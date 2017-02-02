《路透早报》--2月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲12月建筑许可，12月商品及服务贸易收支(0030)

--瑞士12月零售销售(0815)

--英国1月Markit/CIPS建筑业PMI(0930)

--欧元区12月生产者物价指数(PPI)(1000)

--美国1月Challenger企业计划裁员岗位(1230)

--美国第四季单位劳工成本初值，美国一周初请失业金人数(1330)

--韩国12月经常帐收支(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行宣布利率决定，并公布会议记录和通胀报告(1200)

--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划

--欧洲央行执委科尔参加晚餐讨论会(1845)

--德国央行执委多姆布雷特在一次银行业会议上发表讲话(1700)

--瑞典央行执委会会议(0800)

--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲央行/斯洛文尼亚央行联合会议上发表讲话(1215)

重要企业财报：

--默克，康菲石油国际，亚马逊

以下为2月1日下午5:00至2月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储维持利率不变，对经济仍持乐观看法

美联储周三在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变，对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。但并未给出下次升息时机的明确信号。美联储决策者仍在观望特朗普经济政策及其潜在影响。利率决定发布后，金融市场变动不大。根据CME Group编撰的联邦基金利率期货数据，投资人仍预计下一次升息将在6月。今年美联储还将举行七次货币政策会议，下一次安排在3月14-15日。

因美联储的基调不是非常鹰派，美元缩减升幅，美国公债价格缩小跌幅。

--美国12月工厂活动触及两年高位，民间就业岗位急增

美国1月工厂活动加快至逾两年高位，因新订单和原材料成本持续增加，直指国内需求增强，且低油价带来的拖累减弱，支撑制造业复苏。其它数据显示，民间雇主上月加大了招聘力度。12月建筑支出下滑，但潜在趋势仍强劲。数据显现年初经济增长动能强劲。数据公布后，美元兑欧元升至盘中高位，美债价格下跌，美股走高。

--欧元区1月制造业PMI终值创下近六年最高

1月欧元区制造业活动提速至近六年最快，制造业者信心创至少是2012年中期以来最高。这突显了通胀压力的上升。IHS Markit欧元区1月制造业PMI终值从12月的54.9升至55.2。产出分项指数持稳于12月的56.1，为2014年4月以来最高水平。

德国1月制造业PMI终值升至56.4，制造业增速触及三年最高

法国1月制造业PMI终值为53.6，创近六年高位

意大利1月制造业PMI略微下滑至53.0，连续第五个月在50上方

--英国1月制造业扩张步伐放缓，成本增速创新高纪录

自英国公投退欧以来的英镑跌势，导致英国1月制造业成本增速创下纪录最高，但对出口的提振不大，否则2017年1月制造业增长会更为强劲。Markit/CIPS英国1月制造业采购经理人指数(PMI)小跌至55.9，低于12月指数触及的两年半高点56.1，但与市场预估相符。这项调查表明，继去年超越其他竞争国之后，英国经济继续以坚实步伐增长，制造业PMI产出指数为2014年5月以来最高。

--EIA库存周报：美国上周原油库存增加646.6万桶，增幅大于预期

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存增幅大于预期，汽油和馏分油库存也增加。EIA公布，截至1月27日该周，美国原油库存增加646.6万桶，市场预估为增加328.9万桶。

--Facebook季度获利和营收均优于预期，移动广告持续增长

全球最大的社交网络企业FacebookFB.O股价在周三盘后上扬逾2%，因其公布的季度获利和营收均高于预期，得益于手机广告业务持续增长。该公司截至12月31日的第四季广告总营收为86.3亿美元，其中移动广告占到84%，高于上年同期的80%。分析师之前的平均预期为，广告总营收为83.1亿美元。可归于Facebook股东的净利增至35.6亿美元，相当于每股1.21美元，高于上年同期的15.6亿美元和每股0.54美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周三微幅上涨，结束四日连跌，受助于苹果上涨。美联储一如预期维持利率不变。苹果飙升6.1%，创一年半来最高收位。若没有苹果助力，三大股指将悉数收低。道琼工业指数小升26.85点，或0.14%，至19,890.94点；标准普尔500指数小涨0.68点，或0.03%，至2,279.55点；纳斯达克指数上涨27.87点，或0.5%，至5,642.65点。

--欧洲股市结束三连跌，受矿业股和工业股上涨提振，此前企业发布稳固业绩，且中国和欧洲公布的数据强劲。泛欧STOXX指数收高0.86%。德国DAX指数指数和法国CAC指数指数分别上涨约1.1%和1%。英股富时100指数收高0.12%。

汇市:

--美国兑一篮子主要货币缩小涨幅，因对美联储没能在升息问题上采取更鹰派立场感到失望，尽管好于预期的美国经济数据提振美元。美元指数尾盘上涨0.2%，报99.669。美元兑日圆升0.4%，报113.23日圆。欧元兑美元下跌0.3%，报1.0764美元。稍早美元兑日圆升1%，至盘中高位113.95。

债市:

--美国公债价格缩小跌幅，此前美联储维持利率不变，对美国经济的评估相对乐观，声明基调不是非常鹰派。指标10年期公债价格下跌6/32，收益率报2.47%，高于周二尾盘的2.45%。财政部计划下周标售总计620亿美元三年期、10年期和30年期公债。

--法国公债和可比主要欧元区公债利差触及数年高位，法国总统选举前的政治风险令该国公债承压。近期所有欧元区公债都不受青睐，因全球经济成长和通胀迹象增强投资者对股票等较高风险资产的兴趣。法国10年期公债收益率上升至近17个月高位1.13%，与德国10年期公债收益率差触及近三年高位64个基点，与比利时10年期公债收益率差触及至少2008年4月来最高的26个基点。多数欧元区公债收益率周三升3-4个基点，因欧元区经济数据强劲。

油市:

--原油期货上涨，跳升超过1美元，油价在利空的美国政府库存数据公布后一度下跌。布兰特原油收涨1.22美元，报每桶56.80美元。美国原油收高1.07美元，报每桶53.88美元。

金属市场:

--黄金价格缩减部分跌幅，因在美联储维持利率不变后美元回吐涨幅。现货金近持平，收报每盎司1,209.11美元。美国2月期金在美联储声明发布前收低0.3%，报1,208.30美元。

--伦敦期铜下跌，因美元反弹，以及智利全球最大铜矿的罢工威胁推升铜价至两个月高位后，出现获利了结。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.7%，报每吨5,947美元，稍早触及两个月高位6,007美元。受中国春节假期影响，市场交投清淡。上海期交所将在周五重新开市。LME期镍收涨3%，报10,250美元。期铅收跌1.6%，报2,333美元。期铝收盘持平。(完)