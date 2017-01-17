《路透早报》--1月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲12月新车销量、11月房屋融资(0030)

--日本11月工业生产(0430)

--法国11月预算收支(0745)

--意大利11月贸易收支(0900)

--英国12月消费者物价指数(CPI)、生产者物价指数(PPI)(0930)

--德国1月ZEW经济景气指数(1000)

--美国1月纽约联储制造业指数 (1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国农业部举行新闻发布会，介绍重点农产品市场信息有关情况，并回答记者提问(0200)

--中国社科院召开“创新激发旅游新动能”——2016-2017《旅游绿皮书》发布暨研讨会(0600)。

--欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼参加“动荡时期的欧元改革”小组讨论(1100)。

--纽约联邦储备银行总裁杜德利预定参加由全美零售商联合会所主办的活动(1345)。

--美联储理事布雷纳德在布鲁金斯学会就货币和财政政策发表讲话(1500)。

--美联储主席叶伦与全美教育工作者举行网络对话，将简要谈论联邦储备系统的任务和责任(2230)。

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在沙加缅度商业检讨经济预测活动中发言(2300)。

--世界经济论坛2017年年会(至1月20日)，中国国家主席习近平将出席。

--2017年中东欧论坛(至1月18日)，演讲嘉宾包括欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼等。

重要企业财报：摩根士丹利、联合健康集团、联合大陆控股

以下为1月16日下午5:00至1月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：中国2017年经济增长目标在6.5%左右--消息

政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标调降至6.5%左右。这会凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。“目标为增长6.5%左右，表明经济增速略微放缓是可以接受的，”身为政策顾问的其中一位消息人士称。中国国务院新闻办公室未予置评。

--中国12月央行外占再降3,000亿，未来降幅或收窄因汇率预期有所分化

中国2016年12月央行口径外汇占款再度下降逾3,000亿元人民币， 为连续第14个月下降；全年外占降幅则高达2.9万亿元，较2015年降幅扩大7,000亿。这和人民币持续贬值导致购汇意愿强烈，以及中国企业和居民进入全球化资产配置阶段都有关联， 同时也凸显中国面临的资本外流压力依然严峻。

--贸易形势紧张且美元或继续走强，冲淡达沃斯论坛的乐观气氛

在达沃斯参加世界经济论坛的知名经济学家表示，美国与中国之间可能爆发贸易战与美元走强，成为全球经济亮丽前景面临的重大威胁。各国政治领袖、商界与银行界人士本周齐聚达沃斯，他们预期特朗普领导的美国政府将推出大规模刺激政策，因此寄望于经济环境更加有利，以及全球股市上涨。

--IMF上调中国和美国经济成长预估，但下调印度预估

国际货币基金组织(IMF)周一将中国今年经济成长率预估上调0.3个百分点至6.5%，因预期政策刺激将持续。该组织将印度经济成长率预估下调0.4个百分点至7.2%，因近期印度政府决定废弃大额钞票，令该国消费受创。IMF警告称，中国经济面临大幅放缓或破坏性调整的风险，因政府在应对企业债务方面反应迟缓，而且资本外流亦可能加剧压力。IMF仍预测今明两年全球经济增长率分别增长3.4%和3.6%，2016年全年料增长3.1%。

IMF上调美国2017及2018年经济成长率预估，因预期特朗普将推出减税及支出计划。但IMF表示，几个重要新兴市场国家的增速减弱，将大致抵销美国经济的提振效应。

--英国对退欧进程的立场软化，但欧盟似乎变硬

正当英国对与欧盟达成过渡性退欧协议的想法表现出回心转意之际，欧盟领导人的立场却可能已经变得强硬。数月来欧盟官员一直认为，如果不达成一个过渡性的协议处理双方的贸易关系，到2019年截止期限时不可能完成英国退欧。最近英国首相特雷莎·梅对自己“退欧就是退欧”的措辞变得缓和，强调要避免把企业逼下“断崖”，但欧盟领导人的立场似乎已经变得强硬。

英国每日电讯报报导称，首相特雷莎·梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。特雷莎·梅周二将发表备受期待的演讲，详细阐述其对于退欧谈判的计划，并列明12项谈判目标。

--沙特称将严格遵守减产承诺，但预计减产协议不会延长

沙特能源部长法力赫周一称，沙特将按照产油国减产协议，严格遵守其产量削减承诺。伊朗石油部长亦称，相信石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国会履行11月达成的减产协议，并指出油价将因此进一步上涨。

但法力赫表示，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，减产协议在六个月期满后不大可能延长。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市因马丁路德金纪念日休市。

--欧洲股市收低，金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica和Essilor上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。泛欧STOXX 600指数收跌0.8%，回吐前一交易日录得的多数涨幅。不过，英镑回落扶助英国富时100指数在震荡交投中触及纪录新高，但终场收低0.15%，结束14日连涨。德国股市DAX指数收跌0.64%，法国CAC指数收挫0.82%。

汇市:

--若不计入去年10月的“闪崩”，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎·梅可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟和欧盟单一市场。英镑兑美元亚洲早盘一度低见1.1983美元，触及10月7日英镑在淡静交投中“闪跌”10%以来的最低水平。欧元兑英镑攀升最多近1.5%，至两个月高点0.8853英镑，后回落至0.8785英镑，日内升0.7%。英镑兑避险日圆下跌最多2.3%，触及两个月低点136.48日圆。日圆全线走强，因避险情绪主导市场。日圆兑美元触及六周高点113.61日圆。美元指数攀升0.4%。

债市:

--美国债市休市。

--意大利公债收益率(殖利率)小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。但多数欧元区公债收益率走低，英国“硬退欧”疑虑再起，提振德债需求。意大利10年期公债收益率一度最高上涨3个基点，至1.93%，稍后略跌至约1.91%，与可比德债收益率差报165个基点，为逾一周最阔。1615 GMT，指标10年期德债收益率下跌1个基点，报0.26%，五年期德债收益率触及11日低位的负0.51%。

油市:

--油价上涨，因沙特承诺减产，抵消了有关今年美国石油产量将增加的报导带来的影响。指标布兰特原油期货上涨0.41美元，或0.7%，报每桶55.86美元；美国原油攀升0.27美元，或0.5%，报每桶52.64美元。

金属市场:

--金价攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普有关北大西洋公约组织(NATO)和中国的言论，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。现货金上扬约0.5%，收报1,202.8美元，稍早触及11月23日以来最高1,207.86美元。美国2月期金收涨0.5%，报1,202.60美元。

--期铜下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘下跌0.7%，报5,865美元。LME期镍收跌1.8%，报每吨10,255美元，因有消息称，印尼放松对镍矿石出口的限制，对镍价造成打击。(完)