（更正）《路透早报》--1月19日

（更正：因英文原文有误，美联储主席叶伦在斯坦福大学的讲话时间应为“1月20日0100GMT”，从今日预告中去掉）

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国12月RICS房价差值(0001)

--澳洲12月就业数据(0030)

--瑞士12月生产者/进口物价(0815)

--欧元区11月未经季节调整经常帐(0900)

--美国12月建筑许可及房屋开工年率(1330)

--美国一周初请失业金人数(1330)

--美国1月费城联邦储备银行制造业指数(1330)

--加拿大11月制造业销售(1330)

--新西兰12月制造业表现指数(PMI)(2145)

--新西兰第四季消费者物价指数(CPI)(2245)

--日本1月路透短观制造业景气判断指数(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--印尼央行举行宣布利率决议。

--中国国新办发布会，国家外管局新闻发言人王春英介绍2016年外汇收支数据有关情况，并答记者问(0200)。

--英国央行保险监管执行理事David Rule发表演讲(1230)。

--欧洲央行利率会议，之后宣布利率决议，央行总裁德拉吉举行记者会(1330)。

--南非财长戈尔丹参加世界经济论坛达沃斯峰会的一个小组讨论(1800)。

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在一个午餐会议上讲话(2045)。

重要企业财报：联合太平洋、纽约梅隆银行、国际商业机器(IBM)、美国运通

以下为1月18日下午5:00至1月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储主席叶伦称逐步升息“合理”

美联储主席叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦表示。她还称，她和其他联储官员预计，至2019年美联储每年都会升息几次，令联邦基金利率接近3%的长期可持续利率水准。

叶伦的讲话，被视为对美元利多，美元普遍上涨。她讲话后，美国公债收益率升至日内高位。美国股市涨跌不一，叶伦的讲话提振金融股攀升。

--美国12月消费者物价上升，受汽油价格和房屋租金上涨提振

12月消费者物价创出两年半来最大年度涨幅，暗示通胀压力可能正在积聚。其它数据显示，工业生产录得两年来最大升幅。通胀上升和经济增长加速，如果能够持续下去，可能促使美联储以比当前预想的更快步伐升息。劳工部称，上月消费者物价指数(CPI)升0.3%，在截至12月的一年内上涨2.1%，为2014年6月以来的最大年度增幅。美联储发布的另外一份报告显示，工业生产上月增长0.8%，为2014年11月以来的最大增幅，凸显经济增长动能。

美联储公布的经济状况褐皮书指出，美国经济继续温和扩张，制造业反弹且就业市场收紧。

--美商务部长被提名人罗斯称中国是“贸易保护最严重的”国家

美国商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)在参议院尖锐批评中国的贸易行为，表示将寻找新的方法来对付他们。他在确认其提名的听证会上还表示，重新谈判与加拿大和墨西哥之间的《北美自由贸易协定》，可能是特朗普政府的当务之急。罗斯称，中国国营企业是一个需要解决的特殊问题。他指出这类企业中有多达三分之一从未盈利，却让生产能力过剩问题变得越发严重，导致钢铁和铝等产品的大量倾销。

--OPEC预计今年供应过剩减少，但美国页岩油产量或将回升

石油输出国组织(OPEC)暗示2017年石油供应过剩的数量将下降，因该组织成员国石油产量从纪录高位下滑，非成员国则显示出遵守减产协议的初步正面迹象。OPEC在月报中称，据援引的二手消息，不包括印尼在内的OPEC成员国12月石油产量为3,308.5万桶/日，较11月减少22.1万桶/日。OPEC预计，今年非OPEC国家的石油供给增幅为12万桶/日，这低于上个月月报中预估的30万桶/日。不过OPEC上调了对美国石油供给增长的预估。

--高盛获利成长近三倍；花旗集团获利上升7%

高盛公布季度获利增长近三倍，和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，可归属于普通股股东的净利飙升至21.5亿美元。每股盈余从1.27美元增至5.08美元。整体净营收跳增12.3%至81.7亿美元。

花旗集团季度获利增长7%。12月31日止的一季，花旗净利升至35.7亿美元，合每股盈余1.14美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市涨跌不一，标准普尔500指数小幅收高，美联储主席叶伦的讲话提振金融股攀升。道琼工业指数跌22.05点，或0.11%，至19,804.72点；标准普尔500指数小涨4点，或0.18%，至2,271.89点；纳斯达克指数升16.93点，或0.31%，至5,555.65点。

--欧洲股市小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找方向，对特朗普胜选引发的升势是否能持续的疑虑加重。泛欧STOXX 600指数震荡收高0.2%。英股富时100指数收高0.38%。德国股市DAX指数收高0.51%，法国CAC指数收挫0.13%。

汇市:

--美元全面上涨，因美联储主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。美元兑欧元上升0.2%，兑英镑大涨1.2%，兑日圆急升1.5%。美元指数报101.260，上升0.95%。美元兑《北美自由贸易协定》成员国货币，即加拿大元和墨西哥披索大幅上升，分别大涨1.7%和逾2%，披索再次接近纪录最弱水平。

债市:

--美国公债收益率上涨，美联储主席叶伦的讲话支持美国继续逐步升息后，公债收益率升至日内高位。指标10年期公债价格下挫24/32，收益率从周二尾盘的2.33%上升至2.41%。

--欧元区公债收益率上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。投资者通常会卖出所持欧元区公债，为吸纳新债留出空间，这会推动收益率上涨。对英国退欧的相关担忧有所缓和，进一步推高公债收益率。欧元区公债收益率普遍上涨3-4个基点。德国10年期公债收益率上升3个基点至0.27%。意大利10年期公债收益率升2个基点至1.92%。

油市:

--油价跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。布兰特原油收跌1.55美元，或2.79%，报每桶53.92美元，美国原油收跌1.4美元，或2.67%，报每桶51.08美元，两者均在收盘前跌至1月11日以来最低价。

金属市场:

--金价从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。现货金收报每盎司1,203.54美元。美国2月期金收跌0.07%，报每盎司1,212.10美元。

--期铜回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.3%，报5,769美元。期铝收涨2%，报1,834.50美元，为2015年5月来最高。期镍收涨0.2%，报每吨10,180美元。国际镍业研究组织(INSG)称，全球镍市场去年1-11月供应短缺6.36万吨。(完)