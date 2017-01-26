《路透早报》--1月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国公布12月货物和服务贸易收支；12月工业经济效益月度报告(0130)

--香港12月进出口数据(0830)

--日本一周资本流动数据(25日2350)

--日本12月全国消费者物价指数(CPI)(2330)

--德国2月GfK消费者信心指数(0700)

--瑞士12月贸易收支(0700)

--意大利11月零售销售(0900)

--英国第四季国内生产总值(GDP)初值(0930)

--英国银行业者协会12月抵押贷款数据(0930)

--英国工业联盟(CBI)1月零售销售差值(1100)

--美国12月商品贸易收支初值、 一周初请失业金数据、12月全国活动指数(1330)

--美国1月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值(1445)

--美国12月领先指标、12月新屋销售(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧元区财长会议(1400)。

--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛发表演说(1100)。

--欧洲央行执委科尔出席欧元集团会议。

--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦就亚洲基础设施融资等议题举行记者会。

--新西兰央行举办一场房市与宏观审慎政策的研讨会(至1月27日)。

重要企业财报：

--英特尔、微软、星巴克、惠而浦、Alphabet、贝克休斯、福特汽车、卡特彼勒、陶氏化学、百时美施贵宝等

以下为1月25日下午5:00至1月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普下令在边境筑墙，矛头指向收留非法移民的“避难”城市

美国总统特朗普签署命令，在沿美国和墨西哥的边境建一座墙，同时不再对那些收留非法移民的城市提供联邦拨款。他正在大力推进彻底的隔离计划，改变美国处理移民和国家安全事务的方式。预计未来数日这位共和党总统还将采取进一步措施限制非法移民，包括签署行政命令限制难民，并限制对叙利亚、苏丹、索马里(索马利亚)、伊拉克、伊朗、利比亚和也门等一些穆斯林为主的中东及北非国家的公民发放签证。这些举措旨在杜绝美国境内的伊斯兰激进份子暴力活动，但批评人士表示，美国作为一个欢迎各类移民的国家，其声誉将被这些措施所玷污。

--意大利宪法法院修改选举法，可能为今年提前大选扫清障碍

意大利宪法法院表示，备受争议的选举法部分内容无效，但保持大部分内容不变。这一裁决可能为2017年提前大选扫清障碍。在一份书面裁决中，宪法法院拒绝了大选可以进行两轮的主张，但同意，任何政党只要获得至少40%的直接选票，将自动赢得议会多数席位。法院还称，如举行大选，修改后的选举法可立即生效。意大利定于2018年初进行大选，但目前仍为执政的民主党领袖的前总理伦齐曾表示，希望尽快举行大选。

--日本内阁府称未来几年基础财政收支赤字将恶化，因税收下滑

日本政府表示，由于税收下滑及消费者支出疲软，即使以政府最乐观的预测来看，基础财政收支的赤字仍将在未来几年恶化。内阁府公布的预测显示，政府在两项重要财政目标上，目前均呈现进度落后。内阁府称，2020财年基础财政收支赤字总额将达8.3万亿(兆)日圆(731亿美元)，相当于名目国内生产总值(GDP)的1.4%。一些经济学家表示，逆转局势的机会不大，因首相安倍晋三去年调整策，将基建支出摆在财政纪律之前，令人忧心日本债务负担将进一步恶化。

--欧洲央行研究报告显示其政策依然有效，但滞后性上升

欧洲央行公布的研究结果显示，央行研究人员认为，在目前经济环境下，货币政策产生效果的时滞要比平时更长，不过通胀的基本性质并未改变。一些经济学家在解释多年来顽固低通胀问题时认为，常规货币政策变得无效，因全球化、人口迅速老龄化以及科技进步已改变了人们储蓄和支出的方式，导致通胀水平较低。然而欧洲央行的报告指出，这一结论是错误的，低通胀是一系列冲击所导致，而后被欧洲央行预测误差以及非传统货币政策的不确定性所夸大，并非一种新的经济现实。

--德国经济部长称今年上升势头将继续，尽管有英国退欧等不确定性

德国经济部长加布利尔称，预计今年德国经济上升势头将继续，不过速度略微放缓，与英国退欧及美国未来政策相关的不确定性已加剧。他对德国企业称，要抓住中国和亚洲的贸易机会，维持经济的开放状态是创造更多工作岗位和经济成长的正确途径。

据路透看到的德国政府年度经济报告，该部已将该国2017年出口成长预估从之前的2.1%上调到2.8%，并确认德国2017年经济成长1.4%的预估，这要较上年1.9%的增速明显减慢。

--中国央行称对符合规定的人民币跨境收付，没有设置额度或比例限制

中国央行称，对于符合规定的人民币跨境收付，没有设置额度或比例限制，央行将继续加强跨境资金流动的宏观审慎管理。央行在其官方微博中称，跨境人民币业务应始终坚持服务实体经济，促进贸易投资便利化。央行将督促金融机构做好真实性合规性审核，不断提升金融服务水平，促进跨境人民币业务持续健康发展。

此外，中国国家外汇管理局也表示，近期未出台严格进口贸易融资方面的外汇管理措施，具有真实贸易、投资背景的跨境担保业务及相关产品不受影响。

--企业财报：

* 波音第四季营收减少1.2%至232.9亿美元。每股核心获利升至2.47美元，高于上年同期的1.60美元；预计2017年每股核心获利将介于9.10-9.30美元，营收介于905-925亿美元。

* 美国芯片制造商高通公布季度营收增长3.9%，受智能手机芯片需求上升提振，目前高通正面临多起指公司涉嫌“反竞争”的法律诉讼。苹果在北京起诉高通滥用市场支配地位及标准必要专利实施许可条件，索赔10亿元人民币。

* 韩国SK海力士第四季营业利润同比跳增55%，得益于芯片价格攀升。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三攀升，道琼工业指数历史上首次收在两万点大关之上，因企业季报稳健，以及对美国总统特朗普促增长举措的乐观情绪重燃大选后的大涨行情。

道琼工业指数收涨155.80点，或0.78%，至20,068.51点；标准普尔500指数收升18.30点，或0.80%，至2,298.37点；纳斯达克指数收高55.38点，或0.99%，至5,656.34点。

--欧洲股市大涨，受罗技和西班牙桑坦德银行等公司发布强劲业绩带动，泛欧STOXX 600指数收高1.3%，录得11周最大单日升幅。

德股DAX指数涨1.8%，至2015年5月来最高，受德意志银行劲升带动，投资人乐见该行可能将资产管理分支上市。英国富时100指数收高0.2%；法国CAC指数收升0.99%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币跌至七周低点，受围绕美国总统特朗普经济政策的大量不确定性打压。美元指数纽约尾盘跌0.4%，报99.928，盘中触及12月8日来最低的99.835，较年初所及的14年高位跌了近4%。英镑兑美元尾盘升0.9%，报1.2632美元，盘中升至六周最高的1.2638美元。欧元兑美元升0.2%，报1.0751美元，徘徊在周二触及的七周高位1.0774美元附近。美元兑日圆跌0.5%，报113.21日圆。澳元兑美元逆市下挫至六日低点0.7516美元，此前澳洲公布的季度和年度通胀数据均不及预期，对澳洲央行将进一步降息的预期重燃。

债市:

--美国公债收益率上升，指标公债收益率触及四周高位，因投资者对美国经济和特朗普政府政策感到乐观，美股三大股指创下纪录高位。路透数据显示，指标10年期公债收益率升5个基点，至2.521%，稍早升至12月28日来最高的2.538%。

--意大利公债收益率触及逾六周最高水平，因担心意大利政治出现不稳定，此前该国宪法法院在一份裁决中表示，备受争议的选举法部分内容无效，但保持大部分内容不变。这一裁决可能为2017年提前大选扫清障碍。

宪法法院裁决后，意大利10年期公债收益率升2个基点，至2.11%，全日升9个基点，与西班牙可比公债收益率差为56个基点，为2012年2月以来最阔。德国10年期公债收益率升7个基点，报0.40%，触及六周高位，法国10年期公债收益率升至约0.98%，创下一年高点，欧元区其它同比公债全日升7-10个基点。

油市:

--油价收低不到1%，此前数据显示上周美国原油库存增加，强化了对油价陷入区间交投的观点。油价受到预期石油输出国组织减产及美国增产的多空因素影响。

美国3月原油期货下跌0.43美元，收报每桶52.75美元，盘中低见52.56美元。指标布兰特原油下跌0.36美元，收报每桶55.08美元。

金属市场:

--金价跌至一周半低点，因对美国总统特朗普将实施对经济成长有利的支出政策的希望重燃，提振股市大涨，蚕食了黄金的避险吸引力。现货金收报每盎司1,200.22美元，盘中跌至1月13日来最低的1,192.74美元。美国期金收低13美元或1.07%，报每盎司1,197.8美元。

--铜价触及两个月高位，受助于铜矿可能举行罢工将拖累智利供应的担忧、澳洲矿业巨擘必和必拓下调了铜产量预估以及美元下跌。

伦敦金属交易所指标期铜收于每吨5,942美元，与周二收盘价基本持平，盘中高见5,973美元。三个月期铝收跌1.8%，报每吨1,833.5美元，周二触及20个月高位的1,883美元，因有传闻称，主要生产国中国将减少产量。锌价下滑0.9%，报2,801美元；锡价小升0.1%，报20,425美元，镍价回落0.9%，报9,700美元。(完)