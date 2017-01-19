（更正）《路透早报》--1月19日

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
（更正：因英文原文有误，美联储主席叶伦在斯坦福大学的讲话时间应为“1月20日0100GMT”，从今日预告中去掉）
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--英国12月RICS房价差值(0001)
--澳洲12月就业数据(0030)
--瑞士12月生产者/进口物价(0815)
--欧元区11月未经季节调整经常帐(0900)
--美国12月建筑许可及房屋开工年率(1330)
--美国一周初请失业金人数(1330)
--美国1月费城联邦储备银行制造业指数(1330)
--加拿大11月制造业销售(1330)
--新西兰12月制造业表现指数(PMI)(2145)
--新西兰第四季消费者物价指数(CPI)(2245)
--日本1月路透短观制造业景气判断指数(2300)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--印尼央行举行宣布利率决议。
--中国国新办发布会，国家外管局新闻发言人王春英介绍2016年外汇收支数据有关情况，并答记者问(0200)。
--英国央行保险监管执行理事David Rule发表演讲(1230)。
--欧洲央行利率会议，之后宣布利率决议，央行总裁德拉吉举行记者会(1330)。
--南非财长戈尔丹参加世界经济论坛达沃斯峰会的一个小组讨论(1800)。
--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在一个午餐会议上讲话(2045)。
重要企业财报：联合太平洋、纽约梅隆银行、国际商业机器(IBM)、美国运通
以下为1月18日下午5:00至1月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--美联储主席叶伦称逐步升息“合理”
美联储主席叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦表示。她还称，她和其他联储官员预计，至2019年美联储每年都会升息几次，令联邦基金利率接近3%的长期可持续利率水准。
叶伦的讲话，被视为对美元利多，美元普遍上涨。她讲话后，美国公债收益率升至日内高位。美国股市涨跌不一，叶伦的讲话提振金融股攀升。
--美国12月消费者物价上升，受汽油价格和房屋租金上涨提振
12月消费者物价创出两年半来最大年度涨幅，暗示通胀压力可能正在积聚。其它数据显示，工业生产录得两年来最大升幅。通胀上升和经济增长加速，如果能够持续下去，可能促使美联储以比当前预想的更快步伐升息。劳工部称，上月消费者物价指数(CPI)升0.3%，在截至12月的一年内上涨2.1%，为2014年6月以来的最大年度增幅。美联储发布的另外一份报告显示，工业生产上月增长0.8%，为2014年11月以来的最大增幅，凸显经济增长动能。
美联储公布的经济状况褐皮书指出，美国经济继续温和扩张，制造业反弹且就业市场收紧。
--美商务部长被提名人罗斯称中国是“贸易保护最严重的”国家
美国商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)在参议院尖锐批评中国的贸易行为，表示将寻找新的方法来对付他们。他在确认其提名的听证会上还表示，重新谈判与加拿大和墨西哥之间的《北美自由贸易协定》，可能是特朗普政府的当务之急。罗斯称，中国国营企业是一个需要解决的特殊问题。他指出这类企业中有多达三分之一从未盈利，却让生产能力过剩问题变得越发严重，导致钢铁和铝等产品的大量倾销。
--OPEC预计今年供应过剩减少，但美国页岩油产量或将回升
石油输出国组织(OPEC)暗示2017年石油供应过剩的数量将下降，因该组织成员国石油产量从纪录高位下滑，非成员国则显示出遵守减产协议的初步正面迹象。OPEC在月报中称，据援引的二手消息，不包括印尼在内的OPEC成员国12月石油产量为3,308.5万桶/日，较11月减少22.1万桶/日。OPEC预计，今年非OPEC国家的石油供给增幅为12万桶/日，这低于上个月月报中预估的30万桶/日。不过OPEC上调了对美国石油供给增长的预估。
--高盛获利成长近三倍；花旗集团获利上升7%
高盛公布季度获利增长近三倍，和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，可归属于普通股股东的净利飙升至21.5亿美元。每股盈余从1.27美元增至5.08美元。整体净营收跳增12.3%至81.7亿美元。
花旗集团季度获利增长7%。12月31日止的一季，花旗净利升至35.7亿美元，合每股盈余1.14美元。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市涨跌不一，标准普尔500指数小幅收高，美联储主席叶伦的讲话提振金融股攀升。道琼工业指数跌22.05点，或0.11%，至19,804.72点；标准普尔500指数小涨4点，或0.18%，至2,271.89点；纳斯达克指数升16.93点，或0.31%，至5,555.65点。
--欧洲股市小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找方向，对特朗普胜选引发的升势是否能持续的疑虑加重。泛欧STOXX 600指数震荡收高0.2%。英股富时100指数收高0.38%。德国股市DAX指数收高0.51%，法国CAC指数收挫0.13%。
汇市:
--美元全面上涨，因美联储主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。美元兑欧元上升0.2%，兑英镑大涨1.2%，兑日圆急升1.5%。美元指数报101.260，上升0.95%。美元兑《北美自由贸易协定》成员国货币，即加拿大元和墨西哥披索大幅上升，分别大涨1.7%和逾2%，披索再次接近纪录最弱水平。
债市:
--美国公债收益率上涨，美联储主席叶伦的讲话支持美国继续逐步升息后，公债收益率升至日内高位。指标10年期公债价格下挫24/32，收益率从周二尾盘的2.33%上升至2.41%。
--欧元区公债收益率上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。投资者通常会卖出所持欧元区公债，为吸纳新债留出空间，这会推动收益率上涨。对英国退欧的相关担忧有所缓和，进一步推高公债收益率。欧元区公债收益率普遍上涨3-4个基点。德国10年期公债收益率上升3个基点至0.27%。意大利10年期公债收益率升2个基点至1.92%。
油市:
--油价跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。布兰特原油收跌1.55美元，或2.79%，报每桶53.92美元，美国原油收跌1.4美元，或2.67%，报每桶51.08美元，两者均在收盘前跌至1月11日以来最低价。
金属市场:
--金价从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。现货金收报每盎司1,203.54美元。美国2月期金收跌0.07%，报每盎司1,212.10美元。
--期铜回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.3%，报5,769美元。期铝收涨2%，报1,834.50美元，为2015年5月来最高。期镍收涨0.2%，报每吨10,180美元。国际镍业研究组织(INSG)称，全球镍市场去年1-11月供应短缺6.36万吨。(完)
(整理 戴素萍 审校 张涛)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。