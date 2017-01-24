（更正）《路透早报》--1月24日

（更正：因译文有误，重大新闻第六则应为...韩国LG显示器第四季营业利润“创单季获利纪录”，而非“创最大单季增幅”；另相应调整第三则措辞为“美候任财长未明确回答是否认为中国操纵汇率”）

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾12月M2数据(0820)

--日本1月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0030)

--法国、德国、欧元区1月Markit制造业PMI初值(0800/0830/0900)

--英国12月公共部门净借款(PSNB)收支短差(PSNCR)(0930)

--美国1月Markit制造业PMI初值(1445)、12月成屋销售(1500)、1月里奇蒙联储综合制造业指数(1500)

--韩国第四季国内生产总值(2300)

--日本12月贸易收支(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委普雷特参加一场国际研讨会(1345)

--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1800)

--爱尔兰央行总裁连恩在欧洲金融论坛发表讲话。其他讲者包括爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)和亚洲基础设施投资银行行长金立群

重要企业财报：

--3M、德州仪器、威瑞森通讯、希捷、康宁、洛克希德马丁、强生

以下为1月23日下午5:00至1月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普签署行政令宣布美国退出TPP协定，放松与亚洲的联系

美国总统特朗普周一签署行政令，宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，与亚洲盟友的关系有所疏远。他表示，将寻求与各国建立一对一的贸易协议，“如果有人行为不当”，美国可以在30天内迅速终止这些协议。”

此外，墨西哥总统培尼亚周一称，在与美国新政府进行磋商时，他将致力于维持《北美自由贸易协定》(NAFTA)框架下的无关税贸易。他将寻求保持NAFTA国家间无关税或配额的自由贸易，以期增加墨西哥向美国和加拿大的出口。

--美国里奇蒙联储总裁拉克尔支持加快升息，以抑制通胀

鹰派的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周一表示，他担心通胀可能急涨，除非美联储以快于其同僚预测的速度升息。“现在，我认为我们面临行动落后于形势的风险，因此最近我一直主张升息速度应比我的同僚认为的更激进一些，”拉克尔表示。计划于10月1日退休的拉克尔近年一直认为，美联储应该升息以防止通胀急涨，尽管通胀率在此期间的多数时候都远低于2%的美联储目标水准。

--美候任财长未明确回答是否认为中国操纵汇率

根据路透周一见到的美国参议院财务委员会文件，美国财长被提名人努钦(Steven Mnuchin)对参议员表示，他将致力于打击汇率操纵行为，但当被问及他目前是否认为中国正在操纵人民币汇率，努钦并未给出明确回答。努钦在上周的提名确认听证会之后，以书面回覆该委员会所提的补充提问。在这项文件中，对于财政部是否有可能把中国列为汇率操纵国一事，努钦并未把话说死。

另外，美国商务部周一表示，已最终裁定自中国进口的客车与卡车轮胎存在倾销与补贴情况。商务部声明称，反补贴税率介于38.61-65.46%，反倾销税率介于9-22.57%。声明指，美国2015年从中国进口超过890万条卡车与客车轮胎，价值10.7亿美元。

--韩国1月消费者信心降至近八年最低－央行调查

韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国1月消费者信心降至近八年最低，因家庭对其财务状况感到悲观。韩国1月消费者信心指数下降至93.3，12月经修正后为94.1，前值为94.2。不过，受访者对未来经济状况和家庭支出的看法有所改善。该调查还显示，1月消费者对未来12个月通胀率的预估中值上升至2.8%，为2014年9月来最高，高于12月时的2.5%。

--独家：黑石欲成立一支新的亚洲地产基金，至少50亿美元

知情人士对路透表示，美国私人直接投资公司黑石集团准备新成立一支专注于亚洲的房地产投资基金，计划筹集金额达到创纪录的50亿美元或更多，押注投资亚洲地产将获得强劲的回报。消息人士称，黑石集团可能会在未来12-16个月推出该基金。

--雅虎季度营收增长15.4%，向威讯出售核心业务前景不定

雅虎公布季度营收增长15.4%，并表示继续与威瑞森通讯就出售核心互联网业务的交易进行磋商。去年雅虎披露两起严重的数据外泄事件后，这宗交易的前景就存在疑问。雅虎表示，现在预计这宗交易将在第二季有结果。雅虎第四季营收上升至14.7亿美元，上年同期为12.7亿美元。第四季净利润为1.62亿美元，合每股收益0.17美元。上年同期为亏损44.3亿美元，合每股亏损4.70美元。此外，韩国LG显示器第四季营业利润为7.78亿美元，创单季获利纪录。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘小跌，因美国总统特朗普就任后的最初举措，凸显其贸易保护主义立场，给投资者提供了重新考虑大选后升势的理由。特朗普签署了最新的行政令，美国正式退出由12个国家参与的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

道琼工业指数收跌27.40点，或0.14%，至19,799.85点；标准普尔500指数收挫6.11点，或0.27%，至2,265.20点；纳斯达克指数小跌2.391点，或0.04%，至5,552.943点。

--欧洲股市下跌，受累于银行和石油股下挫，且Fingerprint Cards前执行长和一位董事会成员被拘捕后股价下滑。泛欧STOXX 600指数延续上周跌势，下跌0.4%，触及12月29日来最低收位，因欧洲股市对周五特朗普就职演说中的保护主义基调作出反应。

英股富时100指数收低0.7%，德国股市DAX指数收跌0.73%，法国CAC指数下滑0.6%。

汇市:

--美元兑一篮子货币急挫至七周低位，因特朗普政府上任的最初几日，美国社会被声势浩大的游行示威，特朗普保护主义基调浓厚的就职演说，以及推特上愤怒的评论搞得乌烟瘴气，美元因此承压。避险日圆是美国政治不确定性的最大受益者，兑美元连涨第二日。自年初以来，日圆已累积上扬近3%。

纽约尾盘时，美元指数下滑0.6%，报100.16，主要受累于美元兑日圆急跌1.4%，报113.01，创逾两周来最大单日跌幅。英镑兑美元盘中高见1.2506美元，为12月16日以来最高。欧元兑美元上扬0.5%，报1.0751美元，在过去九个交易日中第七日上涨。

债市:

--美国公债收益率下滑，指标公债收益率录得逾两周最大单日跌幅，因投资人对美国总统特朗普强硬的贸易政策立场感到不安，刺激对公债的避险需求。

指标10年期公债收益率跌6个基点，报2.403%，根据路透数据，这是1月5日来最大单日降幅。30年期公债收益率跌6个基点，报2.985%。两年期公债收益率跌5个基点，报1.147%。

--意大利公债收益率触及六周高点，周二意大利宪法法院将就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。意大利10年期债券收益率上升3个基点至六周高点约2.06%，之后回落至1.99%。这令其与德国公债收益率之差扩大至171个基点，为去年12月初以来的最阔水平。意大利/西班牙10年期公债收益率差触及约五年最高的55个基点。

德国10年期公债收益率跌7个基点至0.29%，远低于上周初触及的一个月高点0.36%。法国10年期公债收益率触及一年最高约0.92%，此前法国发售首批绿色债券，年期为22年。

油市:

--油价下跌1%，因迹象显示美国活跃钻机数量强劲反弹，这盖过了石油输出国组织与非OPEC产油国遵从减产协议对市场带来的支撑。布兰特原油收低0.26美元，或0.5%，报每桶55.23美元。美国原油收跌0.47美元，或0.9%，报每桶52.75美元。

金属市场:

--金价升至两个月高位，因对美国总统特朗普经济政策的不安，令投资者转向更安全的资产，美元和美债收益率下跌。现货金收高为每盎司1,217.38美元。美国期金收高0.9%，报每盎司1,215.6美元。

--期铜价格上涨，受助于美元走软，以及美国特朗普政府将兑现增加基建支出承诺的预期。伦敦金属交易所三个月期铜收高0.8%，报每吨5,795美元。

期镍收高0.2%，报每吨9,715美元。期锌收高0.8%，报每吨2,790美元。期铅收高2.1%，报2,357美元。期铝收高0.2%，报1,849.50美元，稍早触及2015年5月以来最高的1,873美元。期锡收跌0.4%，报20,125美元。(完)