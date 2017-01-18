《路透早报》--1月18日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲1月消费者信心指数(0000)

--中国国家统计局公布2016年12月70个大中城市房价数据(0130)

--德国12月消费物价指数终值(0700)

--英国12月请领失业金人数(0930)

--欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)终值(1000)

--美国12月消费者物价指数(CPI)(1330)

--美国12月工业生产(1415)

--全美1月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(1500)

--美国11月整体资本流动(2100)

--新西兰11月建筑许可(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--习近平访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织、国际奥委会。

--香港特首发表2017年施政报告(0300)。

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在一场会议上发言(1030)。

--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆证交所发表讲话(1350)。

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加一场会议的小组讨论(1400)。

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加有关“经济机遇与包容性增长”的讨论(1600)。

--加拿大央行宣布利率决议并发表货币政策报告(1500)。央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯随后举行记者会(1615)。

--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。

--美联储主席叶伦就“货币政策目标和我们如何追求这种目标”发表讲话(2000)。

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在奥托贝森管理研究院发表讲话(2245)。

--印尼央行举行理事会会议(至1月19日)。

重要企业财报：高盛集团、美国合众银行、花旗集团、金德尔摩根

以下为1月17日下午5:00至1月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国首相特雷莎·梅定下“硬脱欧”基调，将彻底退出单一市场

英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。

--达沃斯论坛：习近平发表主旨演讲，充分展现中国领导力

中国国家主席习近平发表演讲倡导自由贸易，凸显出在美国将目光转向内部之际，北京方面希望在全球事务中扮演更重要角色。他还告诫其他国家不要只顾追求本国利益，这明显针对特朗普的“美国优先”政策。习近平表示，中国不会靠压低人民币汇率来增加贸易优势，并呼吁所有去年巴黎气候协定的签署国遵守协议。他表示，中国经济已进入“新常态”，但长期向好的基本面没有改变。他并称，2016年中国经济成长率料为6.7%。

--美联储理事布雷纳德警告，特朗普财政刺激政策有加剧通胀风险

美联储理事布雷纳德表示，如果特朗普政府实施赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。她自2014年出任美联储理事后一直呼吁对升息采取谨慎态度。她亦表达了与越来越多联储决策者相同的意见，警告在美国经济已然接近全速运行的情况下，预算赤字长期不断扩大可能刺激通胀。

旧金山联储总裁威廉姆斯呼吁未来几年逐步升息，以防经济过热及最终陷入衰退。威廉姆斯称，随着失业率降至4.7%，美国经济已实现充分就业，并称通胀率有望在未来几年达到美联储2%的目标。

--联合国料今年全球成长加速，但特朗普政策和英国退欧带来风险

联合国在其年度世界经济展望报告中表示，继2016年成长2.2%后，预计今明两年全球经济成长将加快至2.7%和2.9%。不过，美国当选总统特朗普提议的税务政策可能给全球经济造成负面影响。英国公投退欧带来不确定性，英国经济2016年估计增长2.0%，今年预计放缓至1.1%，2018年预计成长1.3%。

--今年人民币兑美元汇率仍面临贬值压力，但幅度可控--交行

中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。他表示，美国的进一步加息，对美元汇率的推动作用正趋于减弱，而中国外汇和资本流动的宏观审慎管理仍将继续发挥作用，因此今年人民币汇率贬值幅度基本可控。

--德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解

美国司法部宣布，德意志银行已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。司法部在公告中称，上述协议是针对单一机构在住房抵押贷款证券方面误导投资者问题达成的最大一桩和解案。

--摩根士丹利获利翻倍，债券交易营收大增。

[市场摘要]:

股市:

--美股周二下跌，在财报季展开之际，金融、运输和其他总统选举后大涨股均下跌。标普500金融股指数收低2.3%，录得6月27日以来最大单日跌幅，领跌所有板块。道琼工业指数收跌58.96点或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数收低6.75点或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数收跌35.39点或0.63%，至5,538.73点。

--欧洲股市收平，在英国首相特雷莎·梅的讲话为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。泛欧STOXX 600指数收跌0.1%。英国富时100指数重挫1.5%，创去年6月来最大单日跌幅，因特雷莎·梅的讲话带动英镑大涨。德国股市DAX指数收跌0.13%，法国CAC指数收挫0.46%。

汇市:

--美元降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑大涨，此前英国首相发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。英镑兑美元大涨约3%，触及近两周高位。欧元兑美元升约1%，12月8日来首次升穿1.07美元，美元兑日圆大跌1.3%，至11月30日来最低。美元指数跌至12月8日来最低。

债市:

--美国公债价格上涨，因担忧特朗普实行贸易保护主义政策，这打压美元，提振美债需求。对英国脱欧计划的忧虑再现，也提振了对美国公债的需求。指标10年期公债价格上涨14/32，收益率报2.33%，低于上周五尾盘的2.38%。稍早收益率跌至2.305%，为11月30日以来最低。

--欧元区公债收益率从两周低点反弹，此前英国表示退欧条款将经议会表决。市场焦点转向本周欧洲央行会议。德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.24%，稍早触及两周低点0.20%。其他多数欧元区公债收益率下跌约1-4个基点。

油市:

--油价变动不大，因有关美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预测，抵消了美元下跌及沙特称将遵守减产承诺带来的提振。布兰特原油下跌0.39美元，或0.7%，报每桶55.47美元；美国石油上涨0.11美元，或0.2%，报每桶52.48美元。

金属市场:

--黄金跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌。美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”。现货金连续第七天上涨，收报1,216.46美元，此前触及11月22日以来最高1,218.64美元。美国2月期金收涨1.4%，报1,212.9美元。

--期铜连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气周期性资产的兴致。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘下跌1.9%，报5,754美元。LME期镍收报10,160美元，跌0.9%，周一下挫1.8%，受印尼取消镍矿石出口禁令打压。(完)