕12月在国会听证会中否认行贿指控。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美国大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。纳斯达克指数收升26.629点，或0.48%，收于纪录高位的5,574.116点，今年迄今上涨3.55%。道琼工业指数收跌5.27点，或0.03%，至19,885.73点；标准普尔500指数收高4.20点，或0.185%，至2,274.64点。本周，纳斯达克指数下跌0.4%，标普500指数下跌0.1%，纳斯达克指数上涨1%。

--欧洲股市收高，泛欧STOXX 600指数收升0.95%，受银行股上涨带动。英国富时100指数收于纪录新高，将纪录最长升势延长至14天。欧洲银行股指数劲升2%，受助于美国大型银行强劲业绩，以及美国升息前景。

汇市:

--美元兑一篮子货币小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。美元指数纽约尾盘下跌0.16%，至101.190。本周周线跌幅约为1%。美元兑日圆尾盘下跌0.11%，报114.58日圆。美元兑日圆本周可能下跌2%，录得2016年7月底来最差周度表现。

欧元兑美元纽约尾盘升0.3%，报1.0640美元，在美国零售销售数据公布后，欧元跌至1.0597美元的日内低位。欧元兑美元本周升约1%，势将录得11月初以来表现最好的一周。

债市:

--美国公债收益率上涨，因数据支撑了美国经济正稳步扩张的观点，美股上涨也刺激了避险公债的抛售。周五美债收益率收复了本周的大部分失地。周五收益率上涨，也源于交易员在马丁路德金假日长周末前锁定近期利润。指标10年期公债收益率升3个基点至2.391%，盘中跌至六周最低的2.307%。根据路透数据，10年期公债收益率将录得连续第四周下跌。

--欧债收益率(殖利率)上升，因美国政策制定者的讲话引发市场担心，美国货币政策收紧速度可能要快于先前预期。欧债收益率全线升1-5个基点。德国10年期公债收益率攀升3.5个基点，至0.27%，升向近期触及的三周高位约0.33%。30年德债收益率升至一个月高位1.11%。

油市:

--油价走低，本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。布兰特原油期货收跌0.56美元，报每桶55.45美元，本周收跌约3%。美国原油期货回落0.64美元，收报每桶52.37美元，本周跌幅也为近3%。

金属市场:

--金价由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。现货金收报1,197.26美元，本周约升2.1%。美国期金收跌0.3%，报1,196.20美元。

--期铜触及五周高位，铝价触及近20个月来最高，因在金属消费大国中国和美国公布强劲的经济数据后，投资者对金属需求感到乐观。伦敦金属交易(LME)期铜盘中触及12月7日来最高5,912美元，在公开喊价交易收盘时没有成交，最后买盘报5,909美元，上涨1.2%。期铜本周周线上升超过5%，为11月底来最大的单周升幅。期铝上涨1.1%，收报1,809美元，为2015年5月19日以来最高。(完)