《路透早报》--2月3日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--财新中国1月制造业PMI数据(0145)

--香港1月日经PMI数据(0030)，1月零售业数据(0830)

--意大利(0845)、法国(0850)、德国(0855)、欧元区(0900)及英国(0930)的1月服务业PMI

--意大利1月消费者物价指数(CPI)及消费者物价调和指数(HICP)(1000)

--欧元区12月零售销售(1000)

--美国1月非农就业数据(1330)

--美国1月Markit综合及服务业采购经理人指数(PMI)(1445)

--美国12月工厂订单，1月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一次会议上发表主旨演讲，会议主题为“解决欧洲的不良贷款危机：重组债务、重振经济增长”(1245)

--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1415)

--挪威央行副总裁Egil Matsen发表讲话

--爱尔兰央行总裁连恩发表讲话(1030)

--俄罗斯央行公布利率决定

以下为2月2日下午5:00至2月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国劳动力市场继续收紧，但第四季非农劳动生产率仍然疲弱

美国上周初请失业金人数降幅超过预期，直指劳动力市场状况收紧，应该能够在今年支撑经济。周四发布的其它数据显示，第四季非农劳动生产率增长放缓，经济学家称，表明企业需继续雇佣以增加产出。这种情况开始给薪资施加上行压力，为美联储今年升息铺平道路。数据公布后美元小幅走低，美债价格上涨，美股小幅升高。劳工部称，1月28日止当周的一周初请失业金人数减少1.4万；第四季非农生产率环比年率为增长1.3%，较上季3.5%的增幅大幅下降。

--英国央行大幅上调今年成长预估，但仍无意加息

英国央行上调2017年英国经济成长预估至2.0%，但警告称脱欧道路曲折，看似并不急于升息。有迹象显示，英国央行内部出现分歧。不过，在最新的季度经济评估中，英国央行释出的普遍信号是，即便英镑走软推动物价快速攀升，并不担心处于纪录低位的利率。在央行公布利率决定和总裁卡尼发表讲话后，英镑走软，英国10年期公债收益率回落，势将创下两个月来最大单日跌幅，表明投资者将其押注的升息时间推后。英国央行货币政策委员会一致投票决定维持利率在0.25%的纪录低位不变，且保持现有的刺激计划规模。据汇丰控股，在央行宣布政策声明之后，金融市场反映的今年升息机率约为36%，低于上周的50%。但分析师表示，也许直到2019年中期都不会升息。

--英国发表退欧白皮书，表示将尽力谈成互惠的分手协议

英国脱欧事务大臣戴维斯表示，英国将竭尽全力与欧盟协商并达成一个互惠的分手协议。戴维斯在介绍退欧白皮书时表示，英国希望与欧盟建立一种新型的战略伙伴关系。戴维斯重申了首相特雷莎·梅关于退欧谈判的12个优先事项。白皮书提供了一些英国政府退欧计划的细节，建议分阶段实施最终的退欧协议。

--欧元区12月PPI较前月上升0.7%，较上年同期升1.6%

欧元区12月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.7%，路透调查预估为上升0.4%；较上年同期上升1.6%，路透调查预估为上升1.3%。

--亚马逊第四季营收大增22.4%，但获利预估较低股价盘后下挫

全球最大在线零售商--美国亚马逊对当前第一季营业获利的预估低于分析师的平均预期，股价盘后下挫逾4%。该公司公布第四季营收增长22.4%至437.4亿美元，但低于分析师平均预期的446.8亿美元。公司云服务业务Amazon Web Services营收期内跳升47%至35.4亿美元，也低于分析师预估均值36亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘变动不大，在美国总统特朗普对贸易协议和他将奉行的政策发表评论后，股市仍保持近期停滞的态势。道琼工业指数微跌6.03点，或0.03%，至19,884.91点；标准普尔500指数小涨1.30点，或0.06%，至2,280.85点；纳斯达克指数收低6.45点，或0.11%，至5,636.20点。特朗普重申对北美自由贸易协定的关切，称他将加快重新谈判或者取代之。

--欧洲股市下滑，受丹麦制药商诺和诺德和德意志银行令人失望的业绩打压，但消息指英国利洁时(Reckitt Benckiser)洽商收购美国同业美赞臣，带动利洁时大涨。泛欧STOXX 600指数跌0.3%，英股富时100指数收高0.47%，英国央行通胀报告显示该行看来并不急于收紧货币政策。德意志银行大跌5.2%，诺和诺德重挫7.3%。德国DAX指数指数和法国CAC 40指数指数分别小跌0.27%和0.01%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币从11月中来最低水准反弹，因市场认为美元较长期升势仍然保持完整。卢布在美国财政部调整了对俄罗斯联邦安全局(FSB)的制裁后急升。美元指数在纽约尾盘升0.2%，报99.807。欧元兑美元尾盘小跌至1.0760美元，从1.0828美元的八周高位回落。美元兑日圆跌0.5%，报112.71日圆。俄罗斯卢布兑美元一度急升2.5%，多数升幅是在美国财政部调整了对俄罗斯联邦安全局的制裁后录得的。

债市:

--美国公债几无变动，投资者静待周五出炉的1月美国非农就业报告，从中寻找美联储下次升息时机的线索。10年期公债价格收盘几无变动，收益率报2.47% ，稍早低见2.43%。交易商也为下周新债供应作准备，财政部计划标售总计620亿美元三年期、10年期和30年期公债。

--欧元区公债收益率下跌，从数月高位回落。美联储和英国央行均发表了乐观的经济评估，但看似不急于撤走刺激计划。本周欧元区公债收益率大幅上升，因经济数据强劲，且有迹象显示通胀上升。法国政治风险不断上升，构成更多不利影响。德国指标10年期公债收益率下跌5个基点至0.43%。两年期德国公债收益率跌至两周低点负0.74%。多数欧元区其它国家的公债收益率日内回落4-10个基点，从本周触及的数月高位回落。

油市:

--油价小跌，回吐早盘的升幅，因交易员对美国和伊朗之间紧张局势的担忧减弱。布兰特原油下跌0.24美元，或0.4%，收报每桶56.56美元。美国原油下跌0.34美元，或0.6%，收报每桶53.54美元。美国汽油期货下跌2.9%。

金属市场:

--金价升至11周高位，此前美联储的政策声明没有对3月升息的可能性提供明确信号，引发美元再次下跌。现货金盘中升至11月17日来最高1,225.30美元，收涨0.55%报1,215.81美元。美国4月期金上涨0.9%，收报1,219.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍触及三周高位，此前菲律宾下令关闭21座矿山，占该国镍产量的约一半。LME指标三个月期镍收高1.4%，报10,395美元。三个月期铜收低1%，报5,886美元。期铝收高0.6%，报每吨1,829美元。(完)