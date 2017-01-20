《路透早报》--1月20日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国发布2016年全年GDP、12月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额数据、全国房地产开发投资和销售情况

--德国12月生产者物价指数(PPI)(0700)

--台湾12月外销订单年变动率(0800)

--英国12月零售销售(0930)

--加拿大12月消费者物价指数(CPI)、11月零售销售(1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国当选总统特朗普宣誓就任

--美联储主席叶伦在斯坦福大学经济政策研究所就“经济前景和货币政策行为”发表讲话(0100)。

--费城联邦储备银行总裁哈克在纽泽西银行家协会就经济前景发言(1400)

--旧金山联储总裁威廉姆斯在湾区评议会第10届年度经济预测活动上致闭幕辞(1800)

--日本央行副总裁中曾宏参加日本国际银行家协会会议

--欧洲央行执委科尔参加达沃斯世界经济论坛2017年年会

--中国农业部举行新闻发布会，农业部副部长于康震等向媒体介绍海洋渔业资源管理制度改革有关情况，并答记者问

重要企业财报：美国通用电气(GE)、宝洁(P&G)、斯伦贝谢(Schlumberger)

以下为1月19日下午5:00至1月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国12月房屋开工急升，上周初请失业金人数接近43年低位

美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外降至接近43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。商务部称，上月房屋开工跳增11.3%，经季节调整后年率为123万户，路透调查的经济学家原本预计，12月房屋开工增至120万户。

不过数据对美国金融市场影响微弱。

--欧洲央行保持超宽松政策不变，告诫批评方保持耐心

欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫德国等呼吁收紧政策者保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。欧洲央行总裁德拉吉称，会忽略油价上涨带动的通胀迹象，但承认近期公布的一系列经济增长指标意外强劲。不过他指出，经济前景仍充满风险，要求欧洲央行继续执行史无前例的刺激举措。

受德拉吉鸽派基调讲话影响，欧元跌至略低于1.06美元的日低。但随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。

--日本1月企业信心上升，但对前景看法谨慎--路透短观

路透短观调查显示，日本1月制造业信心连续第五个月上升，触及两年半高位，服务业信心跳升至2015年中以来的最高水准，受日圆疲软和股市上涨提振。最新的路透短观调查凸显出日本的增长前景，但在特朗普周五就职后，有不确定性横亘于前。路透月度短观调查发现，未来三个月制造业和服务业信心均有所下滑。1月制造业景气判断指数为2014年8月以来最高，但4月料回落至正16。

--日央行总裁黑田称密切关注特朗普上任后实施何种政策

日本央行总裁黑田东彦在达沃斯对记者表示，他将密切关注特朗普上任后将推行何种政策措施。黑田东彦表示，如果美国减税并增加基建投资，将会促进美国经济成长，并有助于全球经济。黑田对于有关特朗普保护主义色彩的担忧不以为然，称保护主义不致扩散到严重打击全球经济及贸易的程度。

--IEA月报：国际油市逐步趋紧，密切观察OPEC减产协议落实情况

国际能源署(IEA)称，随着需求增长，全球油市正在慢慢趋紧，与此同时投资者在观察石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成的减产协议能否落实。该机构表示，石油消费升温促使其将2016年全球石油需求增幅预估上调11万桶/日，至150万桶/日，远高于本世纪以来的平均增幅120万桶/日。该机构预计，今年全球石油需求增幅约为130万桶/日。

--IBM第四季业绩和全年财测均好于预期

全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM)公司公布的全年获利预估高于华尔街预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。IBM预计，2017会计年度经调整每股收益至少为13.80美元，高于分析师预估的13.74美元。IBM股价在盘后交易中一度上涨2.9%，报171.64美元，但之后由升转跌，下挫2.4%。

其他企业财报方面，纽约梅隆银行公布第四季获利增长29.04%，因净利息收入增加且支出减少。

--中国阿里巴巴与奥委会达成合作协议，成为主要赞助商

中国电商集团阿里巴巴与国际奥林匹克委员会(IOC)宣布签署协议，阿里巴巴成为奥运会主要赞助商，直至2028年。阿里巴巴将成为国际奥委会在云服务以及电子商务平台服务领域的官方合作伙伴，与包括可口可乐和麦当劳在内的其它12家公司一道，成为奥运会的主要赞助商。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四下跌，大选后的涨势继续回落，投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。道琼工业指数连续第五日下跌，为11月8日美国大选日以来连跌时间最长的一次。道琼工业指数收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点。标普500指数下跌8.2点，或0.4%，报2,263.69点。纳斯达克指数下跌15.57点，或0.28%，报5,540.08点。

--欧洲股市下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace股价暴涨22.8%，因Safran对其提出90亿美元收购报价。泛欧STOXX 600指数收低0.1%。英股富时100指数收低0.54%，德国股市DAX指数微跌0.02%，法国CAC指数下滑0.25%。

汇市:

--美元兑多数主要货币上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。欧洲央行总裁德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要进一步货币政策的扶助。美元兑日圆升至近1月13日来最高的115.29日圆，纽约尾盘，美元升0.15%，报114.82日圆。美元兑加元升0.4%，报1.332加元。美元指数尾盘升0.25%，报101.170。

债市:

--美国公债收益率急升至两周高位，此前数据显示美国经济增长步伐稳健。上日美联储主席叶伦暗示可能会进一步升息。指标10年期公债价格跌23/32，收益率从周三尾盘的2.39%升至2.47%，盘中高见2.496%。

--欧元区公债收益率从一个月高位回落，此前欧洲央行一如预期维持其超宽松货币政策不变，总裁德拉吉表示，基础通胀压力仍然迟滞。德国10年期公债收益率上涨3个基点，至0.30%。其他欧元区公债收益率日内升3-4个基点，但从日内高位回落。

油市:

--油价小幅走高，美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度。国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。布兰特原油收于每桶54.16美元，上涨0.24美元，或0.45%。美国原油收高0.29美元，或0.57%，报每桶51.37美元。

金属市场:

--金价持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。现货金收报每盎司1,204.76美元，前一日下跌1.1%，创12月15日以来最大日跌幅。美国2月期金收跌0.9%，报每盎司1,201.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铝从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将中止其长期上涨行情。期铝收跌0.5%，报每吨1,826美元，上日触及2015年5月来最高1,835美元。期铜下跌0.5%，至每吨5,739美元。期镍跌2.5%，报9,925美元。期锡下挫1.9%，报20,700美元。(完)