《路透早报》--1月23日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国12月海关正式数据

--香港12月消费物价指数

--台湾12月季调失业率(0030)

--台湾12月工业生产数据(0800)

--加拿大11月批发(趸售)贸易(1330)

--韩国1月消费者信心指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行总裁德拉吉在Premio Camillo Cavour颁奖仪式上发表演说(1130)

--欧洲央行执委普雷特在欧盟执委会组织的欧洲社会权利支柱会议上发表谈话(1315)

--挪威央行副总裁Egil Matsen发表讲话(1410)

重要企业财报：雅虎、麦当劳、哈里伯顿(Halliburton)

以下为1月20日下午5:00至1月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普贸易策略以退出TPP开始，将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA

新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”

特朗普周日并表示，他计划尽快与加拿大和墨西哥两国领导人对谈，重新展开北美自由贸易协定(NAFTA)谈判。他将会见加拿大首相特鲁多和墨西哥总统培尼亚，着手自贸协定的修改事宜。他还打算沿美墨边境修建一道高墙，以阻止非法移民进入，并坚称将让墨西哥支付修墙费用。

--韩国三星电子即将公布Note7自燃原因，重建消费者信赖

三星电子计划于周一公布盖乐世Note7手机自燃原因，这家全球最大智能手机制造商在推出下一代高阶机种之前，正努力争取消费者重拾信赖。三星全面召回Note7已时隔三个多月，这款手机原本的假想敌是苹果的iPhone，但召回事件造成三星营业利润减损53亿美元。Note7在8月推出不久后即传出失火事件，第一次召回更换电池并未解决问题，因而进行二度召回。三星声誉受到打击，新款盖乐世S8手机销售状况，将是外界观察三星能否力挽狂澜的指标。

--OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力，能源部长均表满意

各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。“该协议是成功的...所有各国都在遵守协议...执行结果超出预期，”俄罗斯能源部长诺瓦克称。各国能源部长表示，按计划减少180万桶/日，实际做到了减产约150万桶/日。

--旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。威廉姆斯表示，劳动力老化及生产率增速较低，将阻碍美国经济年增率难以持续高于2%。

此外，费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。

--中国去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显

中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。国家统计局网站刊登其文章并称，未来随着居民消费结构升级加快，城镇化、农村现代化不断推进等，服务业在国民经济发展中的主导作用将会进一步增强，其“稳定器”和“助推器”作用会更加凸显，发展空间巨大。

--通用电气第四季获利大增，寄望企业税率大幅调降

通用电气2016年第四季获利跳涨36%，但工业部门营收下降，消息导致股价周五收低2.18%。通用电气希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普当日宣誓就任美国总统，为美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。特朗普在就职演说中表示，美国的政策将是购买美国货，雇用美国人，再次强调竞选时的承诺。一些投资人表示，特朗普的讲话令他们对可能实施贸易保护主义政策的担忧加重。在特朗普讲话期间，美股缩减涨幅，收盘时脱离日高。

道琼工业指数收高94.85点，或0.48%，至19,827.25点；标准普尔500指数收高7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数收升15.25点，或0.28%，至5,555.33点。

--欧洲股市小跌，本周跌幅为11月特朗普当选美国总统以来最大，投资人在特朗普就职典礼前愈发谨慎。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。泛欧STOXX 600指数收低0.1%，本周跌幅近1%。

英股富时100指数小跌0.14%，德国股市DAX指数收高0.29%，法国CAC指数上涨0.2%。

汇市:

--美元走低，交投震荡，因投资者在新总统特朗普的就职演说中没有找到对美元下大赌注的理由。特朗普讲话期间美元指数一度跌至盘中低位，因特朗普在讲话中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧；但跌幅微弱，因特朗普没有谈及具体的经济和贸易政策。美元指数下跌0.1%。

美元兑欧元、日圆和英镑下跌，周五稍早曾录得微弱涨幅。美元兑澳元、新西兰元和加元，以及大部分其它主要商品生产国货币上涨。

债市:

--美国公债收益率从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。指标10年期公债价格跌3/32，收益率升至2.47%，稍早触及1月3日来最高的2.51%，从周二触及的低位2.31%反弹。

--欧元区公债收益率触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。德国10年期公债收益率上涨6个基点至一个月高位的0.36%，扭转了稍早的跌幅。德国30年期公债收益率上升7个基点至五周高位的1.2%。

在评级较低公债中，意大利10年期公债收益率触及五周高位的2.03%，全日上升5个基点。其它欧元区公债收益率上升4-7个基点。

油市:

--油价上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。

布兰特原油期货收涨1.33美元，或2.5%，每桶报55.49。美国2月原油期货收涨1.05美元，或2%，报52.42每桶。交投更活跃的美国3月原油期货收涨2.1%，报53.22美元。

金属市场:

--金价上涨，因美元下跌，美债收益率从高位回落，此前特朗普宣誓就任美国总统。现货金收高为每盎司1,209.31美元；美国期金收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。

--伦敦金属交易所(LME)铜价因美元下滑而上涨，但涨幅受限，主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。指标期铜收高0.2%，报每吨5,748美元，但势将录得圣诞假期前以来的首个周度跌幅。(完)