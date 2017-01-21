《路透早报》--1月21日

[重大数据或新闻]

--特朗普周五在总统就职演说中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧，投资者没有找到对美元下大赌注的理由，令美元指数下跌0.1%，美国公债收益率从两周半高位回落，美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。

--特朗普宣誓成为美国第45任总统，他在就职演说中表示，政策将遵循两个简单的原则：购买美国商品和雇用美国人，承诺国内外政策都将遵循“美国优先”。

* 美国白宫网站声明称，总统特朗普仍决心兴建边境墙，以阻非法移民；特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击。

* 加拿大政府称相信特朗普领导的美国新政府将看到，与加拿大密切合作对美加两国均有益。

* 德国副总理兼德国经济部长加布利尔表示，一旦美国新政府同中国开打贸易战，德国需要面向中国和亚洲的经济新战略。

* 墨西哥总统培尼亚称，希望加强美墨两国关系，但警告保护本国主权、利益和人民最为重要。

--费城联储总裁哈克表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备理事会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。“如果经济保持目前的发展轨迹，我预计未来一年小幅升息三次是合适之举，”哈克说。哈克又表示，美联储应考虑在联邦基金利率触及1%之后，停止将资产负债表中证券到期回笼资金再投资。

* 旧金山联储总裁威廉姆斯称，需要在经济过热前升息。

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争。拉加德又说，美国新总统特朗普政府的保护主义政策可能将对经济产生负面影响，超过经济刺激措施带来的正面利益。

--达沃斯论坛：

* 日本央行总裁黑田东彦称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。他又表示，日本经济可能将趋向可持续增长，因全球贸易和制造业活动增加。

* 法国财长萨潘警告即将上任的美国总统特朗普，不要采取单方面行动放松对美国金融行业的规管，强调了国际协调行动的重要性。

--周五欧美公布的重要经济数据包括：

* 加拿大统计局公布，加拿大11月零售销售较前月增长0.2%，10月修正后为增长1.2%(前值为成长1.1%)。

* 加拿大统计局公布，12月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.2%，较上年同期上涨1.5%。12月核心CPI较前月下滑0.3%，较上年同期上涨1.6%。

* 英国国家统计局公布，12月零售销售较前月下降1.9%(预估为下降0.1%)，为2012年4月来最大月度降幅。

--美国企业业绩：

* 多元化企业通用电气(奇异，GE)公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。

* 宝洁(宝硷,P&G)公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017会计年度自体营收成长预估。

--中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。

--对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。

--中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。特朗普在就职演说中表示，美国的政策将是购买美国货，雇用美国人，再次强调竞选时的承诺。一些投资人表示，特朗普的讲话令他们对可能实施贸易保护主义政策的担忧加重。在特朗普讲话期间，美股缩减涨幅，收盘时脱离日高。

道琼工业指数收高94.85点，或0.48%，至19,827.25点；标准普尔500指数收高7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数收升15.25点，或0.28%，至5,555.33点。但本周三大股指均小跌。

--欧洲股市小跌，本周跌幅为11月特朗普当选美国总统以来最大，投资人在特朗普就职典礼前愈发谨慎。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。泛欧STOXX 600指数收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数小跌0.14%，德国股市DAX指数收高0.29%，法国CAC指数上涨0.2%。

汇市:

--美元走低，交投震荡，因投资者在新总统特朗普的就职演说中没有找到对美元下大赌注的理由。特朗普讲话期间美元指数一度跌至盘中低位，因特朗普在讲话中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧。但跌幅微弱，因特朗普没有谈及具体的经济和贸易政策。美元指数下跌0.1%。美元兑欧元、日圆和英镑下跌，周五稍早曾录得微弱涨幅。美元兑澳元、新西兰元和加元，以及大部分其它主要商品生产国货币上涨。

债市:

--美国公债收益率从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。指标10年期公债价格跌3/32，收益率升至2.47%，稍早触及1月3日来最高的2.51%，从周二触及的低位2.31%反弹。

--欧元区公债收益率(殖利率)触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。德国10年期公债收益率上涨6个基点至一个月高位的0.36%，扭转了稍早的跌幅。德国30年期公债收益率上升7个基点至五周高位的1.2%。在评级较低公债中，意大利10年期公债收益率触及五周高位的2.03%，全日上升5个基点。其它欧元区公债收益率上升4-7个基点。

油市:

--油价上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。布兰特原油期货收涨1.33美元，或2.5%，报55.49每桶。美国2月原油期货收涨1.05美元，或2%，报52.42每桶，该合约到期。交投更活跃的美国3月原油期货收涨2.1%，报53.22美元。

金属市场:

--金价上涨，因美元下跌，美债收益率从高位回落，此前特朗普宣誓就任美国总统。2004 GMT，现货金上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。

--伦敦金属交易所(LME)铜价上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。指标期铜收高0.2%，报每吨5,748美元，但势将录得圣诞假期前以来的首个周度跌幅。(完)