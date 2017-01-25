《路透早报》--1月25日

图为以欧盟旗帜为背景拍摄的欧元纸币。 REUTERS/Francois Lenoir

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月贸易收支(24日2350)

--台湾公布去年第四季度GDP概估(0030)

--澳洲、新西兰第四季消费者物价指数(CPI)(0030/2145)

--瑞银集团12月瑞士消费指标(0700)

--法国1月企业景气指数(0745)

--德国1月Ifo企业景气判断指数(0900)

--意大利11月工业订单、12月对非欧盟贸易收支(0900/1000)

--瑞士1月ZEW投资者信心指数(1000)

--英国工业联盟1月总工业订单差值(1100)

--美国前周MBA抵押贷款市场指数(1200)

--美国联邦住房金融局(FHFA)11月房屋价格(1400)

--韩国2月央行制造业景气判断指数(2100)

--日本一周资本流动数据(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--墨西哥外长Luis Videgaray和经济部长Ildefonso Guajardo访问美国华府(至26日) 。

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊出席第二届SSM论坛(0750)。

--德国财政部长朔伊布勒、德国央行总裁魏德曼和英国央行总裁卡尼在20国集团(G20)一项会议上发表讲话(1630)。

--瑞典央行总裁英韦斯出席一项活动，讨论央行在经济发展中的重要性，以及货币政策在协助发展方面的角色(1200)。

重要企业财报：

--道富银行、联合技术、波音、雅培、西部数据、美国电话电报公司、eBay、高通等

以下为1月24日下午5:00至1月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国最高法院裁决，政府启动退欧程序需先获得议会批准

英国最高法院周二裁决，首相特雷莎·梅必须获得议会同意后，才能展开英国退欧正式程序。英国政府主张，特雷莎·梅可以直接行使行政权，触发里斯本条约第50条款，展开两年的退欧谈判，但这项主张遭最高法院驳回。但法院还裁决，触发第50条款无需征得北爱尔兰、苏格兰和威尔士地方议会的同意。英国首相特雷莎·梅的发言人称，尽管最高法院裁定政府启动退欧程序需先获得议会批准，但英国仍将在3月末以前启动退出欧盟的法律程序。“我们尊重最高法院的裁决，并将很快制定出下一步方案提交给议会。”

--美国12月成屋销售下滑，因房屋供应触及17年低位

美国12月成屋销售降幅大于预期，因市场房屋供应跌至1999年以来最低水平，但在就业市场趋紧的背景下，楼市复苏趋势未变。全美不动产协会(NAR)周二称，成屋销售下降2.8%，经季节性调整后年率为549万户。缺少供应、房价节节攀升和抵押贷款利率上升可能是导致部分买家上月却步的主要原因。在此前连续三个月增长后，上月销量下降可能并不暗示楼市将会转弱，因劳动力市场接近充分就业，且经济不断增强。

* 美国12月成屋销售减少2.8%，年率为549万户--NAR

* 1月Markit美国制造业PMI初值为55.1，为2015年3月来最高

--欧洲央行执委劳滕施莱格称，该央行可能很快开始讨论退出刺激措施

欧洲央行执委劳滕施莱格表示，央行可能很快开始筹划退出本次史无前例的经济刺激行动。这是关于结束央行资产购买计划的一次少见的公开讨论。“通胀稳定上升的所有先决条件都存在，”劳滕施莱格在讲话中称，“我因此乐观地认为，我们可能很快转向退出问题。”她被认为是央行管委会中态度最偏强硬的成员。不过她也指出，可能还需要更多一些正面数据，而且欧洲央行应避免对暂时性的通胀上升作出反应。劳滕施莱格表示，央行不应等到通胀回升变得确定无疑，因为那时行动有可能太迟。她在投票表决中经常属于少数派。

--力拓将煤业资产售予兖煤澳大利亚，作价最高24.5亿美元

澳洲矿业巨头力拓宣布，已同意将旗下澳洲煤企Coal & Allied Industries售予中国政府控股企业兖煤澳大利亚，现金作价最高达24.5亿美元。分析师称，对于已不再是力拓核心资产的动力煤(热能煤)资产而言，这一价格比较理想。力拓股价在伦敦市场大涨4%。此次交易是将资产出售给澳洲上市企业兖煤澳大利亚，但最终的控股股东为山东省国有资产监督管理委员会，因此交易可能在澳洲遇到政治阻力，因为该国政府一直阻挠面向中国的大型资产出售。力拓补充说，此项交易需要得到澳洲联邦政府、新南威尔士州政府和中国监管机构的批准。

--东芝董事会周五将批准芯片业务拆分独立计划--消息

一位直接知情的消息人士指出，日本东芝董事会周五将开会批准相关计划，让芯片业务独立成一家公司，出售20%股权，藉此筹资逾2,000亿日圆(18亿美元)。这些重大措施是东芝为弥补美国核业务即将巨额减记的对策。该消息人士称，东芝预估其芯片业务价值1-1.5万亿日圆(88-132亿美元)，此外该公司还考虑出售其它业务。

--企业财报：

* 美国铝业第四季营收为25.4亿美元，超过预期，部分得益于铝价上涨。美铝在截至12月31日的第四季净亏1.25亿美元，合每股亏损0.68美元。美铝预计今年铝需求攀升4%。其股价在周二盘后交易中大涨4.5%。

* 德州仪器公布，在截至12月31日的第四季中，该公司净利增至10.5亿美元，或每股盈余1.02美元，上年同期分别为8.36亿美元和0.80美元。营收增长7.1%至34.1亿美元，高于预期，受汽车和工业市场对其模拟及嵌入式芯片产品的强劲需求提振。

* 阿里巴巴公布第三季营收增长54%，增幅高于预期，主要受益于光棍节销售增长。

* 强生第四季营收增长1.7%，考虑剥离糖尿病治疗业务。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数和纳斯达克指数周二均创下纪录新高，在金融股和科技股领军下，市场出现普涨。今日股市上涨正值财报季全面展开，且投资人对特朗普总统经济政策细节将愈发清晰变得乐观。

道琼工业指数收涨112.86点，或0.57%，至19,912.71点；标准普尔500指数收升14.87点，或0.66%，至2,280.07点；纳斯达克指数收高48.01点，或0.86%，至5,600.96点。

--欧洲股市小涨，意大利金融股和矿业股攀升带来的提振，盖过了企业盈警带来的拖累。欧洲业绩期开局不顺，英国电信BT.L和Aryzta ARYN.S发布盈警，拖累股价急跌。泛欧STOXX 600指数勉力小涨0.2%。

英国富时100指数微跌0.01%；德国股市DAX指数收涨0.43%，法国CAC指数收升0.18%。

汇市:

--美元兑日圆和欧元周二走坚，因市场认为美国经济前景仍好于欧洲和日本。此前几天美元走软，因特朗普在就职演说中承诺，将出台更多贸易保护主义政策。

美元指数尾盘上涨0.2%，报100.35。美元兑日圆升逾1%，报113.87日圆。欧元反弹至1.07美元之上，亚洲交易时段早盘触及七周高位1.0774美元，但纽约尾盘下跌0.4%，报1.0724。英镑下跌0.2%，至1.2503美元，此前英国最高法院裁决，首相特雷莎·梅必须在获得议会同意后，才能正式启动英国退欧程序。

债市:

--美国公债收益率上升，因企业盈利前景改善 ，投资者纷纷买入股票，降低了美国总统特朗普保护主义贸易政策立场带来的避险公债需求。指标10年期公债收益率上升6个基点，报2.465%。

--高评级欧元区公债收益率上涨，此前英国最高法院裁决，英国政府启动退欧程序需先获得议会批准，但意大利法院审议一项存在争议的选举法，可能影响该国下次选举时间，仍令投资者感到不安。

德国10年期公债收益率逆转稍早的跌势，攀升3个基点，报0.33%，但仍保持在近期触及的一个月高位以下水准。多数其它欧元区公债收益率日内上涨2-3个基点。

油市:

--油价微升，有迹象显示，全球市场在收紧，因石油输出国组织和其它产油国减产令库存减少。

布兰特原油升0.21美元，或0.4%，结算价报每桶55.44美元。美国原油涨0.43美元，或0.8%，收报每桶53.18美元。

金属市场:

--金价大跌近1%，从两个月高位回落，因投资人评估美国总统特朗普首个政策行动，且美元在本周稍早挫至七周低点后回稳。现货金跌0.7%，报每盎司1,208.74美元，盘中触及1,219.59美元高位，美国期金收低0.4%，报每盎司1,210.8美元。

-- 伦敦金属交易所期铝价格攀升至20个月高位，此前有报导称中国可能削减产能；锌价触及五周高位，因基金仍看好锌，且美元走软。

三个月期铝收高1%，报1,867美元，稍早触及2015年5月来最高的1,883美元。三个月期锌收高1.3%，报2,827美元，稍早触及12月15日以来最高的2,829.50美元。期铜攀升2.6%，收报5,943美元，为12月7日来最高。期铅收高1.5%，报2,392美元，为12月13日来最高，期镍升0.8%，报9,790美元，期锡升1.4%，报20,400美元。(完)